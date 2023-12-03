Aşkları ölüm acısına da kötü sözlere de boyun eğmedi… Gözü 22 yıldır karısından başkasını görmüyor!

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Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness, Kevin Costner ve Christine Baumgartner, Sofia Vergara ve Joe Manganiello, Reese Witherspoon ve Jim Toth gibi ünlü çiftler 2023’te beklenmedik şekilde yollarını ayırarak hayranlarını şaşırttı. Jada Pinkett Smith ve Will Smith’le Meryl Streep ve Don Gummer çiftleri ise yıllardır mutlu bir yuvaları varmış gibi davranırken aslında yıllardır ayrı olduklarını itiraf ederek büyük bir şoka sebep oldular.

Bu ayrılık rüzgarlarına ve yılların yıpratıcı etkisine dayanan ünlü çiftler de yok değil. Bunların en sevilenlerinden biri de Hollywood’un efsane aktörlerinden Pierce Brosnan ve 22 yıllık eşi Keely Shaye Smith. 70 yaşındaki eski James Bond yıldızı Brosnan ve 60 yaşındaki eşi yazar Keely Shaye Smith, birbirlerine olan aşklarını saklamaktan kaçınmayan, romantik bir çift oluşlarıyla ünlü.

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HOLLYWOOD’DA ONLARINKİ GİBİ AŞK AZ BULUNUR

Çocuklarını büyüttükten sonra sık sık romantik tatil kaçamaklarına çıkan, baş başa akşam yemeklerinde aşk şovları sergileyen ve kırmızı halılarda bile öpüşüp koklaşmadan duramayan çift, aşkların ömrünün kısa sayıldığı Hollywood’da adeta parmakla gösteriliyorlar.

Pierce Brosnan, 1980’de evlendiği ilk eşi, Avustralyalı oyuncu Cassandra Harris’i 1991’de kanserden kaybetmişti. Cassandra Harris, Pierce Brosnan’ı her zaman James Bond rolünde görmek istediğini söylüyordu. Ne yazık ki bu hayalinin 1995’te gerçekleştiğini göremeden hayata veda etti.

Keely Shaye Smith, bu büyük acıyla yıkılan Pierce Brosnan’ın karşısına çıkınca aşkıyla adeta onu yeniden hayata döndürdü. Çift uzun yıllar sevgili kaldıktan sonra 2001’de Pierce Brosnan’ın memleketi İrlanda’da bir şatoda evlenmişlerdi.





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KARISINI VE KIZINI AYNI HASTALIKTAN KAYBETMİŞTİ

Pierce Brosnan, kanserden kaybettiği eşi Cassandra Harris’in ilk evliliğinden doğan kızı Charlotte ve oğlu Chris’i de kendi nüfusuna geçirmişti. Brosnan ve Harris’in kendi evliliklerinden de Sean adını verdikleri bir oğulları oldu.

Ünlü aktör, Keely Shaye Smith’ten de Dylan ve Paris adını verdiği iki oğluyla birlikte tam 5 çocuk sahibi oldu. Mutlu çift bu 5 çocuğu birbirlerinden hiç ayırmadan mutlu bir ailede büyüttü. Ancak ne yazık ki Brosnan’ın kızı Charlotte, tıpkı annesi gibi yumurtalık kanserinden, annesinden bir yaş gençken, 42 yaşında hayatını kaybetti.

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“ONDA HARİKA BİR KADIN BULDUM”

Yıldız oyuncu yaşadığı tüm bu acılara görür görmez gönlünü kaptırdığı eşi Keely Shaye Smith’in büyük desteğiyle göğüs gerdi. Brosnan, eşi için “Keely Shaye'de harika bir kadın buldum. Milyonlarca kez arasam bu kadar iyisini bulamazdım” sözlerini kullanmıştı.

“60. yaş gününde kahverengi gözlü güzelim için 60 gül”

Ünlü çift 1994’te Meksika’da tanışmıştı. Geçtiğimiz eylül ayında sevgili karısının 60. Doğum gününü ona hediye ettiği 60 kırmızı gülle kutlayan ünlü aktör "Meksika’da o sabah erkenden, karım köşeyi döndüğünde orada oturuyor olduğum için sonsuza dek mutlu olacağım ve bu ana şükredeceğim” demişti.

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YILLARCA DUYDUKLARI ÇİRKİN SÖZLERE İSYAN ETTİ

Pierce Brosnan, Keely Shaye Smith’in kucağındaki güllerle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp altına “60. yaş gününde kahverengi gözlü güzelim için 60 gül” yazmıştı. Aralarındaki aşkı ve tutkuyu, üstelik yaşanan bunca acıdan sonra bile kaybetmeyen çift evliliklerini sınayan zorlu yıllar boyunca türlü söylentilerle de yıprandı.

Pierce Brosnan her zaman, Hollywood’un en yakışıklı aktörlerinden biri olarak anıldı. 70 yaşına basan aktör beyazlayan saçları bir yana hâlâ gençlik günlerini aratmayan bir formda. Öte yandan usta oyuncunun eşi Keely Shaye Smith, sürekli olarak çocukları olduktan sonra aldığı fazla kilolarla ve bir türlü zayıflayamamasıyla eleştirildi.

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“BENİM AŞKIM ONUN GÜZELLİĞİNE DEĞİL!”

Ünlü oyuncu ve eşine sürekli olarak bu konuda eleştiriler getirildi hatta Keely Shaye Smith’e mide küçültme ameliyatı olması bile önerildi. Pierce Brosnan ise sürekli olarak bu sözlere sert karşılıklar verdi ve karısını onun görünüşünden çok ötede bir aşkla sevdiğini altını çizdi.

Sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yapan Brosnan "O benim gözümde dünyanın en güzel kadını. Üstelik beş çocuğumuza da annelik yaptı" yazdı ve ona olan aşkını “Ben karımın sadece güzelliğine değil kişiliğine gerçekten aşık oldum. Ve şimdi onu, çocuklarımın annesi olduğu için her zamankinden bile daha çok seviyorum. Ben bir eş olarak zaman onun aşkına layık olmak için mücadele ediyorum" sözleriyle anlattı.