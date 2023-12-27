Meghan’dan önce istenmeyen gelin oydu… Skandal düşes 32 yıl sonra kraliyet ailesine geri döndü!

Haberin Devamı

Hatta Kraliçe Elizabeth’in ortanca oğlu Prens Andrew’la evlendiğinde aldığı unvanı, boşanmış olmalarına rağmen korumaya devam etti. Bunda belki de Elizabeth’in, hep William ve Harry’nin gölgesinde kalmış olan ancak buna rağmen çok sevip kolladığı iki kız torunu, Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie’nin annesi olmasının da etkisi vardı.

Sarah Ferguson kraliyet ailesine gelin geldiğinde Meghan Markle daha küçük bir çocuktu... Kızıl saçlı eski gelinin yarattığı skandalın çapını geçebilen hâlâ yok...

MEGHAN MARKLE YOKKEN O VARDI... EN ÜNLÜ "SKANDAL" GELİN FERGIE!

Son birkaç yıldır kraliyet ailesi ve skandal kelimesi yan yana gelince herkes hemen Meghan Markle adını aklına getiriyor olsa da, Sarah Ferguson aslında bu ünlü aile için ilk “skandal” ve “istenmeyen” gelin olma unvanını taşıyor…

York düşesi Sarah Ferguson, 1992'de yaşanan büyük skandalın ardından, tam 32 yıl sonra ilk kez aileyle birlikte Noel yürüyüşüne katıldı

Haberin Devamı

York Düşesi, Prens Andrew’nun boşandığı eşi, 64 yaşındaki Sarah Ferguson…. 1992 yılında Teksaslı milyoner John Bryan'la birlikte çekilen ve dünya çapında ses getiren o “meşhur” parmak emme fotoğraflarından bu yana ilk kez kraliyet ailesinin Noel kutlamalarında yer aldı.





32 YIL SONRA YENİDEN AİLE ARASINDA

64 yaşındaki Sarah Ferguson, eski kocası Prens Andrew ve aralarında Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton’ın da eski aile üyeleriyle bir araya gelerek uzun süredir devam eden Noel geleneğinin bir parçası olarak kraliyet arazisinden St Mary Magdalene kilisesine yürüdü.

Fergie, kraliyet ailesinin az sayıda boşanan üyesindn biri... Ancak asıl skandal onun Prens Andrew'dan ayrılması değil, daha resmi olarak boşanmadan Amerikalı bir adamla verdiği uygunsuz pozlardı

Haberin Devamı

York Düşesi, büyük skandaldan 32 yıl sonra ilk kez aileyle birlikte Noel kutlamaları için Sandringham'a döndü. Noel Günü ayininin ardından, koyu yeşil bir palto ve uyumlu bir saç bandı giymiş olan düşes ve Andrew, Kral Charles, Kraliçe Camilla, Prens William ve Prenses Kate'e gezintileri için katıldılar ve halkı selamladılar.

YÜZLERİ GÜLÜYORDU

The Times'ın haberine göre, Ferguson iyi dilekte bulunanlardan çiçek demetleri kabul ederken, Andrew kraliyet ailesini görmek için bekleyenlerle gülüp şakalaşırken görüldü.

Gözden düşen eski gelin 32 yıl sonra aileye geri döndü; eski eşi Andrew ve kızlarıyla ailenin Noel kutlamalarına ve yürüyüşüne katıldı... Bunda Kraliçe Elizabeth'in ölmeden önce Sarah Ferguson'u affetmiş olmasının payı olduğu söyleniyor

Haberin Devamı

Pedofili ve cinsel saldırı suçlamalarıyla tutuklanıp hapishanede intihar eden ünlü milyarder Jeffrey Epstein ile olan dostluğu nedeniyle kraliyet unvanı elinden alınan Prens Andrew ve Sarah Ferguson bu kutlamalara en son 1991 yılının Noel gününde katılmışlardı.

Windsor arazisindeki Kraliyet Köşkü'nde birlikte yaşamaya devam eden eski çift Andrew ve Sarah, o sırada Galler Prensesi Diana ve genç Prens Harry'nin arkasında yürürken görülmüştü. Bu yıl onlara kızları Prenses Beatrice ve Eugenie ile damatları Edoardo Mapelli Mozzi ve Jack Brooksbank da eşlik etti.

