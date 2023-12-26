Ömrünün yarısını geçirdiği karısı artık yanında yok… Birlikte yürüdükleri sokaklarda tek başına mutluluk pozu verdi

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Dile kolay; tam 27 yıl Hollywood’un parmakla gösterilen, herkesin özendiği en mutlu evliliklerinden birini sürdürdüler. Herkes artık onları ancak ölüm ayırır derken de bir anda bu yuvayı dağıtıverdiler.

Hollywood’un en sevilen oyuncularından, 55 yaşındaki Avustralyalı yıldız aktör Hugh Jackman, Noel sabahı kendini New York sokaklarına attı. Daha şehir uyanmadan, etraf sessiz sakinken de yeni yıl için süslenmiş sokakları, ağaçları gezip, bu anları sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. New York'ta herkes evinde ailesiyle birlikteyken Hugh Jackman kendini erkenden boş sokaklara atmıştı...

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NOEL SABAHI TEK BAŞINA SOKAKLARDA…

Hugh Jackman sosyal medya paylaşımında "Noel sabahı çok erken kalkmanızı ve Rockefeller Noel ağacını görmek için yürüyüşe çıkmanızı şiddetle tavsiye ederim" yazdı takipçilerine. Üzerinde şişme montu ve taba rengi örgü beresiyle ağacı incelerken gülümsüyordu.

55 yaşındaki usta oyuncu Instagram hesabından New York sokaklarını turlarken çektiği selfie’leri paylaşıyor, takipçilerine de herkesin evinde ailesi ve sevdikleriyle Noel’i kutladığı bu anlarda tek başına yapılacaklar için tavsiye veriyordu.

HER ANINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

“Noel sabahı ilk iş, kalabalık olmadan büyük ağacı görmek için en iyi zaman” demişti Jackman. Ancak ziyareti planlandığı gibi gitmedi, çünkü ünlü oyuncu ağaca çok yaklaştı ve güvenlik tarafından uyarıldı.

Hugh Jackman Rockefeller Center'daki ünlü Noel ağacını görmek için erkenden şehir turuna çıktı ancak ağaca fazlaca yaklaşınca güvenliklere yakalanıp uyarıldı

“Çok güzel ve hiç kalabalık değil. Bariyerleri aştığım için başım belaya girdi ama güvenlik görevlisi nazikti ve sadece bir uyarı yapıp gitmeme izin verdi” diyerek başını nasıl belaya soktuğunu da samimi bir şekilde paylaştı takipçileriyle.

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Belli ki güvenlik görevlisi Hollywood’un en ünlü isimlerinden birini uyardığını fark etmemişti. Hugh Jackman da zaten pek tanınmak istememişti… Usta oyuncu 27 yıllık eşi Deborra-Lee Furness'ten boşandıktan sonraki ilk Noel'inin her anını sosyal medyadan paylaştı. Usta aktör oldukça neşeli görünüyordu... Ancak birkaç ay önce 27 yıllık eşinden ayrılan Jackman'ın bu mutlu pozları üzüntüsünü saklamak için verdiği konuşuldu

ÜZÜNTÜSÜNÜ GÖSTERMEMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI

Yıldız oyuncu son zamanlarda sosyal medyayı her zamankinden fazla kullanıyor; ses getiren ayrılık haberinden sonra yaşadıklarını gün gün takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Hugh Jackman 27 yıl sonra ilk kez yeni yıla yanında ömrünün yarısını geçirdiği eski eşi Deborra-Lee Furness olmadan girecek

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Çeyrek asırdan fazla zamandır hep sevgili eşiyle kutladığı bu yılın en özel zamanında ilk kez yalnız kalan aktör için bu zor geçen bir dönem oldu. Ancak Hugh Jackman üzgünse bile bunu sosyal medyada göstermedi.

Tam tersi deyim yerindeyse verdiği tek başına ama neşeli pozlarla herkese “yıkılmadım, ayaktayım” mesajı verdi. 55 yaşındaki Hugh Jackman ve 67 yaşındaki Deborra-Lee Furness, eylül ayında, 27 yıllık evliliklerini bitirdiklerini açıklayarak hayranlarını şoke etmişlerdi. Ünlü çiftin hiç bitmeyecekmiş gibi görünen büyük aşkları ve mutlu evlilikleri yaptıkları ortak açıklamayla, herkesi şoke ederek eylül ayında sona ermişti

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ORTAK AYRILIK AÇIKLAMASI GELDİ, HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ

“Harika, sevgi dolu bir evlilikte neredeyse otuz yılı birlikte paylaştığımız için kutsanmış durumdayız. Şimdi yolculuğumuz değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik” demişti ünlü çift yaptıkları ortak açıklamada.

Eski çift açıklamayı 'Deb ve Hugh Jackman' olarak imzaladı ve ekledi: “Ailemiz her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu yeni dönemi minnettarlık, sevgi ve nezaketle karşılıyoruz. Ailemiz bu geçişi yaşarken mahremiyetimize saygı gösterdiğiniz için anlayışınıza minnettarız”





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BİR FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞK ÇEYREK ASIRDAN FAZLA SÜRDÜ

Çift, 1995 yılında Correlli filminin setinde yollarının kesişmesinin ardından 1996 yılında nikah masasına oturmuştu. Çok isteseler de biyolojik çocukları olmayan çift evlat edinerek 23 yaşındaki oğulları Oscar ve 18 yaşındaki kızları Ava’yı birlikte büyüttüler.

Yaptıkları açıklamada neden belirtmeyen Jackman ve Furness’in birbirlerine bu kadar bağlı ve aşık görünürken neden ayrıldığı uzun süre konuşuldu. Usta aktör Hugh Jackman’ın yıllar içinde cinsel tercihini değiştirdiği gibi inanılmaz iddialar bile ortaya atıldı. Hugh Jackman 27 yıl sonra ilk kez kendi başına kaldı; alışmaya çalıştığı bekar hayatının her anını sosyal medyadan paylaşmaya başladı

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AYRILIK SEBEBİ ÇOK MERAK EDİLDİ

Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness çiftinin evliliği, Furness’ın Jackman’dan 13 yaş büyük olması nedeniyle çok konuşulmuştu. Usta aktör ise bu hakarete varan eleştirilere yıllarca çok sert cevaplar vermiş ve karısına olan aşkını hep en güzel sözcüklerle anlatmıştı.

Bu beklenmedik ayrılıkla ilgili olarak çifti yakından tanıyan dostları en çok konuşulan iddiayı dile getirmişti: Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness çifti, yıllar boyunca spot ışıklarının altında yaşayıp iki evlatlarını da büyüttükten sonra aşkları ve tutkuları tükenmiş, artık bir karı kocadan çok iyi iyi dost haline gelmişti…