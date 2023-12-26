Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: En meşhur yılbaşı filminde oynadı ama sadece bir kez izledi...

Haberin Devamı

1990’da gösterime giren Evde Tek Başına (Home Alone) filmi o kadar sevildi, her yaştan izleyici tarafından o kadar benimsendi ki aradan geçen 33 yıl boyunca izlenmeye devam etti.

Hatta yeni yıl döneminde geçtiği ve küçük bir çocuğun o günlerde yaşadığı maceraları anlattığı için hep “En iyi yılbaşı filmleri” listelerinde de bir numarada yer almaya devam etti.

Son 33 yıldır her yaştan sinema severin yüzüne yukarıdaki fotoğrafları görünce bir gülümseme yerleşiyor...

Macaulay Culkin, Catherine O'Hara ve Joe Pesci’nin başrollerini oynadığı filmde, kalabalık McCallister ailesinin yılbaşı için Paris’e giderken küçük oğulları Kevin’i evde tek başına unutmalarını anlatıyor.

Haberin Devamı

Ailenin tatile çıktığını bilen hırsızların eve girmesi ancak küçük Kevin’i hiç hesaba katamamasıyla başlayan macera gösterildiği yıl gişe rekorları kırmıştı.

Evde Tek Başına (Home Alone) 33 yıldır en sevilen yılbaşı filmi olarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı

Sonraki kuşaklar da filmi televizyondan izleyerek bir sinema efsanesine dönüştürdüler. Her aralık ayında, hele de yılbaşı yaklaşırken dünya çapında izlenme rekorları kıran film, başrolünü oynayan küçük oyuncusu Macaulay Culkin’i de dünya çapında bir yıldız yapmıştı.

Ancak filmin oyuncularından biri var ki herkes yıllardır bu filmi tekrar tekrar izleyip bıkmazken, o sadece bir kez izlemiş. Üstelik de sonunu getiremeden, gözyaşlarıyla yarıda bırakmış Evde Tek Başına’yı…

Filmin oyuncularından Kristin Minter ise, 33 yıldır Evde Tek Başına'yı hiç izleyemediğini; daha filmin sonuna gelmeden midesinin bulandığını ve gözyaşlarına boğulduğunu itiraf etti

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Kristin Minter, bu sevilen tatil filminde Macaulay Culkin, Catherine O'Hara ve Joe Pesci ile birlikte Heather McCallister rolünü oynadı, ancak gişe rekorları kıran filmin büyük başarısına rağmen, herkes gibi izleyemediğini itiraf etti.

DailyMail.com'a özel bir demeç veren 58 yaşındaki aktris, Evde Tek Başına'nın başlangıcını ilk kez bir gösterimde izlediğinde midesinin bulandığını ve gözyaşlarına boğulduğunu ve filmi bir daha asla izleyemediğini itiraf etti.

Ünlü oyuncu Kristin Minter, bu sevilen tatil filminde Macaulay Culkin, Catherine O'Hara ve Joe Pesci ile birlikte Heather McCallister rolünü oynadı ancak kendi oynadığı filmi sadece bir kez izledi, üstelik sonunu bile getiremedi

Haberin Devamı

Aslında Minter, kendisini ekranda görmekten hoşlanmadığını ilk kez, Evde Tek Başına filminin oyuncu kadrosundaki çocukları bir günlük çekimden sonra bir akşam odasına televizyon izlemeye davet ettiğinde fark etmiş.

"Odamda film izliyor ve pizza yiyorduk" diye hatırlıyor Minter o günü… "The Outsiders adlı TV programında tekrar eden bir rolüm vardı, biz Evde Tek Başına’yı çekerken yayınlandı ve herkesi odama davet ettiğimi hatırlıyorum, kendimi daha önce hiç TV'de görmemiştim ve birdenbire gerçekten midem bulanmaya başladı ve iptal etmek zorunda kaldım çünkü programı izleyemiyordum”.

Filmde rol aldığında 22 yaşında, şimdi ise 49 yaşında olan Minter, McCallister ailesinin genç üyelerinden birini canlandırıyordu: Aile telaşla tatile çıkarken tüm küçük çocukların sayılması ve minibüse sağ salim bindirlmesi görevi onun karakterine aitti...

Haberin Devamı

Aynı şey Evde Tek Başına için de olmuştu: Kristin Minter, filmi gösterime girdikten sonra izlemek istemiş, her seferinde sonuna gelemeden yarım bırakmak zorunda kalmıştı. Çünkü kendisini ekranda gördüğünde midesi bulanıyor, bir anda ağlamaya başlıyordu. Yani fiziki şekilde hastalanıyordu oyuncu.

Kristin Minter, bu durumun perdede kendisi gibi göründüğünde yaşandığını da itiraf etti. “Bana hiç benzemeyen bir şey olduğu sürece, örneğin bir uyuşturucu bağımlısını oynadığımda... Pek çok kötü karakteri oynuyorum ve kesinlikle ben olmayan şeyleri izlemekten gerçekten çok memnunum ve beni ne kadar kötü gösterirlerse, izlemek benim için o kadar kolay oluyor!” diyordu ünlü oyuncu.

Kristin Minter, ekranda sesini duymaya yıllardır oyunculuk yapmasına rağmen katlanamıyor... Ve özellikle de kendine yakın karakterleri canlandırdıysa oynadığı yapımları izleyemiyor

Haberin Devamı

Perdede kendisini olduğu gibi canlandırdığındaysa kendine bakamıyor özellikle de kendi sesini ekranda duymaya tahammül edemiyordu. İşte dünya çapında sayısız sinema sever Evde Tek Başına’yı izlerken, filmin kendi oyuncularından biri olan Minter’ın yaşadığı tuhaf durumun esas sebebi buydu…

Minter buna rağmen yllardır aralık ayında filmin oyuncularının bir araya geldiği toplantılara katılmaya özen gösteriyor

Evde Tek Başına filmi, hem yılbaşının yaklaşmasıyla hem de şu anda 43 yaşında olan Macaulay Culkin'in kısa süre önce Hollywood Walk of Fame'de bir yıldız almasıyla yeniden gündemde.

Kristin Minter, o günlerde küçük bir çocuk olan rol arkadaşı için çok mutlu olduğunu ve bunun hak edilmiş bir başarı olduğunu söylüyor. Minter “Onun adına çok mutluyum. O yıldızı fazlasıyla hak ediyor. O küçük çocuk filmi taşıdı ve bu kolay değildi ve Macaulay Culkin'e büyük saygı duyuyorum. Çok zor bir işi başardı” diyerek arkadaşına selam yolluyor.

Gözden Kaçmasın Ömrünün yarısını geçirdiği karısı artık yanında yok… Birlikte yürüdükleri sokaklarda tek başına mutluluk pozu verdi Haberi görüntüle

Culkin yıldızını alırken ünlü aktöre eski rol arkadaşı ve ekrandaki, onu evde unutan annesi Catherine O'Hara eşlik etmişti. Şöhretler Kaldırımı töreninde hazır bulunan ünlü oyuncu bir konuşmaya yaparak Macaulay Culkin'e sarılmış, iki oyuncu duygu dolu anlar yaşamıştı.