İş aşktan önce geldi… Ünlü şarkıcı, yönetmen sevgilisinden ayrıldı

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Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, podyumların aranan modelleri olan Bella ve Gigi'nin kardeşi Anwar Hadid ile çok konuşulan ilişkisini 2021 yılında noktalamıştı. Fransız yönetmen Romain Gavras da aynı yıl şarkıcı ve oyuncu Rita Ora'dan ayrılmıştı.

Ünlü çift ilişkilerini dünyaya Cannes'da kırmızı halıda verdikleri pozlarla ilan etmişti

Lipa ve Gavras’ın ilişkisi ilk olarak geçen mart ayında Paris Moda Haftası’nda Yves Saint Laurent defilesi sonrasında birlikte görüntülendiklerinde konuşulmaya başlamıştı. Ünlü çift bir süre peşlerine takılan paparazzilerden kaçtı.

Lipa ve Gavras’ın arasına ünlü şarkıcının işlerinin girdiği iddia edildi

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Sonrasında ise ikili mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıya el ele çıkıp aşklarını tüm dünyaya ilan etmişti. Dua Lipa ve Romain Gavras’ın kırmızı halıda verdikleri bu pozlar çok konuşuldu. Ünlü şarkıcının sevgilisine aşkla baktığı fotoğraflar bu ilişkinin giderek ciddileştiğine yoruldu.

Yazın birlikte Yunanistan’a tatile giden çift Dua Lipa’nın doğum gününde de samimi pozlar verip aşklarını sergilediler. Bu 8 aylık aşkın bittiği iddiası İngiliz The Sun gazetesinde yer aldı. İkilinin yollarını ayırdığı bildirilirken ayrılığın sebebinin ünlü şarkıcının üçüncü albümünün yayınlanmasından önce şu anda yalnızca müziğine konsantre olmak istemesi olduğu ortaya atıldı.

Çift en son kasım ayının başında birlikte görüntülenmişti

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Kaynaklar “Dua ve Romain aşk dolu bir yazın ardından yollarını ayırdılar” derken ünlü yönetmen Romain Gavras’ın Dua Lipa’nın “işkolik olmasından” şikayetçi olduğu iddiası da gündeme geldi. Dua Lipa, artık son çalışmalarını yaptığı ve yakında piyasaya süreceği bu yeni albümüne çok önem veriyor.

Dua Lipa, 22 Ağustos'ta kutladığı doğum gününde pastasını sevgilisi Romain Gavras'ın kucağında yediği bu pozu paylaşmıştı

“Bu albüm benim için çok kişisel” diyen ünlü şarkıcı albümde yer alan şarkıların aşkla, sevgililik aşamalarıyla ve gerçek sevgi arayışıyla ilgili olduğunu anlatmıştı. Kendi adını verdiği ilk albümüyle büyük bir çıkış yakalayan 28 yaşındaki yıldız ikinci albümü Future Nostalgia ile de 10 milyar dinlenme rakamını aşarak muhteşem bir başarı elde etmişti…

Dua Lipa ve Anwar Hadid'in ilişkisi, Anwar'ın annesi eski model Yolanda Hadid tarafından da onaylanmış ve genç aşıklar, Yolanda Hadid'le birlikteyken kameralara böyle yakalanmıştı

Dua Lipa ile ünlü mankenler Bella ve Gigi Hadid’in küçük erkek kardeşi olarak adını duyuran Anwar Hadid büyük bir aşk yaşamıştı. 2019 yılında birlikte olmaya başlayan 27 yaşındaki Dua Lipa ve 23 yaşındaki Anwar Hadid önceleri aşklarını gözlerden uzak yaşamış, sonradan bu kararlarından vazgeçerek kamuoyu önünde de romantik görüntüler sergilemişti. Dua ve Anwar iki yıllık birlikteliğin ardından Aralık 2021’de yollarını ayırdı.