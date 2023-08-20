Yıldız oyuncu birkaç ay önce dördüncü çocuğunu doğurmuştu: Mankenler bile ona gıpta ediyor!

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ÖRNEK EVLİLİKLERİ VE MUTLU YUVALARI KENDİ İSİMLERİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Tüm bu üne ve başarıya rağmen son yıllarda Blake Lively’nin adı en çok Ryan Reynolds’la yaptığı mutlu evlilik ve 4 çocuklarıyla kurdukları mutlu yuvayla anılıyor. 2007’den 2010’a kadar Gossip Girl’deki rol arkadaşı Penn Badgley’yle ilişki yaşayan Blake Lively Ryan Reynolds’la tanışınca hayatının aşkını bulmuş oldu. 2011’de gösterime giren süper kahraman filmi Green Lantern’de (Yeşil Fener) başrolleri paylaşan Lively ve Reynolds sette başlayan rol icabı aşklarını gerçek hayata taşıyan çiftlerden oldu. Blake Lively ve Ryan Reynolds'ın aşkı bir film setinde tanıştıktan sonra başladı... Ünlü çift kurdukları mutlu yuvayla Hollywood'un en gıpta edilen evliliklerinden birine sahipler

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11 SENEDE 4 ÇOCUK SAHİBİ OLDULAR

2012’de evlenen Blake Lively ve Ryan Reynolds Hollywood’un mevcut evlilikleri arasında en mutlularından birine sahip. Birbirlerine sosyal medyadan yaptıkları şakalar, tuhaf ve eğlenceli özel gün kutlamaları ve kurdukları aileyle herkesin gıptayla izlediği bir aşk yaşayan çift 11 yıllık evliliklerinde 4 de çocuk sahibi oldu. New York’ta yaşayan Lively ve Reynolds çiftinin 8 yaşında James, 6 yaşında Inez ve 3 yaşında Betty adında 3 kızı oldu. Çiftin dördüncü çocukları da bu yılın şubat ayında dünyaya geldi.

Blake Lively dördüncü kez doğum yaptığını bu Ryan Reynolds ve kayınvaledisiyle verdiği bu pozla duyurmuştu

Ryan Reynolds da birkaç yıl önce futbol kulübü satın alan ünlüler kervanına katıldı... Ünlü çift ABD'deki işlerindne fırsat buldukça Galler'e gidip takımlarının maçlarını izliyor

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BEBEĞİN ADI VE CİNSİYETİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Ve son zamanlarda ünlü çiftlerin sık sık yaptığı gibi Lively ve Reynolds çifti de henüz bebeklerinin adını ve cinsiyetini açıklamadı. Yıldız isimler çocuklarını sosyal medyadan uzak tutuyor ve onların fotoğraflarını da asla paylaşmamaya özen gösteriyor. Ryan Reynolds 2020’de Galler liginde oynayan Wrexham futbol takımını satın almış ve kulüp sahibi Hollywood yıldızları arasına katılmıştı. Sık sık takımın maçlarını izlemeye giden Reynolds mart ayında Blake Lively ve dördüncü çocuklarıyla birlikte takımın stadına gitmiş ve aileye yeni katılan bebekleri de ilk kez burada görülmüştü.





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SADECE 6 AY ÖNCE DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞUNU DOĞURDU AMA HÂLÂ MANKEN GİBİ

Blake Lively, sadece 6 ay önce dördüncü kez doğum yapmış olmasına rağmen yeniden genç kız fiziğine sahip olmasıyla dikkat çekiyor ve herkesi kıskandırıyor. Her doğum yaptıktan sonra çok kısa bir süre içinde yeniden eski fit görüntüsüne kavuşan yıldız oyuncu çoğu meslektaşı gibi sıkı diyetler de yapmıyor. Sosyal medya hesaplarından da sık sık paylaştığı kişisel antrenörü e yakın dostu Don Saladino ile çalışan Blake Lively, çoğu insan gibi normal şekilde beslendiğini ve rahat bir egzersiz rutini olduğunu söylüyor. Blake Lively son 9 yılda 4 çocuk birden doğurdu ancak hem oyunculuk kariyerine devam ediyor hem de artık başarılı bir iş kadını oldu

