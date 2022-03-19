Efsane oyuncu şoke etti: Ötenaziye karar verdim

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ÖTENAZİYE KARAR VERDİ VE OĞLUNDAN DESTEK İSTEDİ

Sinema tarihine oyuncu olarak birçok unutulmaz film armağan eden Fransız oyuncu Alain Delon, yaşlandığını ve sağlık durumunun artık eskisi gibi olmadığını belirtip ötenaziye başvurmaya karar verdiğini söyledi. RTL kanalına konuşan Delon, bu konuda oğlu Anthony'den de destek istedi. Ancak röportajda oğlunun bu isteğini reddettiğini de sözlerine ekledi.

ÖTENAZİYE İZİN VEREN İSVİÇRE'DE YAŞIYOR

Alain Delon son birkaç yıldır ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. 2019 yılında felç geçiren Delon iyileşti fakat sağlığı asla eskisi gibi olmadı. Delon bir süredir ülkesi Fransa'da değil, ötenaziye izin veren İsviçre'de yaşamını sürdürüyor.

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İSTANBUL'DAKİ HAYRANLARINI DA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMIŞTI

Delon'un sağlık sorunları aslında yeni başlamış değil. 2006'da İstanbul Film Festivali'ne katılması beklenirken, programını son gün iptal edip hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Aynı önemde kalbiyle ilgili sağlık sorunları nedeniyle bazı tiyatro oyunlarını da iptal etmek zorunda kalmıştı.

ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

Sinemanın gelmiş geçmiş en yakışıklı aktörlerinden biri olarak hafızalarda yer eden Alain Delon ya da tam adıyla Alain Fabien Maurice Marcel Delon, 1935 yılında dünyaya geldi. Anne ve babası daha o küçükken ayrıldığı için zor bir çocukluk geçirdi. Kariyerine 1957 yılında Sois Belle Et Tais Tou adlı filmle başlayan Alain Delon, 2012 yılına kadar da kamera karşısına geçmeyi sürdürdü.

SİNEMANIN USTA YÖNETMENLERİYLE ÇALIŞTI

Delon etkileyici kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville ve Michelangelo Antonioni gibi sinema dünyasına yön veren yönetmenlerle çalışma fırsatı buldu. Sadece filmleriyle değil özel hayatıyla da hep gündemde oldu Alain Delon. 1954 ile 1969 arasında Nathalie Delon ile evli kalan Delon, daha sonra da Rosalie van Bremen, Mireille Darc ve Romy Schneider ile yaşadığı aşklarla çok konuşuldu.

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BÜYÜK AŞK

Delon ile Romy Schneider'ın aşkı belgesel filmlere bile konu olmuştu. 1958 yılında ‘Christine’ filminde rol aldığında ilk kez Fransız sinemasının yakışıklı oyuncusu Alain Delon ile karşılaştı ve ona aşık oldu, onun için Fransa’ya yerleştiğinde Almanya’ya ihanetle suçlandı. Fransızların ‘yüzyılın aşkı’ dedikleri ilişki, 1963 yılının son günlerinde Alain Delon onu terk edene kadar beş yıl sürdü.

İLİŞKİLERİ YÜRÜMEDİ

Dünyası yıkılan Romy Schneider çaresiz annesinin yanına Berlin’e döndü. 1966 yılında kendinden 14 yaş büyük yönetmen Harry Meyen’le evlenerek çocuklu ve ‘mutsuz ev kadını’ oldu. Derken Alain Delon yeniden sahneye çıktı! Tek bir telefonu, Romy’nin her şeyi bırakıp oyunculuğa dönmesine yetti. Birlikte, gişe rekorları kıran La Piscine / Sen Benimsin’i (1968) çektiler. Ama aşkları uzun ömürlü olmadı.

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15 YILLIK AŞKINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Schneider'ın yanı sıra Alain Delon en çok konuşulan bir başka ilişkisini de Mireille Darc ile yaşadı. Onunla 15 yıl birlikte oldu. Ayrılmış olsalar da 2017'de hayata gözlerini yuman Darc'ın cenaze törenine katılanlardan biri de Alain Delon'du. Aktör geride kalan büyük aşkını, izleri yüzünden bile okunan bir üzüntüyle son yolculuğuna uğurladı.

BEŞ YILLIK EVLİLİK

Alain Delon 1964 ile 1969 arasında Nathalie Delon ile evli kaldı. Çiftin bu evlilikten Anthony adında bir oğlu dünyaya geldi. Alain Delon, ötenazi konusunda en büyük çocuğu Anthony'den destek istedi. Fakat bu teklifi reddedildi.

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57 YAŞINDAKİ OĞLUNDAN DESTEK İSTEDİ

Alain Delon ile Nathalie Delon'un evliliklerinden Anthony Delon adında 57 yaşında bir oğlu var.

Alain Delon'un Rosalie van Breemen ile ilişkisinden Anouchka adında 31 yaşında bir kızı bulunuyor.