Kaybettiği kardeşini bir başka aile üyesinde buldu… Kraliyetin çocuklarına artık o amcalık yapıyor!

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2020’de başlayan bu süreç sonrasında Harry ve Meghan verdileri röportajlar, Harry’nin yayınladığı anı kitabı ve çiftin hayatlarını anlatan Harry & Meghan belgeseliyle kelimenin tam anlamıyla rayından çıktı.

Sussex Dükü ve Düşesi kraliyet ailesini hedefe koyup onları ırkçılıkla, Meghan Markle’a ayrımcılık uygulamakla suçladı. Bununla da yetinmeyip Harry, sevilmeyen bir çocuk olarak geçirdiği yılları, “yedek” bırakılan kardeş olduğunu da kitabında anlattı. Aralarından su sızmayan, özellikle de annleri Diana'nın ölümünden sonra kenetlenen kardeşler William ve Harry'nin arası bir daha hiç düzelmemek üzere bozuldu...

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AİLE PARÇALANDI, SON ÜÇ YILLARI KÂBUS GİBİ GEÇTİ

Tüm aileye suçlamalar yöneltse de yazdıkları ve söyledikleri arasında en ağır şeyler öz ağabeyi, Galler Prensi William’a yönelikti. Harry, William’ın eşi Kate Middleton’ın da etkisinde kalarak kendisini ve Meghan Markle’ı dışladığını iddia etti.

Wiiliam ve Kate, Harry ve Meghan'ın "ihanetine" uğradıktan sonra ailenin bir başka çiftiyle giderek yakınlaşmaya başladı

Hatta kitapta iki kardeşin fiziksel şiddete varan büyük kavgalar ettiği yazıyordu. Harry, William’dan dayak yediğini bile yazmıştı. İki kardeşin arası tüm bu olup bitenden sonra bir daha düzelmemek üzere bozuldu.

Kardeşler en son Kraliçe Elizabeth’in cenazesinde bir araya geldiler. Daha sonra ise bir daha birbirleriyle aynı odada bile yer almadılar. Kraliyet ailesi içindeki bu kavga için kraliyet uzmanları artık geri dönüş yok yorumu yapıyorlar. William ve ailenin sevilen damadı Mike Tindall'ın arasından artık su sızmıyor

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PRENS WILLIAM KAYBETTİĞİ KARDEŞİ BİR BAŞKA AİLE ÜYESİNDE BULDU

Kral Charles’ın küçük oğlu Harry’yi affedip yeniden bağrına basması belki mümkün olsa da iki kardeş William ve Harry bir daha bir araya asla gelmeyecek… Tüm bunlar olup biterken gururu kırılan, hayatta en çok güvendiği kişi olan kardeşi Harry’yi kaybeden ve bunlar yaşanırken öfkeden deliye döndüğü söylenen geleceğin kralı William ise teselliyi bir başka aile üyesinde buldu…

Kraliçe Elizabeth'in torunu Zara Tindall ve 12 yıllık eşi Mike Tindall kraliyetin en sevilen yüzlerinden

Kraliyet ailesinin sevilen yüzlerinden, aileyle kan bağı olmayan ama tüm aile üyeleri tarafından çok sevilen ünlü damat Mike Tindall! Harry’nin aileden uzaklaşmasıyla giderek birbirlerine daha çok yaklaşan William ve Mike Tindall için kraliyet kaynakları “William, kaybettiği kardeşini onda buldu” yorumları yapıyor.

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KRALİÇENİN TEK KIZININ DAMADI, EN SEVDİĞİ TORUNLARINDAN BİRİNİN KOCASI

Mike Tindall, aslında aileye girmeden önce de İngiltere’nin en ünlü ve sevilen simalarında biriydi. İngiltere’nin rugby milli takımının kaptanlığını da yapan ve sayısız sportif başarı yakalayan ünlü sporcu, Kraliçe Elizabeth’in tek kızı, Prenses Anne’nin kızı Zara Tindall’la evli.