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ARTIK BAŞARILI BİR İŞ KADINI OLDU

Ailede oyunculuk dışındaki alanlarda yatırım yapıp iş insanlığına soyunan tek kişi Ryan Reynolds değil. Blake Lively de birçok meslektaşı gibi iş dünyasına adım attı ve Betty Buzz adını verdiği bir içecek markasını piyasaya sürdü. Ev yapımı ve anne usulü limonataya benzeyen bir alkolsüz içecek olan Betty Buzz’u kendisi de ağzına içki sürmeyen Blake Lively kendisi tanıtıyor. Güzel yıldız limon, yeşil limon ve greyfurt aromalı bu içeceklerin reklamı için kamera karşısına geçti. Alkol tüketmeyen Blake Lively kendisi gibi arası içkiyle iyi olmayanlara özel bir içecek markasının sahibi

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O DA KENDİ REKLAMINI KENDİ YAPIYOR

Fotoğraf çekimlerinden anları kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Blake Lively tıpkı Kim Kardashian ve Kylie Jenner’ın yaptığı gibi ününü ve tanınmış yüzünü sahibi olduğu markanın tanıtımı için kullanıp hem reklam masraflarını epeyce azaltıyor hem de müşteri sayısını kolayca artırmayı başarıyor. Sıcak yaz günleri için havuz başında çekilen reklamlarda kırmızı bikinisi ile poz veren Blake Lively bir kez daha hayranlarının beğeni yağmuruna tutuldu. Tıpkı Kim Kardashian, Kylie Jenner ve Jennifer Lopez gibi Blake Lively de kendi markasının reklamlarında kendi yer alıyor; böylece daha çok ürün satıp reklam masraflarını da kısmış oluyor

SON FOTOĞRAFLARINA YORUM YAĞDI: BUNU NASIL BAŞARIYORSUN?

Sadece birkaç ay önce doğum yapmış olmasına rağmen mankenlere taş çıkartan bir fiziğe sahip olan Blake Lively kırmızı bikinisiyle uyumlu kırmızı ojeli tırnakları, kırmızı ruju ve siperlikli şapkasıyla reklamlarda rol alan profesyonel modellerden farksız bir görüntü sergiledi. 1940’lardan 70’lere kadar popüler kültürü süsleyen pin – up kızlara benzeyen Blake Lively’nin markasının reklamı için çektirdiği fotoğraflar binlerce beğeni aldı.

Ünlü oyuncuyla ilgili en çok merak edilenlerdne biri dört çocuğa rağmen formunu nasıl koruduğu: Blake Lively asla sıkı diyetler yapmıyor, egzersiz programı da çok yorucu değil

EN BÜYÜK SÜPER MODELLER BİLE ONU ÖVGÜYE BOĞUYOR

Fotoğraflara Lively’nin ünlü arkadaşları da kayıtsız kalamadı. Dünyanın en ünlü süper modellerinin başında gelen Gigi Hadid de Blake Lively’nin fotoğraflarını ve fit görüntüsünü övgüye boğdu. Hemen tüm hayranları dört çocuk doğurup, dördüncü doğumunun hemen ardından yeniden eski görünümüne kavuşan ünlü yıldıza bu görüntüsünün sırrını sordu. Blake Lively ise bu herkesin inanmakta zorlandığı formu sadece sağlıklı beslenme ve sıradan egzersizlerle koruduğu konusunda ısrarcı. Ancak güzel yıldız en önemli sırrının aşk dolu evliliği ve giderek kalabalıklaşan mutlu ve huzurlu aile yaşantısı olduğunu da her zaman vurguluyor.