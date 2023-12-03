Milyonluk nişan yüzüğünden pırlanta isim kolyesine... 'Onun soyadını almak için sabırsızlanıyorum'

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Bezos son aylarda iş dünyasındaki başarılarından çok ünlü sunucu Lauren Sanchez’le yaşadığı aşk ve ses getiren nişanıyla gündemde. Ocak 2019'da 25 yıllık karısı Mackenzie Scott’tan boşanacağını açıklayan Bezos ve Sanchez’in aşkı da tam bu sırada ortaya çıkmıştı.

Hatta bu ayrılıkta Lauren Sanchez’in payı olduğu çok konuşuldu. Hatta ABD basını o günlerde Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in özel yazışmaları ve fotoğraflarını yayınlamak isteyince ünlü milyarder bu kurumları şantajla suçlamıştı. Jeff Bezos'un 25 yıllık karısı Mackenzie Scott’tan ayrılması çok konuşulmuştu... Bu ayrılığın ünlü sunucu Lauren Sanchez uğruna olduğuysa boşanma açıklamasının hemne ardından ortaya çıktı: Hatta ikilinin Lauren Sanchez de henüz Patrick Whitesell ile evliyken sevgili olduğu söylentisi ortaya atıldı

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25 YILLIK KARISINDAN ONUN UĞRUNA AYRILDI

Bu çok konuşulan boşanma birkaç ay sonra MacKenzie Scott’ın Amazon hisselerinin yüzde 25’i yani 35 milyar dolarlık rekor bir tazminat almasıyla sonuçlandı. Servetinin büyük bir kısmını kaybetse de boşanınca rahat bir soluk alan Jeff Bezos sonrasında 500 milyon dolarlık süper yatıyla Lauren Sanchez’le birlikte sürekli aşk tatillerine çıkmaya başladı.

Çift mayısta bu yatta verilen çok az kişinin katıldığı özel bir davetle nişanlandı. Bezos’un Lauren Sanchez’e verdiği nişan yüzüğünün fiyatının 2 buçuk milyon dolar olması nişanın kendisinden bile çok konuşuldu. Ünlü sunucu nişandan beri verdiği fotoğraflarda bu dudak uçuklatan yüzüğü sergilemeye, bir yandan da düğün heyecanını anlatmaya devam ediyor.





DAHA DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLMADAN EN ÇOK KONUŞULAN EVLİLİK OLDU

Paparazzilerin her adımını takip ettiği son ayların en gözde çifti geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla yemeğe çıktı. Sanchez’in 4 bin dolarlık Dior deri şort takımıyla çıktığı gezmede Jeff Bezos’un bej rengi kazağı, kot pantolonu ve güneş gözlükleriyle rahat bir görüntü çizdiği görüldü.

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Ancak bu gece eğlencesinde en çok dikkat çeken detay Lauren Sanchez’in boynundaki kolye oldu. Sanchez’in elmaslarla kaplı göz alıcı kolyesinde “Mrs. B”, “Bayan B” yazdığı gözlerden kaçmadı. Büyük aşından bahsederken “Onun soyadını taşımak için sabırsızlanıyorum” diyen Lauren Sanchez’in daha düğün geçekleşmeden kendisine “Bayan Bezos” demeye başladığı görüldü… Dünyanın en zengin üçüncü adamıyla evlenmeye hazırlanan Lauren Sanchez'in yüzünde adeta güller açıyor

İSİM KOLYESİNİ ÇOKTAN BOYNUNA TAKMIŞ

Her sorulduğunda bir an önce evlenmek istediklerini söyleyen çift, kendilerine yakışacak görkemli düğünleri konusunda kararsız kaldıklarından evlilik tarihlerini bir türlü seçemiyorlar. Lauren Sanchez, bir süre önce verdiği bir röportajda "Hâlâ düğünün nasıl olacağını düşünüyoruz. Büyük mü olacak? Yurtdışında mı olacak? Henüz bilmiyoruz. Buna karar veremiyoruz" demişti.

Lauren Sanchez evlenip kocasının soyadını taşımak için can attığını söylemişti: Anlaşılan ünlü sunucu bunun için düğün gününü bekleyememiş

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Sanchez, gelinlik için de Christian Dior, Dolce & Gabbana veya Valentino gibi dev modaevlerinin tasarımlarını gözüne kestirdiğini söylüyordu. Belli ki ünlü sunucunun düğün günü takacağı mücevher de şimdiden belli oldu: Binlerce dolar değerinde pırlantalı "Bayan B" kolyesi…





SERVET DEĞERİNDEKİ YÜZÜĞÜ YASTIĞIN ALTINA SAKLAMIŞ

Jeff Bezos, Lauren Sanchez’e, yarım milyar dolarlık mega yatında evlenme teklif etmişti. Sanchez, tam yüzündeki makyajı temizlemiş yatağa girmek üzereyken yastığının altında 2 buçuk milyon dolarlık yüzüğü bulduğunu, yüzüğün kutusunu açınca ise neredeyse bayıldığını söylemişti.

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Jeff Bezos'un Sanchez'e evlenme teklif ederken verdiği yüzük dudak uçuklatan fiyatıyla tarihin en pahalı nişan yüzüklerinden biri oldu

Gözden Kaçmasın Eski halini görsem yüzüne bakmazdım demişti… Şimdi gözlerini ondan alamıyor Haberi görüntüle

BU KEZ PARASINI KORUMAK İÇİN İMZA ALACAK!

Jeff Bezos'un nişanlandığı Lauren Sanchez'in hatırı sayılır bir televizyon kariyerinin dışında Black Ops Aviation adlı havadan video çekimleri yapan bir firması bulunuyor. Washington'da 6,2 milyon dolar değerinde bir malikanesi olan Sanchez'in de birikimi az değil. Ancak elbette bunun Bezos'un servetiyle yarışır yanı yok. 25 yıllık eşinden boşanırken servetinin bir kısmını kaybeden Jeff Bezos’un Lauren Sanchez’le evlenmeden önce ünlü sunucuya çok sağlam bir evlilik anlaşması imzalatacağı söyleniyor. Böylece milyarder iş insanı bir kez daha ayrılık yaşarsa servetini koruma altına almış olacak.

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