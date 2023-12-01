Bir zamanlar o da aynı adamı sevmişti... Eski kocasının sevgilisiyle el ele poz verdi!

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Hele de bu aşklar, evlilikler ve ayrılıklar dünyanın gözü önünde yaşanırsa… Ünlü çiftlerin ayrılık kavgaları, boşanma savaşları, aşkları bittikten sonra birbirlerinin arkalarından söyledikleri yıllardır magazin sayfalarının baş köşelerini süsler durur.

Oysa bu zorlu süreklerden geçtikten sonra hatta ayrılıklar daha tazeyken bile eski günlerin hatrına dost kalabilen eski çiftler de yok değil. Zor da olsa bir zamanlar “Aşkım” diye hitap ettiği kişiyi bir başkasının kollarında görse bile insan!

Ünlüler dünyasının bu konudaki en başarılı isimlerinden biri hatta belki de en başarılısı güzel yıldız Gwyneth Paltrow desek pek de yanışmış olmayız herhalde. Şimdilerde 2018’de evlendiği ünlü yapımcı eşi Brad Falchuk’la mutlu mesut bir evlilik sürdüren 51 yaşındaki ünlü oyuncu bir zamanlar hayatına girmiş eski aşklarının hepsiyle dost kalmayı başarmış bir isim.

Kariyerinin parlak günlerinde Ben Affleck ve Brad Pitt gibi isimlerle aşklar yaşayan Gwyneth Paltrow en sonunda mutluluğu ünlü yapımcı Brad Falchuk’la bulmuştu

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Bu konuyu sık sık dile getiren Gwyneth Paltrow, geçmiş yıllarda Ben Affleck ve Brad Pitt gibi isimlerle büyük aşklar yaşamış en sonunda da ünlü şarkıcı Chris Martin’le evlenmişti. Paltrow ve Martin’in evliliği yıllar önce bitti.

Çift iki çocuklarını iki iyi dost gibi bir arada büyütmeye ve görüşmeye devam ediyorlar. Gwyneth Paltrow’un arası sadece eski eşiyle de değil, yıllar öncesinde unutulmaz aşklar yaşadığı Ben Affleck ve Brad Pitt’le de çok iyi.

Ancak Gwyneth Paltrow, “Ben tüm eski aşklarımla çok iyi dostum” dediği bu güzel ilişkileri bir adım daha ileri taşımış bir isim. Gwyneth Paltrow, tam da evlenmek üzereyken ayrıldığı eski nişanlısı Brad Pitt’in kendisinden sonra evlendiği Jennifer Aniston’la da çok iyi dost.

Gwyneth Paltrow ve Chris Martin 2014'te yollarını dostça ayırmıştı... Ünlü şarkıcı uzun yıllardır bir başka yıldız aktirs Dakota Johnson'la birlikte

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Hatta yıldız oyuncu geçenlerde bu konuyla ilgili kendisine sorulan bir soruya da Aniston’la sarmaş dolaş çektirdikleri, birbirlerini öptükleri tatlı bir fotoğrafla cevap verip herkesi şaşırtmıştı. Bununla yetinmeyen Paltrow, bu kez de aynı şeyi Dakota Johnson’la yaptı.

Chris Martin, Gwyneth Paltrow’dan ayrıldıktan sonra gönlünü gel yıldız Dakota Johnson’a kaptırmıştı. Ünlü çift 2017’den beri birlikteler. Çocukları için sık sık Chris Martin’le bir araya gelen Paltrow, eski kocasının 6 yıldır sevgilisi olan Dakota Johnson’la da iyi arkadaş oldu.

Gwyneth Paltrow ve Dakota Johnson el ele... Dakota Johnson, Paltrow'un iki çocuğunun babası, eski eşi Chirs Martin'le büyük bir aşk yaşıyor

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Ünlü çift ve Paltrow, sık sık bir araya gelip aile buluşmaları düzenliyor. Bu pek çok kişi için tuhaf olsa da Gwyneth Paltrow bu durumdan çok hoşnut olduğunu söylüyor. “Dakota’ya bayılıyorum. Bence o harika bir insan ve benim de çok iyi arkadaşım” diye anlattığı ünlü oyuncuyla el ele poz veren Gwyneth Paltrow, bu fotoğrafı da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Gwyneth Paltrow, yıllardır eski aşklarıyla hatta onların hayatına sonradan giren kadınlarla kurduğu dostluk ilişkisini kendi ortaya attığı “Bilinçli ayrılık” kavramına borçlu olduğunu söylüyor

Geçmiş ilişkileri hakkında konuşmaktan kaçınmayan güzel yıldız hayatına giren ünlü erkeklerin hiçbiriyle nasıl küs kalmadığını, tam tersine hepsiyle iyi dostluklar yürüttüğünü kısa bir süre önce açıklamıştı. Ünlü oyuncu 2014'te Chris Martin'den boşandığı sırada kendisinin popüler hale getirdiği terim ortaya atmıştı.

Gwyneth Paltrow ve Jennifer Anisotn da çok iyi arkadaş... İki ünlü oyuncu da üzerindne yıllar geçse de Brad Pitt'le yaşadıkları aşkla anılmaya devam ediyorlar

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Gwyneth Paltrow, uyguladığı formüle “Bilinçli ayrılık” adını takmış. “Birisiyle anlamlı zaman geçirdiğinde, bunun arkadaşlığa dönüşmesi güzel. Eğer elimden geliyorsa hiç kimseyle aramın bozuk olmasını istemiyorum.” diyen yıldız oyuncu bu bilinci devreye sokarak eski aşklarıyla arasını iyi tuttuğunu söylüyor.