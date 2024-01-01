Ölen kocasının ardından aşk yaşayınca demediklerini bırakmadılar… ‘Benim masalım yarım kaldı’

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İngiliz şarkıcı Tom Parker, 2009'da The Wanted adlı müzik grubuyla adını duyurmuş, grup büyük başarılara imza atarak yıllar içinde dünyaca ünlü bir müzisyen olmuştu. Parker hem grubun solisti olarak büyük başarılara imza attı hem de solo çalışmalarıyla çok sevildi. Tom ve Kelsey Parker birbirlerinin gençlik aşkıydı... Toplamda 13 yıl birlikte olan çift 2018'de evlendi... Ancak bu iki çocukla taçlanan mutlu evlilik sadece 4 yıl sürdü

HAYATTA HER ŞEYİ ELDE ETTİKTEN SONRA GELEN ACI HABERLE YIKILDILAR

Tom Parker’a Ekim 2020'de beyin kanseri teşhisi konulduğunda doktorlar ona 12 ay ömür biçmişti. Ünlü şarkıcı haberi sosyal medyadan duyurduğunda hayranları yıkıldı. Ama onlara söz vermişti. “Çok kötü haberler aldım. Beynimde tümör var. Ama çocuğum ve hamile karım için sonuna kadar savaşacağım” yazmıştı paylaşımında.

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Tom Parker, hayatımın aşkı dediği Kelsey Hardwick’le 2018’de evlenmiş, çift kızları Aurelia’yı 2019’da kucaklarına almıştı. 32 yaşında hem büyük bir müzik yıldızı olup hem de ailesini kuran Parker’ın eşi Kelsey Parker bu korkunç haberi aldıklarında ikinci çocuklarına hamileydi. Tom ve Kelsey Parker ilk çocuklarını beklerken objektiflere böyle mutlulukla gülümsüyor, onları bekleyen acı sonu bilmiyordu

KANSER OLDUĞUNU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU, ÇOCUKLARI İÇİN SAVAŞTI ANCAK HASTALIK ONU SEVDİKLERİNDEN KOPARDI

Parker ne yazık ki dördüncü evre glioblastoma beyin kanseriyle bir buçuk yıl süren savaşın ardından 30 Mart 2022'de henüz 33 yaşındayken trajik bir şekilde hayata veda etti. Geride de gözü yaşlı eşini ve iki küçük çocuğunu bıraktı.

Kelsey Parker şimdi dört yaşındaki Aurelia ve üç yaşındaki Bodhi adlı iki çocuğunu bekar bir anne olarak büyütüyor ve kederli yolculuğunu dünyayla paylaşmaya devam ediyor. İki küçük çocuklarına babalarının yokluğunu anlatmaya çalışırken yaşadığı kâbus gibi günleri de samimiyetle anlatıyor. Tom Parker kanserle savaşacağını, iki çocuğu için mücadeleye devam edeceğini söylüyor, ailesi için çektiği acılara dayanmaya çalışıyordu... Bu mutlu hikâye ne yazık ki yarım kaldı

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GENÇ YAŞTA İKİ ÇCOUĞUYLA YAPAYALNIZ KALDI

Tom Parker’ın ölümünden sonra büyük bir sarsıntı yaşayan ve toparlanıp hayatına devam etmekte çok zorlanan Kelsey Parker bu ayakta kalma mücadelesini verirken yeniden aşka yelken açmıştı. Kelsey, Tom Parker’ın ölümünün üzerinden yaklaşık sekiz ay geçtikten sonra bir elektrikçi olan Sean Boggans’la birlikte olmaya başladı.

Kelsey Parker Tom parker'ın ölümünün ardından bir kitap yazdı, yaşadıklarını dünyaya anlattı ve kanser savaş derneklerinde çalışmaya başladı

İşte o günden sonra da internet trollerinin saldırılarından hiç kurtulamadı. Yaşadığı büyük acının ardından sonunda mutluluğu yeniden bulmasına rağmen Kelsey Parker’a ölen eşinin yasını tutmadığı ve bir başkasıyla birlikte olduğu için deyim yerindeyse denmedik şey kalmadı. Tom Parker kanserle olan mücadelesini, Kelsey parker ise eşini kaybettikten sonra yaşadıkları anlatan kitaplar yazdılar...