Sarah Ferguson aileden dışlanmış olsa da kraliçeinin torunu olan iki prenses kızının sayesinde bir şekilde yine onların arasına girmeyi başarabilmişti

Haberin Devamı

32 YIL ÖNCEKİ UNUTULMAZ "PARMAK EMME" FOTOĞRAFLARINDAN SONRA BİR İLK

Ferguson, 1992 yılında Teksaslı milyoner John Bryan'la birlikte çekilen skandal fotoğraflarından bu yana ilk kez kraliyet malikanesine davet ediliyor. 1986'da Prens Andrew ile evlenip aileye gelin gelen Sarah Ferguson, York Düşesi unvanı almıştı.

Hep Prenses Diana ile kıyaslandı. Onun gibi güzel, zarif, alımlı değildi. Kızıl saçları, savruk halleri ve daha “halktan” bir görüntüsü vardı. Herkes ona soyadının kısaltması olan “Fergie” adıyla hitap ediyordu. Andrew ve Sarah’nın evliliği yolunda gitmedi. Eugenie ve Beatrice adında iki kızları dünyaya geldi. Çift 1992 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Resmi olarak boşanmaları ise 1996'da tamamlandı.

Haberin Devamı

DAHA PRENS KOCASINDAN BOŞANMADAN AMERİKALI BİR İŞ İNSANIYLA YAKALANMIŞTI

Sarah Ferguson prens kocası Andrew ile yollarını ayırdıktan sonra Fransa, St. Tropez'de tatil yaptığı sırada Amerikalı zengin bir iş insanı olan John Bryan ile birlikteydi. İkili, bir gün havuz başında güneşlenirken Bryan, Sarah Ferguson’un ayak parmağını emmeye başladı. Ve ünlü düşesi takip eden paparazziler o anları fotoğrafladı.

Sarah Ferguson, eski kocası Andrew ile olan bağını da hiç koparmadı... Hatta Jeffrey Epstein davası ve aileden dışlandığı süreç boyunca da ona hep arka çıkmaya devam etti

Ertesi gün İngiliz kraliyet ailesinin gelininin bu fotoğrafları dünya çapında gazete ve dergilerde manşetleri süslemişti. Üstelik Sarah Ferguson tam da o gün, tüm aileyle birlikte Balmoral Şatosu'ndaydı.

Fotoğrafları gören Kraliçe 2. Elizabeth öfkeden deliye döndü. Diana ve Charles arasında yaşanan evlilik krizi bile bu kadar büyük bir olay yaratmamış, böylesi bir skandala yol açmamıştı. İşte o yıldan sonra geçen 32 yıl boyunca Sarah Ferguson birkaç gün öncesine kadar aileyle bu şekilde boy gösterememişti. Ferguson, Sandringham'da aileye katıldıktan sonra X hesabından kızlarıyla footğrafını paylaşıp takipçilerinin Noel'ini kutladı

KRALİÇE ÖLMEDEN ÖNCE ESKİ GELİNİNİ AFFETMİŞ

Sarah Ferguson’un kaderi geçen yıl Elizabeth’in ölümünün ardından Charles’ın tahta geçmesiyle değişmeye başladı. Yeni kralın affedici ve aileyi birleştirici bir tavır takınmak istemesiyle York Düşesi için katı kurallar yavaş yavaş esnemeye başlamıştı.

Kraliyet uzmanlarına göre ise Kraliçe II. Elizabeth ölmeden önce eski gelini Sarah Ferguson’u affetmişti. Fergie de böylece onun ölümünün ardından yavaş yavaş aileye içine geri dönmeye, onlarla yeniden görüşmeye başladı. Skandal gelin, Elizabeth’in cenazesinde de kızlarıyla birlikte yer almıştı. Sarah Ferguson Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde...

MEME KANSERİ OLDU, ESKİ EŞİ ANDREW ONA YARDIM ELİNİ UZATTI

Geçen yıl meme kanserine yakalanan ve bir göğsünü aldırmak zorunda kalan Ferguson’a eski kocası prens Andrew olmak üzere kraliyet ailesi yeniden kucak açtı. Sarah Ferguson’un tüm kraliyet ailesi üyelerinin gittiği Londra’daki King Edward VII Hastanesi’nde operasyon geçirdiği ve ardından ailesiyle birlikte Windsor Şatosu’na gittiği ve burada dinlendiği açıklandı.

Adı cinsel taciz skandalına karıştığı için aileden dışlanan ve unvanları elinden alınan eski kocası Prens Andrew’la beraber, Andrew’nun ağabeyi Kral Charles tarafından boşaltması istenen ancak prensin reddedip yaşamaya devam ettiği Windsor Şatosu içinde bulunan ve Royal Lodge konutunda eski eşler Andrew ve Sarah Ferguson birlikte kalmaya devam ettiler…