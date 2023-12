Ünlü şarkıcıdan birkaç hafta ömrü kalan hayranına büyük sürpriz: Kanser hastası babanın son isteğini yerine getirdi…

Haberin Devamı

Dolly Parton, beş çocuk babasına dördüncü evre kanserinin tedavi edilemez olduğunu söylemesinin ardından gözyaşları içinde yaptığı telefon görüşmesinde 'Seni her zaman seveceğim' diyerek ölmekte olan “mega” hayranının son dileğini yerine getirdi.

Salt Lake City'nin 40 mil güneyindeki Orem'de yaşayan bir avukat olan LeGrand Gold'a 2021 yılında dördüncü evre kolorektal kanser (kalın bağırsak kanseri) teşhisi kondu. Müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden Dolly Parton önünde yaşaması için sadece haftalar kaldığı söylenen bir hayranının son isteğini yerine getirdi...

BURUK YENİ YIL KUTLAMASI...

Dolly Parton’ın memleketi Tennessee'de yetişmiş bir avukat ve beş çocuk babası olan LeGrand Gold’a yıllar boyu uygulanan tedaviler ne yazık ki faydalı olmadı.

Salt Lake City'deki yerel televizyon KSL TV'ye konuşan Gold, "Taramalar kanserin yayıldığını ve karaciğerime de ulaştığını gösterdi ve bu yüzden bana kemoterapinin artık işe yaramadığını, radyasyon tedavisinin de faydalı olmadığını söylediler" dedi. 5 çocuk babası avukat LeGrand Gold, dünyada en çok sevdiği şarkıcı olan dolly Parton'la hayatını kaybetmeden önce tanışmak istemişti

HAYATI BOYUNCA DOLLY PARTON'IN EN BÜYÜK HAYRANLARINDAN BİRİ OLDU

Tennessee'de büyüyen Gold, hayatı boyunca Dolly Parton'ın büyük bir hayranı olmuş ve “ölmeden önce yapılacaklar” listesine onunla tanışmak istediğini yazmıştı.

Gold’un eşi Alice bu haberi yaydı ve 22 Aralık'ta efsanevi şarkıcı, hayranı LeGrand Gold'u arayarak en iyi dileklerini iletti ve ona telefonda şarkı söyledi. Ve onun son isteklerinden birini yerine getirirken duygu dolu anlar yaşandı.

Ölmeden önce yapmak istediklerinin bir listesini çıkaran Gold bu listeye "Dolly Parton'la tanışmak" maddesini de eklemişti... Bunu telefondan da olsa yapmayı başardı

KANSERİ TEDAVİ EDİLEMEDİ, ÖNÜNDE YAŞAYACAĞI ÇOK AZ BİR ZAMAN KALDI

LeGrand Gold'a, bundan üç hafta önce doktorları tarafından tedavinin işe yaramadığı bildirildi. Önünde yaşayacak sadece birkaç haftası kalan adama kalan zamanını evinde, sevdikleriyle geçirmesi söylendi.

Gold, bu haberi almadan önce, çoktan bir “ölmeden önce yapılacaklar listesi” hazırlamıştı: Natalie Merchant'ı konserde izlemek için Chicago'ya gitmek, bir karavan alıp yolculuğa çıkmak ve Charles Barkley'i görme umuduyla bir NBA maçına gitmek gibi şeyleri yapıp, listede üstünü çizmişti. Gold, Dolly Parton'la yaptığı telefon görüşmesinde çocuklarını bile onu dinleyerek büyüttüğünü, ünlü şarkıcıya duyduğu büyük hayranlığı anlattı: Gold'a telefon görüşmesi boyunca yanı başında duran ve bu görüşme için sosyal medyadan çağrı yapan eşi Alice eşlik etti

ÖLMEDEN ÖNCE ONUNLA TANIŞMAK İSTEMİŞTİ

LeGrand Gold'un listesindeki yedinci madde “Dolly Parton'la tanışmak” idi. "Bunun asla gerçekleşmeyeceğini düşündüm" demişti. Ancak Gold'un eşi Alice sosyal medyada haberi yaydı ve 22 Aralık'ta aileye beklemedikleri bir telefon geldi.

TELEFONDA DUYGU DOLU ANLAR

Arayan müziğin yaşayan efsanesi Dolly Parton’dı. Parton Alice'e şunları söyledi: “Kendini bu kadar adamış bir hayranım olduğunu bilmek beni çok mutlu etti”. Alice telefonu yatağında yatan kocasına uzattı ve Parton şöyle dedi: “Hey LG, ben Dolly P. Uzun yıllardır benim hayranım olduğunuzu duydum ve bunun için size teşekkür etmek istedim”.

LeGrand Gold ve onu en hayran olduğu sanatçıyla buluşturan eşi Alice Gold

77 yaşındaki sanatçı Gold'u hukuk ekibine katması gerektiği konusunda şaka yaptı ve onunla Noel hakkında sohbet ederek her şeye rağmen Noel'in keyifli geçmesini umduğunu söyledi.

ÇOCUKLARINI BİLE ONU ANLATARAK BÜYÜTMÜŞ

LeGrand Gold'un eşi Alice de Parton'a beş çocuğunu onu tanıyarak büyüttüklerini, Dollywood'a geziler yaptıklarını ve onlara ücretsiz bir kitap hediye programı olan Dolly'nin Hayal Kütüphanesi aracılığıyla gönderilen kitapları okuduklarını söyledi.

Bu duydukları karşısında duygulanan Dolly Parton bunları duymaktan çok mutlu olduğunu söyleyerek onlara sevgilerini gönderdi. "Sizi her zaman seveceğimi bilin" dedi ve ekledi: "Bekle bunu sana şarkı olarak söylemeliydim!” LeGrand Gold, bu duygu dolu anların videosunu YouTube kanalına yükledi ve bir yerel televizyona verdiği demeçte yaşadığı bu güzel anların ardından kendini ölümsüz gibi hissettiğini söyledi

“ARTIK KENDİMİ ÖLÜMSÜZ GİBİ HİSSEDİYORUM”

Daha sonra Parton hayranı Gold'un beklemediği bir şey yaparak Whitney Houston’la özdeşleşen duygusal “I Will Always Love You” (Seni Daima Seveceğim) şarkısını söylemeye başladı. Ve o anın mutluluğuyla yatağında sevinçle gülümseyen LeGrand Gold'un adını da şarkının sözlerine ekledi.

KSL TV'ye konuşan Gold "En sevdiğim şarkıcı bana bir şarkı söyledi ve şarkıya benim adımı da ekledi. Artık kendimi ölümsüzmüşüm gibi hissediyorum” diyerek izleyenlerin gözlerinin yaşarmasına sebep oldu…