Yedi çocuğunun annesini bir güzel uğruna boşamıştı... Şimdi elinde market arabası yiyecek peşinde... Ünlü yıldızın son hali

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İşte bir zamanlar tam da böyle yaşayan bir ünlü vardı. Ona haksızlık etmeyelim... Birçok meslektaşının aksine uzun süreli bir evlilik yaşadı. O sırada da çok sayıda çocuk sahibi oldu.

Ama sonra hayatında bir takım değişiklikler oldu. Dillere destan evliliği bitti, çünkü hayatına yeni ve eşinden genç bir kadın girmişti. Evliliği olaylı bir şekilde bitti.

Bu yeni sevgilisinden de bir çocuk sahibi oldu. Ama yine yürümedi. Bu kez ondan da genç başka bir kadına gönlünü kaptırdı. Ondan da bir çocuk sahibi oldu.

Ama öyle görünüyor ki bu ünlü bu son aşkıyla birlikte durulup oturdu. Zaten yaşının ilerlemesinin de bundan büyük katkısı olduğu yadsınamaz.

Bir dönem özel hayatıyla çok konuşulan bu ünlü geçtiğimiz günlerde de bir markette yiyecek alışverişi yaparken kameralara takıldı.

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Aslına bakılırsa ilk anda öyle sinemanın bir dönemine damga vurmuş biri gibi de görünmüyordu. Başında şapkası, ayağında terlikleriyle sıradan bir aile babası gibiydi... Bir bakalım kimmiş bu ünlü...

70'İNE MERDİVEN DAYADI... ARTIK SAKİN BİR AİLE BABASI OLDU

Böyle geçmişte çok dikkat çeken özel hayatından söz ettiğimiz ünlü Mel Gibson'dan başkası değil.

68 yaşındaki Gibson, önceki gün Malibu'da çıktığı market alışverişinde görüntülendi. Onu her an takip eden paparazzi ordusu hemen kameralarını ünlü yıldıza yöneltti.

Fakat aslına bakılırsa Gibson öyle ilk anda tanınacak bir görünümde değildi.

Üzerinde günlük bir pantolon ve tişört olan Gibson'ın çantasını da boynuna çaprazlama bir şekilde astığı görüldü.

Sakallarını zaten uzun süredir kesmeyen Mel Gibson başına da bir beyzbol şapkası takmıştı. Satın aldığı sebze ve meyveleri bir market arabasına koyan Gibson'ın zaman zaman gülümsediği de dikkatlerde kaçmadı.

Gibson çıktığı alışverişte rahat kıyafetleri, terlikleri ve yüzündeki gülümsemesiyle sıradan bir aile babası gibi görünüyordu.

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BİR ZAMANLAR HIZLI YAŞARDI

Şöyle bir toparlayarak bakarsak yarım yüzyıla yaklaşan kariyeri boyunca Hollywood'a hem oyuncu hem de yapımcı ve yönetmen olarak damgasını vuran Mel Gibson, hiç öyle bir ünlü gibi değil sıradan bir aile babası gibi görünüyordu.

Başka bir deyişle belli ki Mel Gibson, artık yaşının da gereği durulup oturmuş ve eskisinden daha sakin bir hayat sürmeye başlamış.

Oysa bir zamanlar ünlü oyuncu için durum hiç de öyle değildi. Gibson, Hollywood'da bugüne kadar gerçekleşen en pahalı boşanma davalarından birinin kahramanı olarak da hafızalara kazındı.

Hatta doğruyu söylemek gerekirse, kariyeri boyunca kazandığı servetin yarısını boşandığı karısına vermek zorunda bile kaldı. Bunu da genç sevgilisiyle birlikte olabilmek uğruna yaptı.

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KENDİSİNE 7 ÇOCUK VEREN 29 YILLIK KARISINI GENÇ AŞKI İÇİN BOŞADI

Zaten bu durum da Gibson ne zaman ortada görünse hemen akıllara geliyor.

