'Yaşlılık zor' deyip ötanazi istediği haberleri yayılmıştı: Alain Delon'u da sosyal medya "öldürdü"

İŞİN ASLI BAŞKAYDI

Delon'un ötanazi istediği iddiaları ve yasal olarak buna izin veren İsviçre'de yaşaması "öldü" haberinin hiç düşünülmeden kabul görmesine neden oldu. Oysa işin aslı bambaşkaydı.

Alain Delon öldü' haberi öyle hızlı yayıldı ve öyle büyük bir üzüntüye neden oldu ki, başlarda kimse haberin kaynağını sorgulamadı bile. Hatta oyuncunun, ötanazi istediğini iddialarından kısa bir süre sonra bu kez de "öldü" haberleriyle gündeme gelmesi "sözünü tutmak" olarak değerlendirildi ve övgüler aldı. Oysa Alain Delon ölmemişti, sadece birçok ünlünün başına gelen bir sosyal medya "şakasına" kurban gitmişti. Yani "sosyal medya" tarafından "öldürülmüştü."

OĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Bu durumu gözler önüne seren de Alain Delon'un oğlu Alain Fabien Delon'un sosyal medya paylaşımı oldu. Babasının ölmediğini belirten Alain Fabien Delon, bu ölüm haberinin gerçeği yansıtmadığını belirterek hem bu haberi hem de daha önce çıkan ötenazi haberini yayanların "gazeteciliğine dair" ağır eleştirilerde bulundu.

'BAĞLAMININ DIŞINA ÇIKARILMIŞ BİR CÜMLE NEDEN OLDU'

Alain Delon'un 28 yaşındaki oğlu, usta oyuncu ile ilgili ortaya atılan ötanazi haberlerini de yalanladı. Instagram sayfasında paylaştığı mesajında şunları yazdı Alain Fabien Delon: İki haftadır "sözde" dergilerde ve sosyal medya paylaşımlarıma yapılan yorumlarda babamın ötanazi ile hayatına son vermek istediğine dair haberler okuyorum. Bu doğru değil. Bütün bunlara bağlamının dışına çıkarılmış bir cümle neden oldu."

'YAŞLI ADAMIMI RAHAT BIRAKIN'

Alain Fabien Delon, babasının, tüm ailesine "Eğer bir gün komada, makineye bağlı yaşamak zorunda kalırsam fişi çekin" dediğini belirtti. Genç Delon bu arada böyle bir deneyim yaşadıklarını, babasının gerçekten bir süre makineye bağlı kaldığını ancak "fişi çektirmediklerini" de belirtti. Delon mesajını "Bırakın benim yaşlı adamım hayatını huzur içinde yaşasın" diye bitirdi.

Bu arada sosyal medyada hakkında "öldü" haberleri çıkan ama aslında hayatına devam eden tek ünlü Alain Delon değil. Öyle ki sosyal medya tarafından bir değil birkaç kez öldürülen ünlüler bile var. Gelin onlara bir bakalım.

Jackie Chan, sosyal medya tarafından bir değil birkaç kez "öldürüldü." Üstelik de birkaç ay arayla. 2011 yılının mart ayında aktör hakkında kalp krizi geçirip öldüğü haberleri yayıldı. Sözcüsü bunu yalanlayıp Chan'in yeni filminin çekimiyle meşgul olduğunu açıkladı. Fakat aynı yılın ağustos ayında bir kez daha Jackie Chan'ın öldüğünü dair haber yayıldı sosyal medyada. Elbette bir kez daha oyuncunun ölmediği ortaya çıktı.

ONUN HAKKINDA DA "ŞAKA" YAPTILAR

Jon Bon Jovi de sosyal medyada ölüm haberleri çıkan ünlülerden biri. Onunla ilgili iddia şöyleydi: Kaldığı otel odasında kalp krizi geçirmiş ve kurtarılamamıştı. Tabii ki haberin doğru olmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

KAR TATİLİNDE ÖLDÜ İDDİASI

Sosyal medyada birkaç kez "ölen" ünlülerden bir diğeri Charlie Sheen. Bu iddialardan birinde Sheen, İsviçre'de kar tatili yaparken bir kaza geçirip hayatını kaybetmişti. Bu iddiayı ilk yalanlayan kişi eski eşi Denise Richards oldu. Richards sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Charlie iyi ve şu anda kızlarının yanına gelmek üzere yola çıktı" diye yazdı. Bundan bir süre sonra Sheen'in bu kez de kalp krizinden ölüğü söylentisi yayıldı. Elbette bu da yalanlandı. Aslında bu söylentileri yayan, yaptığı yalan ya da şaka haberleriyle tanınan bir internet sitesiydi. İşin ilginç yani sitedeki haberlerin en alt bölümünde " Bu, hiçbir gerçeğe dayanmaya tamamen uydurma bir makaledir" uyarısının da yer alması. Fakat görünüşe göre kimse bu ayrıntıya dikkat etmedi.

THATCHER İLE CHER KARIŞINCA

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Cher hakkında da 2013 yılında sosyal medyada öldü söylentisi yayıldı. Hatta Twitter hesabından ona rahmet dileyenlerden biri de Kim Kardashian'dı. Ama aslına bakılırsa Cher'in öldüğü haberinin yayılmasının altında örneğine hiç rastlanmamış bir durum vardı. Hayatını kaybeden eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher için açılan etiket yanlış yorumlandığı için Cher'in öldüğü söylentisine yol açtı. Etiket #nowthatchersdead şeklindeydi ve bunu iki şekilde okumak da mümkündü: Now Thatcher's Dead (Margaret Thatcher'ın ölümü) ya da Now That Cher's Dead" (Şarkıcı Cher'İn ölümü). İşte bu durum da birçok kişinin olayı Cher'in öldüğü şeklinde yorumlamasına neden oldu.

Gelelim Britney Spears'ın "ölüm" haberine... 2009 yılında Spears'ın sosyal medya hesabı bilgisayar korsanlarının eline geçti ve oradan yıldızın öldüğü haberi yayıldı. O dönemde çok hızlı bir hayat yaşayan kötü alışkanlıkların pençesinde olan üstelik ardı ardına geçirdiği ruhsal çöküntüler yüzünden sık sık tedavi olan Spears hakkındaki bu iddia kimseyi şaşırtmadı. Bu yüzden de herkes kolayca inandı. Ama bu kadarla da kalmadı. Spears hakkında bunun öncesinde ve sonrasında da birkaç kez daha "öldü" söylentileri çıktı. Spears bunların hepsini "hayattayım ve gayet iyiyim" diyerek yalanladı.

UÇURUMDAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ İLERİ SÜRÜLDÜ

Natalie Portman'ın sahte ölümü ise yalan olduğu ortaya çıkana kadar hayranlarını çok üzdü. Bu tüyler ürperten iddialara göre Portman, Yeni Zelanda'da bir film çekimi sırasında uçurumdan düşerek hayatını yitirmişti. Elbette bunun yalan olduğu da kısa sürede ortaya çıktı. İşin ilginç yanı benzer bir iddianın Tom Hanks ve Jeff Goldblum hakkında da ortaya atılmasıydı.

BENZER İDDİA

Gelelim Russell Crowe'a...Sosyal medyada yayılan iddiaya göre Crowe, Avusturya Alplerinde bir uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti. Tabii ki bunun yalan olduğu da kıza sürede ortaya çıktı.