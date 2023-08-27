Gelecekteki karısına trende birlikte uyumak için yalvarmıştı: Doğum gününde ona adeta aşk mektubu yazdı

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FİLM SETİNDE BAŞLAYAN DOSTLUK HOLLYWOOD'UN EN BÜYÜK AŞKLARINDAN BİRİNE DÖNÜŞMÜŞTÜ

Son yıllarda canlandırdığı Deadpool karakteriyle gişede fırtınalar estiren, bir yandan da satın aldığı Galler ligi takımlarından Wrexham’ın patronu olarak iş adamlığına da soyunan Ryan Reynolds, hayatının en önemli anlarından birini 2010’da yaşamıştı. O günlerde bir başka süper kahraman filmi Green Lantern için başrole seçilen Rynolds, sette güzeller güzeli Blake Lively’yle karşılaşınca iki ünlü oyuncunun da hayatı değişti.

Ryan Reynolds ve Blake Lively Hollywood'un en mutlu ve en gözde çiftlerinden biri

HER ŞEY İKİSİ DE BAŞKALARIYLA BİRLİKTEYKEN BAŞLAMIŞTI

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Başrolünü oynadığı Gossip Girl dizisiyle tüm dünyanın sevdiği bir yıldıza dönüşen Blake Lively, o günlerde dizideki rol arkadaşlarından Penn Badgley’yle birlikteydi. Ryan Reynolds’ın da hayatında bir başkası vardı. Yine de birbirlerinden etkilenmişler, sette aralarında oluşan kimyaya da karşı koyamamışlardı. Ryan Reynolds gelecekte eşi ve 4 çocuğunun annesi olacak Blake Lively’yle ilgili sırrını yıllar sonra açıklamıştı.

Ryan Reynolds 11 yıllık eşi Blake Lively'nin 36. yaş gününü bir dizi romantik fotoğraf ve mesaj eşliğinde kutladı

Bu durumu Reynolds, konuk olduğu bir sohbet programında anlatmıştı. Yakışıklı oyuncu, o dönemde Blake Lively ile arkadaş olduklarını ve hayatlarında başkaları bulunduğunu söyledi. Ama yine de Lively'den etkilendiğini gizlemedi. Hatta evlendikten yıllar sonra katıldığı bir programda Lively'ye nasıl vurulduğunu da açıkça anlattı ünlü oyuncu.

TRENDE ONA YALVARMIŞTI: HAYALLERİ GERÇEK OLDU

"Blake Boston'a gidiyordu. Ben de oraya gidecektim. Birlikte gitmeyi önerdim. Aynı trene bindik ve birlikte yolculuk ettik. Ona yolculuk sırasında benimle uyuması için yalvardım." diyen Ryan Reynolds, bu tekliften sadece bir hafta sonra ise Blake Lively’ye birlikte bir ev satın alma ve aile kurma hayallerine dalmıştı bile. İlişkilerinin başlangıcını ve ilerleyişini bir peri masalına benzeten Rynolds, nihayet ikisi de bekar kalınca hayallerine kavuşmuştu.

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Blake Lively’nin 32. doğum gününü Instagram’dan kutlayan Ryan Reynolds, kendisinin iyi, eşinin ise çok kötü göründüğü fotoğrafları seçerek yayınlamıştı. Lively’nin flu, ya da gözleri kapalı çekilen fotoğrafları, Reynolds’un takipçilerini çok eğlendirmişti. Hatta paylaşımlar arasında Blake Lively'nin yüzünün hiç görünmediği fotoğraflar bile vardı.

Setteki arkadaşlıklarının ardından bir buçuk yıl geçince sevgili olan, 2012’de de evlenen çift şimdilerde Hollywood’un en kıskanılan, en çok gıpta edilen evliliğine sahipler. 8, 6 ve 3 yaşında üç kızları olan çift dördüncü bebeklerini de şubat ayında kucaklarına almıştı. Reynolds ve Lively son çocuklarının cinsiyetini ve adını açıklamadılar. Blake Lively de daha önceki seferlerde olduğu gibi hamileliğini karnının belli olduğu bir giysiyle katıldığı kırmızı halıda duyurdu.

“Mutlu yıllar Blake. Sanki şu koca ayı bile gökyüzüne sen asmışsın gibi”

DÖRDÜNCÜ ÇOCUKLARINI 6 AY ÖNCE KUCAKLARINA ALDILAR

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Doğum yaptığını da tüm dünya eşi ve kayınvalidesiyle verdiği pozu Instagram’dan paylaşınca öğrendi. Hamile olduğu karnı burnunda yaklaşmış fotoğrafıyla belli olan Blake Lively doğum yaptığını da inmiş karnı ve hemen yeniden forma girdiği fiziğiyle ilan etti. Yakın zamanda başrolünde yer aldığı son filmi için sete çıkan ve bir yandan da içecek markasının reklamları için kameralar karşısına geçen güzel yıldız dört doğumdan sonra kısa sürede ve kolayca genç kız fiziğine yeniden kavuşmuştu.

Reynolds, aynı şeyi 2017 yılında eşinin 30. doğum gününü, kendisinin göründüğü ama Lively’nin yüzünün yarısının göründüğü bir fotoğrafla kutlamış, bunu milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesabından yapmıştı. En az Ryan Reynolds kadar hazırcevap olmasıyla bilinen Blake Lively de buna karşılık olarak eşinin Ryan Gosling ile çekilen ama kendisinin görünmediği fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutlamıştı.

ŞAKALI ÖZEL GÜN KUTLAMALARIYLA TANINIYORLAR

Özel günlerinde verdikleri ilginç pozlarla ve birbirlerine yolladıkları esprili mesajlarla tanınan çift bu kez geleneği bozdu. Ryan Reynolds 36. yaşını kutlayan eşi için bir dizi fotoğraf paylaşıp, bu kez şaka yapmak yerine ona olan aşkını çok romantik cümlelerle ifade etmeyi tercih etti. Ryan Reynolds karısıyla çekilmiş aşk pozlarını Instagram hesabından paylaşarak ona seslendi. 4 çocuğunun annesi 11 yıllık eşine peş peşe övgü cümleleri dizen 46 yaşındaki ünlü aktör kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ryan Reynolds artık şakalı paylaşımlarına bir son verdi: Eşinin 36. yaş gününü çok romantik ve aşk dolu mesajlarla kutladı

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BU KEZ ŞAKA YERİNE AŞK MEKTUBU GELDİ

Ryan Reynolds karısının fotoğraflarının altına “Dünyada geri dönülmez bir şekilde benim olan tek şey, bu kişiye duyduğum sevgi, takdir ve hayranlıktır” yazdı. Bu romantik başlangıcın ardından yine kendini tutamadan şaka yapsa da Reynolds bu kez gerçekten romantizm konusunda adeta kendini aştı: “Onun hayatına tanıklık etmek, denesem bile hafife alamayacağım bir şey. Ve inanın bana, deniyorum”. Ryan Reynolds bir aşk mektubuna benzeyen doğum günü kutlamasını eşi Blake Lively’ye “Mutlu yıllar Blake. Sanki şu koca ayı bile gökyüzüne sen asmışsın gibi” sözleriyle sonlandırdı.