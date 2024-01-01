2023’te de onlardan mutlusu yoktu! Bir yılı daha aşkla devirdiler…

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Ryan Reynolds, 2017 yılında eşinin 30. doğum gününü, kendisinin göründüğü ama Lively’nin yüzünün yarısının göründüğü bir fotoğrafla kutlamış, bunu da milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesabından yapmıştı. En az Ryan Reynolds kadar hazırcevap olmasıyla bilinen Blake Lively de buna karşılık olarak eşinin Ryan Gosling ile çekilen ama kendisinin görünmediği fotoğrafını paylaşarak onun doğum gününü kutlamıştı.





11 YILLIK MUTLU BİR YUVA VE 4 ÇOCUK

Hayranlarını böyle şakalarla güldürseler de onların aşkı Hollywood’un en çok konuşulan, en tutkulu ve mutlu evliliklerinden birinin içinde yaşanıyor. Ryan Reynolds ve Blake Lively birlikte rol altıkları Green Lantern filminin setinde tanıştılar.

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Takvimler 2010’u gösteriyordu ve aslında birbirlerini gördüklerinde etkilendiklerini yıllar sonra itiraf etseler de o günlerde ikisinin de hayatında başkaları vardı. Bir süre arkadaş kaldılar, sonra ikisi de bekar kaldı. Ryan Reynolds bu fırsatı kaçırmamaya kararlıydı. Çift bu yıl dördüncü çocuklarını kucaklarına almıştı

HER ŞEY BİR TREN YOLCULUĞUNDA BAŞLAMIŞTI

Her şeyi başlatan o tren yolculuğunu yıllar sonra "Blake Boston'a gidiyordu. Ben de oraya gidecektim. Birlikte gitmeyi önerdim. Aynı trene bindik ve birlikte yolculuk ettik. Ona yolculuk sırasında benimle uyuması için yalvardım." diye anlatmıştı Reynolds.

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Blake Lively’yle birlikte yaşamak ve yaşlanmak istediğini anlamıştı. Bir süre sevgili oldular, 2012’de de evlendiler. 8 yaşında James, 6 yaşında Inez ve 3 yaşında Betty adında üç kızları oldu. Hollywood’un sevilen çifti için 2023 yılı büyük mutluluklarla dolu geçti.

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GEÇİP GİDEN YILI FOTOĞRAFLARLA ANDILAR

2023 yılından birçok fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan Ryan Reynolds ve Blake Lively çifti bir yeni yıla daha yine birbirlerine olan aşklarını ve kurdukları güzel aileyi kutlayarak girdi. Son yıllarda art arda gelen başarılı projeleri, imza attıkları yeni girişimleri ve ardı arkası kesilmeyen reklam anlaşmalarıyla Hollywood’un yeni süper çifti (power couple) haline gelen Ryan Reynolds ve Blake Lively, 2023’te milyarderler kulübüne de girmişti.

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İKİSİ DE BÜYÜK BİR SERVET KAZANIYOR

2020’de oyuncu arkadaşı Rob McElhenney’le birlikte Galler futbol takımı Wrexham AFC’yi satın alan Ryan Reynolds artık futbol kulübü sahibi bir iş insanı. Bir yandan Hollywood’daki yatırımları ve rol aldığı her projeyle de milyon dolarlar kazanan Ryan Reynolds adeta her adımından para kazanıyor.

36 yaşındaki yıldız oyuncu Blake Lively, son yıllarda küçük yaştaki çocuklarıyla ilgilendiği için filmlerde pek karşımıza çıkmasa da hâlâ reklam kampanyalarının aranan yüzü olmayı sürdürüyor. Chanel, L'Oreal ve Stella McCartney gibi markaların yüzü olan Lively bir yandan da Betty Buzz adını taşıyan alkolsüz içecekler serisinin patronu olmayı sürdürüyor.

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Ryan Reynold bu yıl şaka geleneğini bozmuş, karısı Blake Lively'nin 36. doğum günü için “Dünyada geri dönülmez bir şekilde benim olan tek şey, bu kişiye duyduğum sevgi, takdir ve hayranlıktır. Onun hayatına tanıklık etmek, denesem bile hafife alamayacağım bir şey. Ve inanın bana, deniyorum” satırlarını kaleme almıştı

BÜYÜK BAŞARILAR, BÜYÜK AŞK… BİR YIL DAHA BÖYLE GEÇTİ

Çift yıl boyunca elde ettikleri bu büyük başarıları kutlarken bir yandan da aileye katılan yeni üyenin, dördüncü çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar 2023’te. Blake Lively, yine bir süre herkesten hamileliğini saklamış, sonrasında kırmızı halıya karnı burnunda çıkarak mutlu haberi dünyaya duyurmuştu. Reynolds ve Lively bu yıl 27 yıllık eşinden boşanan yakın dostları Hugh Jackman'ı da yalnız bırakmayıp ona moral oldular

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DAHA ADINI BİLE BİLEN YOK

Çiftin çocukları yılın başında, şubat ayında dünyaya geldi. Henüz bebeğin fotoğrafını paylaşmayan Reynolds ve Lively çocuklarının adını ve cinsiyetini dahi açıklamadı. Hollywood’un bu en mutlu çifti de birkaç özel durum haricinde çocuklarının fotoğraflarını özellikle de yüzlerini göstermemeye çok dikkat ediyor. Reynolds ve Lively, yılın ikinci yarısı ünlü futbolcu Travis Kelce'yle yeni bir aşka yelken açan yakın dostları Taylor Swift'le de bol bol maça gitti

DOSTLARLA GEÇEN BİR YIL

Çift 2023’ü yaşadıkları New York’la, Reynolds’ın sahibi olduğu Wrexham’ın bulunduğu Galler arasında mekik dokuyarak geçirdi. Bir yandan bebeklerini büyüten çift bir yandan da yıl boyunca en yakın arkadaşları Taylor Swift ve Hugh Jackman’la bol bol vakit geçirdi. Reynolds ve Lively uzun yıllardır Taylor Swift’le çok yakın arkadaşlar hatta 3 yaşındaki kızları Betty’nin ismi de bir Swift şarkısından esinle koyulmuş.