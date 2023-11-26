Bir zamanlar giydikleri yüzünden dedesinden dayak yiyordu... 77 yaşında amigo kıyafetiyle sahnede!

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77 YAŞINDA SAHNEDE AMİGO KIZ GİYSİSİYLE BÜYÜLEDİ

Yakın zamanda yeni bir albüm çıkaran country müziğin efsane sesi, Şükran Günü devre arası performansı için memleketi Dallas’ın futbol kulübü Dallas Cowboys maçında amigo kıyafetiyle sahneye çıkıp konser verdi ve deyim yerindeyse göz kamaştırdı.

Dolly Parton Şükran Günü için düzenlenen özel konserde sahneye amigo kız kıyafetiyle çıkarak herkesi büyüledi

Dallas Cowboys takımının amigo kızları gibi giyinen Dolly Parton hem 77 yaşına rağmen bitmeyen enerjisi hem de genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Hayranları sosyal medyada şarkıcının dudak uçuklatan görünümü hakkında konuşurken "Dolly Parton 77 yaşında ve hepimizden daha seksi", “DollyParton gerçek amigo kızlarından daha iyi görünüyor" şeklinde paylaşımlar yaptı.

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ABARTILI TARZI BİR BAŞKASI KULLANSA OLMAZDI AMA ONUNLA ADETA ÖZDEŞLEŞTİ

77 yaşındaki yıldız şarkıcı yıllar boyunca hiç bozulmayan düzgün fiziği, iri göğüsleri ve adeta üzerine yapışan dar giysileri, abartılı ve göz alıcı sahne kostümleri, bir başkasının giyince ayakta durmakta bile zorlanacağı yüksek topuklu ayakkabıları, parlak pullarla süslenmiş abartılı giysileriyle hatırlandı.

Hem görüntüsü hem de giydikleriyle yıllardır çok konuşulan Dolly Parton, görüntüsü ve tarzı konusunda her zaman açık sözlü ve samimi açıklamalar yapmasıyla tanındı. Belki bu yüzden de bir başka ünlüde abartılı ve beğenilmeyecek olan bu görünümleri kendisiyle özdeşleştirmeyi hep bildi.

Hayranları da bu tarzı ona her zaman çok yakıştırdı. Geçen ay hayat hikayesini anlatan bir anı kitabı çıkaran ünlü şarkıcı çok her zaman gündem olan bu tarzının, giysi seçimlerinin de geçmişini ve aldığı ilhamı açıklamıştı. 77 yaşındaki efsane şarkıcı yıllardır hem sahnede hem de gündelik yaşantısında kullandığı abartılı giyim ve makyaj tarızyla konuşulmaya devam ediyor... Dolly Parton'ın bu tarzı genç kızlık dönemine dayanıyor

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ÇOK KONUŞULAN STİLİNİN KAYNAĞINI ANLATMIŞTI

77 yaşındaki Parton, gençlik yıllarındaki stil ilhamının büyüdüğü kasabadaki “kötü şöhretli” bir kadından geldiğini söyledi. Dar etekler ve yüksek topuklu ayakkabılar giyen bu özel bir kadına özendiği genç kızlık dönemlerinde onun tarzını taklit etmeye başladığını açıklayan yıldız şarkıcı yıllar içinde bu tarzı kendi de benimsemişti.

"Gösterişliydi. Parlak kırmızı ruju, uzun kırmızı tırnakları vardı. Yüksek topuklu ayakkabıları, kısa etekleri, dekolteli üstleri vardı ve ben onun çok güzel olduğunu düşünürdüm" diyen Dolly Parton bu sayede 50 yıldan uzun müzik kariyerinde kendisiyle özdeşleşen tarzının yarattı.

İlerleyen yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartan Dolly Parton hayatını anlatacak filmde kendisini canlandıracak olan kadın oyuncuda hangi özellikler bulunmasını istediği sorulduğunda işi şakaya vurmuş, "Benim ruhuma sahip olması gerektiğini düşünüyorum. O ateş ve cesarete sahip olmalı. Ve elbette göğüsleri de biraz büyük olmalı. İster doğal, ister sonradan yapılmış olsun, oyuncunun büyük göğüsleri olmalı" demişti

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Kasabadakiler bu görüntüyü "çöpten başka bir şey değil" diye tanımlamasına rağmen ünlü şarkıcı "Büyüyünce ben de öyle olacağım" demeye başlamıştı. Ancak yaptığı bu seçim yüzünden büyük bir bedel ödemesi gerekecekti…

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BÜYÜKBABASI ONU VAZGEÇİRMEK İÇİN KIRBAÇLA BİLE CEZALANDIRMIŞ

Dolly Parton’ı büyüten ve bir vaiz olan büyükbabası torununun bu görüntüsünü onaylamadığı için onu sürekli cezalandırmıştı. Dolly Parton’ın görüntüsü yüzünden eleştirilmesini hatta belki de adının kötüye çıkmasını istemeyen büyükbabası ona şiddet uygulamaktan bile çekinmemişti.

Büyükbabası Dolly Parton’ı çoğu zaman dövmüş, bununla da yetinmeyip onu bu stilden vazgeçirmek için kırbaçladığı bile olmuştu. Efsane şarkıcı kitabında “Azarlanmak, dövülmek hatta kırbaçlanmak duygularımı çok incitti” diyor. Dolly Parton artık imzası haline gelmiş bu görünümü yüzünden büyükbabasından dayak yediğini hatta kırbaçlandığını itiraf etmişti

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“BEDEL ÖDEMEYE HAZIRDIM”

Ancak hiçbir şey onu istediği gibi giyinmekten ve yaşamaktan alıkoymamış. "Bunun bedelini ödemeye hazırdım" diyor Dolly Parton: "Çok hassastım, disipline edilmekten hiçbir zaman hoşlanmadım”. Dolly Parton, dünya yıldızı bir şarkıcı olduktan sonra da onlarca yıl bu gösterişli ve ses getiren görünümünü hep korudu.

“Bazen bir şeyi yeterince istiyorsanız, onun peşinden gitmekten vazgeçmezsiniz” diyen yıldız şarkıcı yıllar boyunca istediği ve inandığı şeye sadık kaldığını söylüyor. Dolly Parton ses getiren kitabında 1966 yılından beri evli olduğu kocası Carl Thomas Dean’e kötü görünmemek için 40 yıldan fazladır makyajını silmeden uyuduğunu itiraf etmişti. Dolly Parton kocasına güzel görünmek için 80'li yıllardan beri yatağa bile makyajsız girmiyor

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KOCASINA ÇİRKİN GÖRÜNMEMEK İÇİN YATAĞA BİLE MAKYAJSIZ GİRMİYOR

Parton "Yatağa bir cadı gibi görünerek gitmek istemiyorum." diyor ve sokağa da asla makyajsız adım atmadığını itiraf ediyor. Dolly Parton bu ilginç alışkanlığını bir gün tutuklansa bile yine bakımsız haliyle görünmekten çekinmesine bağlamıştı. Ünlü şarkıcı "Eğer bir gün tutuklanırsam bazı yıldızlarda gördüğüm gibi saçım başım dağınık, makyajsız halde karakol fotoğraflarım olmasını istemiyorum" diyor.