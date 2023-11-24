Estetik bağımlısı ünlü isim kendini durduramıyor... Bu uğurda iflas etti ama yine doktorun yolunu tuttu

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Gösteri dünyasının ünlü kadın yıldızlarının yıllar içinde estetik operasyonlara başvurduğu bir gerçek. Sektördeki genç ve güzel görünme baskısının azaldığı söylense de kadın oyuncular ve şarkıcılar için kariyerlerini başarıyla sürdürmenin yolu ne yazık ki hâlâ biraz da fiziksel görünümlerinden geçiyor.

Estetikli ünlüler dendiğinde akla ilk gelen isim yıllardır Katie Price oluyor... Hatta ünlü model ve televizyon yıldızının bu tutkusu öyle bir hale geldi ki artık kendini durduramayacak noktada

Kimi ünlüler bu operasyonları gizlemek için epey ter dökse de estetik yaptırdığını saklamayan yıldızların sayısı da az değil. Ancak bir ünlü isim var ki adı sadece bu ameliyatlarla anılıyor… 45 yaşındaki ünlü model ve televizyon yıldızı Katie Price artık bu konuda neredeyse “takıntılı” bir tutum sergiliyor.

5 çocuk annesi ünlü isim yıllar boyunca peş peşe geçirdiği operasyonların ardından eskiden nasıl göründüğünü kendi bile unutmuş halde: Bu durdurulamaz halin ardından ise aslında ciddi bir psikolojik sorun olan "Beden dismorfik bozukluğu" var

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17 YAŞINDAN BERİ BIÇAK ALTINA YATIYOR

Price 17 yaşından beri yaptırmaya başladığı estetik operasyonların sayısını bile unuttuğunu söylüyor. Ve artık bir “ucubeye” dönüşmesine ramak kalmış halde. Bu yorum da zaten başkalarında değil kendisine ait. Kısa bir süre önce verdiği röportajda bu acı itirafı yapan ünlü isim peş peşe yaptırdığı operasyonlar yüzünden "ucubeye" dönüşeceğini bildiğini söylemişti. "Artık bir ucubeye dönüşmeye başladım" diyen ve durumunun farkında olan yıldız isim yine de kendini durduramıyor... Daha kısa bir süre önce burun, dudak ve karın operayonu için Belçika'ya giden Price bir kez daha dudaklarına ve kalçasına dolgu yaptırdı

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Ancak ünlü yıldız buna rağmen kendini durduramadığı söylüyor. Yüzü, gözleri, kaşları, burnu, dudakları, göğüsleri ve kalçalarına sayısız kere müdahale ettiren Katie Price bir yandan da bu ameliyatlara para yetiştiremiyor. Price seçtiği bu yol yüzünden çok kısa bir süre önce iflas ettiğini açıklamıştı.

Katie Price daha önce de yaptığı gibi yine üm bu işlemler yapılırken çekilen videoyu sosyal medya hesaplarından da paylaştı

Ünlü model birkaç gün önce kendinden 11 yaş küçük sevgilisi Carl Wood'la bir davete katılmış ve yeni dudaklarını sergilemişti... Ancak Katie Price'ın sağ gözüne kan oturduğu ve gözünü açamadığı da dikkatlerden kaçmadı... Fotoğrafları görenler ünlü ismin yüzünün artık bu kadar müdahaleyi kaldırmadığı yorumları yaptılar

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Beden dismorfik bozukluğu, temelde bir fiziksel kusuru olsun olmasın, veya hafif derecede bir fiziksel kusuru olduğu durumlarda, kişinin bu dış görünümü ile zihinsel olarak aşırı derecede uğraşması ve meşgul olması hali olarak tanımlanabilir. Bu tür durumlarda kişiler görünümlerini değiştirmek için aşırı miktarda estetik operasyonlar yaptırma ya da aşırı zayıflamak için tehlikeli diyetler yapma eğiliminde olabilir. Katie Price da kendisine zarar verdiği halde estetikten vazgeçemediğini çünkü dismorfik bozukluğu olduğunu itiraf etmişti.

BORÇLARI YÜZÜNDEN İFLAS ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Aslında televizyon işlerinden çok iyi paralar kazanırken satın aldığı epey pahalı bir malikanesi olan yıldız isim girdiği borçların altından kalkamayınca başı icra memurlarıyla derde girmişti. Tadilat yaptırdığı bu pahalı evi satmamakta direnen Katie Price, iflas ettiğini söyleyip ucuz otellerde kaldığını bile paylaştı yakın zamanda.

Katie Price şimdi 21 yaşında olan oğlu Harvey doğduğunda böyle görünüyordu...

Ama tüm bunlar onun estetik bağımlılığına çare olmadı. Adı bu borçlarla gündeme gelse de yine dayanamayıp hem dudaklarına hem de kalçalarına dolgu yaptıran Katie Price, bir de bu anların videosunu Instagram hesabından paylaştı. Katie daha önce “Bazen ne zaman çok ileri gittiğimi biliyorum. Artık mevcut olan bütün dolguları yaptırdım. Artık dolgu yaptırmıyorum. Dudaklarımda var ve botoks yaptırıyorum çünkü yüzümün balon gibi göründüğü bir noktaya geldim” demişti.

5 çocuk annesi Katie Price 16 yaşındaki Princess için "Siz onu bir de eskiden görseydiniz. Kızım çok çirkin bir çocuktu, şimdi bakmayın bir şeye benzedi" sözleriyle çok tepki çekmişti...

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NE OLURSA OLSUN KENDİNİ DURDURAMIYOR

Sosyal medyadan tüm detaylarıyla paylaştığı dolgu seansından sonra ise Price yeni görünümünden çok hoşnut olduğunu söyleyip "Aman Tanrım, dudaklarım bugün kocaman görünüyor! Onları çok seviyorum” diye sevinçle haykırdı. Katie Price dudak dolgusunun ardından Brezilya tipi estetik yaptırdıktan sonra oluşan çukurları yok etmek için kalçasına da dolgu yaptırdı. Ve bu anların görüntüsünü de paylaştı.