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Her şeyden çok keşke bu kitaplar bizim yolculuğumuzu anlatsaydı ama hikâye farklıydı. Sonsuza kadar süren mutlu bir masalın hikâyesi… Seninle gerçekten bir peri masalıydı yaşadığımız Tom. Keşke masalın sonunu değiştirebilseydim. Umarım benim seninle gurur duyduğum kadar sen de benimle gurur duyuyorsundur. Beni yaşamaya devam ettirdiğin için teşekkür ederim

HAYATINA BİRİ GİRİNCE BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Nisan ayında, Kelsey'in Tom'un ölümünün birinci yıldönümünü takip eden 'zor' birkaç haftanın ardından erkek arkadaşından ayrıldığı bildirilmişti. Kelsey, Sean Boggans’la bir düğünde yeniden karşılaştıklarında onunla yeniden bir araya gelmişti.

Kelsey Parker “Bu kadar genç bir yaşta dul kalacağımı hiç düşünmemiştim” demiş, Tom Parker öldükten sonra iki çocuğuyla tek başına geçirdiği yalnız günlerin acısını kaleme aldığı bir kitapta da anlatmıştı. Tom Parker hastalığını yenmek için zorlu bir tedavi sürecinden geçmiş ve çok çabalamıştı ama küçük oğlunun ikinci doğum gününü göremeden bu dünyadan göçüp gitti

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"YAS TUTMANIN KURALI YOKTUR"

Ancak onun bir ilişki yaşaması ve bunu cesaretle anlatması sosyal medyada çok tepki çekti. Instagram üzerinden yaptığı bir soru-cevap etkinliğinde konuya değinen Tom Parker'ın dul eşi Kelsey Parker, trajik ölümünün ardından yeniden biriyle çıktığı için kendisini eleştiren trollere yanıt verdi ve “Yas tutmanın bir kural kitabı yoktur” dedi.

Kelsey Parker, belki kendi duygularından emin olamadığı için belki de bu baskının ağırlığını daha fazla taşımamak için Sean Boggans’la olan ilişkisine de devam edememişti. Kelsey Parker, erkek arkadaşından aralık ayının ortasında ayrıldığını açıkladı.

Kelsey Parker eşini kaybettikten sonra hayatına giren Sean Boggans'la ilişkini duyurduktan sonra ciddi eleştirilere hatta troll saldırılarına maruz kaldı... Zor günler geçirdiğini söyleyen Kelsey, Sean Boggans'ın çok anlayışlı olduğunu ve yas sürecinde kendisine destek verdiğini söylemişti

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Parker “Artık birlikte değiliz. Gerçekten harika bir insan olduğu için yürümemesi çok üzücü ama yapabileceğim bir şey yok. Umarım bir gün aşkı yeniden bulurum” dedi. Kelsey Parker daha önce de Sean'la olan yeni ilişkisinin güllük gülistanlık olmadığından bahsetmişti. Kelsey Parker iki küçük çocuğuna babalarının yokluğunu anlatmakta çok zorlandığını, çocuklarının babalarıyla hâlâ o hayattaymış gibi konuştuğunu söylemişti

"BEN DE MUTLULUĞU HAK EDİYORUM" DİYE İSYAN ETMİŞTİ

“Biraz da olsa mutluluğu hak ediyorum” diyen Kelysey Parker kendi durumundaki bir için yeni bir ilişkiye başlamanın zorluklarından da bahsetmişti: “Yeni bir ilişkiye başlamayı deniyoruz ve ben birinin yasını tutuyorum ve bu ikimiz için de gerçekten çok zor ama biliyor musunuz, ben gerçekten çok mutluyum ve biraz mutluluğu hak ediyorum” Kelsey Parker, Sevgililer Günü'nü de Sean Boggans'la geçirmişti... Çift aralık ayında ayrıldı... Kelsey Parker ayrılığın ardından "Umarım aşkı bir gün tekrar bulabilirim" dedi

"O BENİM PERİ MASALIMDI AMA MASALIM YARIM KALDI"

Kelsey Parker, erkek arkadaşıyla ilişkisini Instagram'da açıkladıktan sonra bile ona hesap sorar gibi yorum yazanlara “'Tom her zaman hayatımın aşkı olacak” diyerek cevap vermişti. Tom Parker ile bir peri masalı yaşadıklarını ancak bu masalın yarım kaldığını söyleyen Kelsey Parker “Masalım yarım kaldı. Peki şimdi hayatıma nasıl devam edeceğim?” diye sormuştu.