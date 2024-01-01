Yılbaşı paylaşımı yürekleri burktu… Yakalandığı hastalık yaptığı tüm planları ondan çaldı…

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2023 yılı onun için kazandığı büyük yarışmayla en çok parlayacağı yıl olacaktı. Üstelik hayatının aşkıyla daha yeni evlenmiş, dünyada istediği her şeyi elde ettiği için duyduğu mutluluğu anlata anlata bitiremiyordu.

Amy Dowden, başarılı dansçılık kariyerini ekranlara da taşımış, İngiltere televizyonlarının en sevilen ve en çok izlenen yarışması Strictly Come Dancing’in de en büyük yıldızlarından biri olmuştu. 33 yaşındaki başarılı dansçı Temmuz 2022’de hem dans partneri olan hem de birlikte bir dans okunu birlikte işlettikleri aşkı Ben Jones’la evlenmişti. Amy Dowden meme kanseri olduğunu balayından döner dönmez öğrenmişti

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EN MUTLU GÜNÜNDE EN KÖTÜ HABERİ ALMIŞTI

Amy Dowden ve Ben Jones yoğun işleri yüzünden balayı tatillerine evlendikten aylar sonra, Nisan 2023'te çıkabildiler. Ünlü yıldız bu en mutlu günlerinde memesindeki kitleyi fark etti ve büyük bir korku yaşadı. Tatil dönüşünde yaptırdığı testler ise o korktuğu acı gerçeği gözler önüne serecekti. Amy Dowden, yeni yıl pozunu hastalık süreci boyunca ona en büyük desteği veren eşi Ben Jones'la verdi... Ünlü dansçı kaybettiği saçlarının yerine peruk takmıştı

KANSERLE VERDİĞİ SAVAŞ HERKESE ÖRNEK OLDU

Meme kanseri olduğunu öğrenen Amy Dowden o günden sonra sağlığıyla ve kanserle mücadelesiyle ilgili yaşadıklarını hep sosyal medya hesabından aktarmaya devam etti. Aldığı tedavi yüzünden yarışmanın bu sezonki kadrosunda yer alamadı.

Ancak sık sık yarışmaya giderek ekip arkadaşlarıyla birlikte oldu, kimi zaman dökülen saçlarının yerine peruk taktı kimi zamansa döküldükleri için büyük bir bunalıma girip sürekli ağladığını söylediği saçlarını gizlemeden ekranlara yansıdı. Amy Dowden onu bir yıldız yapan yarışmaya kanser tedavisi devam ettiği için katılamadı ancak oradaki arkadaşlarını da her şeye rağmen yalnız bırakmadı

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2023 YILI YAPTIĞI TÜM PLANLARI ELİNDEN ALDI…

Herkesin yeni yıl için umutlu dilekler paylaşıp geride kalan yılda yaşadığı mutlulukları paylaştığı anlarda ise Amy Dowden geride bıraktığı acı dolu günler için yürekleri burkan, oldukça samimi bir paylaşım yaptı.

“Eminim yalnız değilim ve bu yüzden bir şeyler yazmak istedim. Planladığım yıldan mahrum bırakıldığımı hissediyorum ve bunu yansıtmak beni üzüyor ve kızdırıyor ama daha sonra fotoğraflarıma bakıp tüm güzel zamanları, sahip olduğum harika fırsatları, ailemle geçirdiğim zamanı hatırlayacağım ve aynı zamanda bu yıl en çok şeyi öğrendiğimi fark etmek için zaman ayıracağım.” Amy Dowden yıl boyunca tedavi süreçlerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak hayranlarını hem bilgilendirdi hem de onlara bu mücadeleyle ilgili olarak cesaret verdi

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İHTİYAÇ DUYAN HERKESE SEVGİ VE SARILMALAR!

Ünlü dansçı yeni yılı karşılayacağı sabaha ağlayarak başladığını itiraf ettikten sonra “Bu gece arkadaşlarımla birlikte 2023'e HOŞÇAKAL' diyeceğimiz için çok mutluyum! İhtiyacı olanlara sevgi ve sarılmalar gönderiyorum! (Ve lütfen) 2023'ün son günü bile olsa kendi meme kanseri taramanızı yapmayı ihmal etmeyin” yazdı.

Amy Dowden kemoterapi tedavisini sonlandırdıktan sonra anne olabilmek için doğurganlık tedavisi de görmeye başladı... Genç yıldızın tek dileği sağlığına kavuşup işine devam etmek ve hayalini kurduğu aileye kavuşmak

Meme kanseri teşhisi aldıktan sonra mastektomi operasyonu geçiren (meme kanserinin tedavi edilmesi için meme dokusunun çıkarıldığı cerrahi operasyon) ve yoğun kemoterapi tedavisini de kısa süre önce tamamlayan Dowden 2024’te yeniden dans edebildiği sağlıklı bir yıl geçirmek istiyor.

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KANSER YETMEDİ, BİRDEN FAZLA ÖLÜM TEHLİKESİ ATLATTI

Kemoterapi tedavisi başarıyla sonuçlanmış olsa da Amy Dowden, 2023’te ölümcül kan zehirlenmesi ve akciğerine tan pıhtı yüzünden de büyük hayati tehlikeler atlattı. Kanserin geri dönmemesi ve daha fazla yayılmaması için tedavilerinin ve olası operasyonların devam edeceğini söyleyen Amy Dowden yine de yeni yıla kocası ve sevdikleriyle birlikte girebildiği için şükrettiğinin altını çiziyor.





YARIŞMADAKİ ARKADAŞLARINI UNUTMADI

Tedavi sırasında güçten düşen ünlü dansçı birkaç ay önce de bacağını kırmış ve yarışma setini alçılı ayağıyla ziyaret etmişti. Kanser tedavisi yüzünden dökülen saçlarını kimi zaman perukla kimi zaman da başına bağladığı eşarplarla saklamaya çalışan Amy Dowden, ekim ayında Londra'da düzenlenen Pride of Britain (Britanya'nın Gururu) ödüllerinin dağıtıldığı törendeki cesaretiyle de büyük övgü toplamıştı. Ünlü dansçı yıllardır ekranların en sevilen yüzlerinden biri olmuştu

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ANNE OLMAK İSTİYOR

Amy Dowden törene peruk takmadan, dökülen saçları yüzünden çok acı çekip ağladığını söylemiş olsa da doğal haliyle katılmış; hem bu cesur duruşu hem de şıklığı ve zarafetiyle çok beğenilmişti. Kötü günleri atlatınca kocasıyla bir aile kurmayı hayal eden Dowden kanser tedavisinde başarıyla ilerlediği için bir yandan da doğurganlık tedavisi görmeye başladı ve anne olabilmek için şimdiden çalışmalara başladı…