Ünlü oyuncu, 2009 yılında 1980'den beri aynı yastığa baş koyduğu eşi Robyn Moore'dan boşanacağını açıkladı. Davayı açan taraf Robyn Moore'du.

Her ne kadar boşanma dilekçesinde şiddetli geçimsizlik ifadesi yer alsa da Mel Gibson, Rus şarkıcı Oksana ile karısını aldatmıştı.

Dava 2009 yılında açıldı ama sonradan ortaya çıktığına göre Gibson ile eşi ondan üç yıl önce ayrı yaşamaya başlamışlardı. Resmi olarak boşanmaları 2011 yılında tamamlandı.

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HOLLYWOOD'UN EN PAHALI BOŞANMALARINDAN BİRİ

Gibson eski eşine boşanırken tazminat olarak 425 milyon dolar ödedi. Bu rakam, Hollywood'un en zengin yıldızlarından biri olan Gibson'ın o döneme kadar kazandığı tüm servetin de yarısıydı.

Hatta Gibson ile Robyn Moore'un boşanması, Hollywood'un en pahalı boşanma davalarından biri olarak da çoktan tarihe geçti bile.

Mel Gibson ile Robyn Moore, 1980 yılında evlendi. Çiftin bu evlilik sırasında yedi tane çocuğu oldu. Gibson boşanırken eski karısına servetinin yarısını tazminat olarak verdi.

UĞRUNA YUVASINI YIKTI... AMA İLİŞKİ ÇABUK BİTTİ

Gibson, karısından boşandıktan sonra Oksana Grigorieva ile birlikte yaşamaya başladı. Ama bu ilişkisi çok uzun ömürlü olmadı. Kızları dünyaya geldikten birkaç ay sonra yollarını ayırdılar.

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Rus şarkcı Oksana Grigorieva, Mel Gibson ile evliliği bittikten sonra yaptığı açıklamada aktörün karısını kendisiyle aldattığını itiraf etmişti.

Oksana o dönemde " Birbirimize çok aşıktık. Benim hayatımın en büyük aşkıydı. Mel de bana aynısını söylerdi" diye konuşmuştu.

Oksana Grigorieva, Mel Gibson ile ilişkilerinin kamuoyuna yansımasından üç yıl önce birlikte olmaya başladıklarını da sözlerine ekledi. Bu şekilde Mel Gibson ile ünlü oyuncu henüz evliyken yasak aşk yaşadıklarını da itiraf etmiş oldu.

Boşanma aşamasında Grigorieva'nın Gibson'dan 750 bin dolar tazminat almasına karar verildi. Fakat daha sonra bu tazminat 375 bin dolara düştü.

KENDİSİNDEN 34 YAŞ DAHA GENÇ

Gibson bunun ardından kendisinden 34 yaş genç Rosalind Ross ile birlikte olmaya başladı. Hatta 2017 yılında çiftin bir de çocukları dünyaya geldi. Çok fala göz önünde olmasalar da ilişkileri sürüyor.

Aslında bu ilişki de oldukça ilginç. Çünkü söylediğine göre Rosalind, çocukluğunda izlediği Cesur Yürek filminden sonra ünlü yıldıza aşık oldu. Yıllar sonra da Gibson'ın şirketinde çalışmaya başladı. O sırada takvimler 2014 yılını gösteriyordu.

Okuldan mezun olduktan sonra senaryo yazarı olarak Gibson'ın şirketinde işe giren Ross ile patronu arasında kısa sürede bir aşk doğdu.

O zamandan bu yana birlikte olan Mel Gibson ile 33 yaşındaki Rosalind Ross'un ilişkisi gayet mutlu gidiyor. Zaten Mel Gibson da Mirror gazetesine verdiği röportajda "yaş sadece bir rakamdan ibaret" diyerek bunun aralarında sorun olmadığını belirtmişti.

Bu arada Rosalind'in, Mel Gibson'ın eski eşinden dünyaya gelen oğlu Milo ile aynı yaşta olduğunu da hatırlatalım.

Mel Gibson, genç aşkı Rosalind Ross ile daha sakin bir hayat sürüyor.