Prenses Anne’nin kızı Zara, Elizabeth’in en sevdiği torunlarından biriydi. Zara Tindall, 2011’de mike Tindall’la evlenirken özel bir kraliyet izni alması gerekmişti. Elizabeth’in torunu ve Charles’ın da yeğeni olan Zara Tindall, taht sıralamasında 6. sırada bulunuyordu. Şimdi William ve Harry’nin çocukları da devreye girince Tindall sıralamada 21’inciliğe kadar geriledi.

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EVLENMELERİ İÇİN ÖZLE İZİN GEREKMİŞTİ

“Kraliyet Evlilikleri Yasası 1772” olarak bilinen yasaya göre Elizabeth, kraliyet ailesinin statüsünü düşürebilecek evliliklere karşı koruma sağlamak amacıyla, İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin geçerli bir evlilik yapabileceği koşulları belirleyen bir Büyük Britanya Parlamentosu Yasası’nı onaylamıştı. Yani aslında Elizabeth’in bu evliliğe onay vermeme hakkı dahi vardı.

Harry ve Meghan devre dışı kalınca William ve Kate, Zara & Mike Tindall çiftine giderek daha çok yaklaştı...

Sonradan kaldırılan bu yasaya göre taht sırasında ilk 6 içinde yer alan isimler soylu ya da kraliyet kanı taşımayan kişilerle evlenirlerse buna hükümdarın özel izni gerekiyordu. Yani aynı şey Zara Tindall da soylu olmayan eşiyle evlenirken geçerli olmuştu. Kraliyet ailesine dışarından katılan ilk ünlü ve “sıradan”, halktan insan Meghan Markle olmamıştı anlayacağınız.

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ALIŞILMIŞ BİR KRALİYET FİGÜRÜ DEĞİL AMA ÇOK SEVİLİYOR

Mike Tindall, bir yandan kraliyet ailesinin önemli yüzlerinden birinin eşi olsa da, katı kurallara tabi olmadan hatta İngiltere televizyonlarında yayınlanan reality şovlara bile katılarak yaşayan bir figür. Neşeli ve rahat tavırları ve sevgi dolu bir aile babası olmasıyla herkesin kalbini kazanan Mike Tindall artık Prens William için de çok yakın bir dost ve sırdaş oldu. Mike Tindall alışılmış bir kraliyet üyesi değil... Oldukça rahat tavırları olan ünlü sporcu zaten aileye girmeden önce de ünlü bir figürdü: Alenin asli üyelerinin aksine birçok kural Mike Tindall için geçerli değil; örneğin kraliyet kanı taşıyan karısını rahatça toplum önünde öpebiliyor... Bunu yapmak William için bile imkansızken üstelik

WILLIAM’IN ÜÇ ÇOCUĞUNA ARTIK O AMCALIK YAPIYOR

Kraliyet uzmanı Jennie Bond, Willam ile Mike Tindall2ın çok yakın arkadaş olduklaını, bu bağın giderek kardeşlik bağına dönüştüğünü söylüyor. Bunda elbette William’ın son 3 yıldır kendi kardeşi Harry’yle arasının bozuk olması etkili oldu.

Zara ve Mike Tindall'ın 2 kızları bir de oğulları var

Mike Tindall’ın, William’ın üç çocuğuna Harry’nin yokluğunda “amcalık” da yaptığı hatta George, Louis ve Charlotte’un Mike Tindall’a bayıldığı da saraydan gelen dedikodular arasında. William ve Zara Tindall, aynı yaştalar. Ve Elizabeth’in sevgili torunları olarak birbirlerine çok yakın şekilde yetiştirildiler.

YERİNİ GİDEREK SAĞLAMLAŞTIRACAK

Bond, Tindall için sözlerine şöyle devam ediyor: "O bir amca değil elbette, evlilik yoluyla kuzen, ama bir amca gibi davranıyor ve seviliyor, çocuklar ve herkes tarafından, kayıp bir amca gibi." William’ın yakın gelecekte hatta hiçbir zaman Harry’yle barışmayı düşünmediği hesaba katılırsa ünlü damat ileride aile içindeki yerini giderek sağlamlaştıracak gibi görünüyor.

William ve Harry büyürken çok yakındılar ve annelerinin ölümünün ardından birbirlerine güvendiler, ancak yine de o zamandan beri ayrı düştüler.