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YarÄ± yaÅŸÄ±ndaki sevgilisiyle tatilde: KitabÄ± elinden bÄ±raktÄ±

#Casey Affleck#Caylee Cowan#Madeleine Miller
YarÄ± yaÅŸÄ±ndaki sevgilisiyle tatilde: KitabÄ± elinden bÄ±raktÄ±

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n birÃ§ok Ã¼nlÃ¼sÃ¼ iÃ§in sevgilileri ya da eÅŸleriyle aralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ± da boy farkÄ± da Ã¶nemli deÄŸil. Bunun son Ã¶rneklerinden birini de 46 yaÅŸÄ±ndaki Casey Affleck ile 23 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi Caylee Cowan sergiliyor.

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MEKSÄ°KA TATÄ°LÄ°
Rol aldÄ±ÄŸÄ± Gone Girl ve Manchester By The Sea adlÄ± yapÄ±mlarla bir anda dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekenÂCasey Affleck ile sevgilisi Caylee Cowan, tatil iÃ§in gittikleri Meksika'nÄ±n Tulum kentinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

YarÄ± yaÅŸÄ±ndaki sevgilisiyle tatilde: KitabÄ± elinden bÄ±raktÄ±

ROMANTÄ°K ANLARINI GÃ–RÃœNTÃœLEDÄ°
Birlikte denize giren Affleck ve Cowan, neredeyse adÄ±m attÄ±klarÄ± her yerde romantik anlar yaÅŸadÄ±. Ã‡ift sÄ±k sÄ±k birbirlerine sarÄ±lÄ±p Ã¶pÃ¼ÅŸtÃ¼. Cowan o anlarda da fotoÄŸraf Ã§ekmekten geri kalmadÄ±.

YarÄ± yaÅŸÄ±ndaki sevgilisiyle tatilde: KitabÄ± elinden bÄ±raktÄ±

OKUDUÄžU KÄ°TABI DA BIRAKTI
NiÅŸanlandÄ±klarÄ±na dair sÃ¶ylentiler dolaÅŸan Ã§ift, bir sÃ¼re denizde vakit geÃ§irdikten sonra ÅŸezlonga uzandÄ±. Bu sÄ±rada Caylee Cowan, Madeline Miller'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Circe adlÄ± kitaba daldÄ±. YanÄ±nda yatan Casey Affleck kÄ±sa bir sÃ¼re cep telefonuyla ilgilendi. Sonra da sevgilisine dÃ¶nÃ¼p ona romantik sÃ¶zler fÄ±sÄ±ldadÄ±. O an Cowan da kitabÄ±nÄ± kapatÄ±p bÃ¼tÃ¼n dikkatini sevgilisine yÃ¶neltti.

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YarÄ± yaÅŸÄ±ndaki sevgilisiyle tatilde: KitabÄ± elinden bÄ±raktÄ±

BÄ°RLÄ°KTE OLDUKLARI KASIM AYINDA ORTAYA Ã‡IKTI
Manchester By The Sea adlÄ± filmdeki performansÄ±yla 2017 yÄ±lÄ±nda en iyi erkek oyuncu dalÄ±nda Oscar kazanan Casey Affleck, genellikle Ã¶zel hayatÄ±nÄ± meraklÄ± gÃ¶zlerden uzak yaÅŸÄ±yor. Onun Caylee Cowan ile yeni bir romantik iliÅŸkiye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± da geÃ§en kasÄ±m ayÄ±nda Los Angeles sokaklarÄ±nda sarmaÅŸ dolaÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenene kadar bilinmiyordu. Ben Affleck'in kardeÅŸi olan Casey Affleck, Cowan'dan Ã¶nce kÄ±sa bir sÃ¼re 40 yaÅŸÄ±ndaki Florian Lima ile birlikte olmuÅŸtu.

YarÄ± yaÅŸÄ±ndaki sevgilisiyle tatilde: KitabÄ± elinden bÄ±raktÄ±

PHOENIX'Ä°N KARDEÅžÄ°YLE EVLÄ°YDÄ°
Casey Affleck, daha Ã¶nce de Joaquin Phoenix'in kardeÅŸi Summer ile evliydi. Ã‡ift, 2006'da evlenip 2016'da yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Bunun ardÄ±ndan da Affleck, Florian Lima ile birlikte olmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu iliÅŸki de bitti ve Casey Affleck, Caylee Cowan ile aÅŸk heyecanÄ±nÄ± yeniden buldu.

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YarÄ± yaÅŸÄ±ndaki sevgilisiyle tatilde: KitabÄ± elinden bÄ±raktÄ±

KARÄ°YERÄ°NE HIZLI BAÅžLADI
1998 doÄŸumlu olan Caylee Cowan, adÄ±nÄ± rol aldÄ±ÄŸÄ± Sunrise in Heaven adlÄ± yapÄ±mla duyurdu. HenÃ¼z kariyerinin baÅŸÄ±nda olan Cowan, buna raÄŸmen hÄ±zlÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±. Cowan, aynÄ± zamanda mÃ¼ltecileri konu alan The Peace Between adlÄ± bir belgeselin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da Ã¼stlendi. Cowan'Ä±n babasÄ± bir Rus, annesi ise Ä°spanyol ve Alman melezi. Ä°ki tane Ã¶z aÄŸabeyi ile iki tane de Ã¼vey kÄ±z kardeÅŸi bulunuyor.

YarÄ± yaÅŸÄ±ndaki sevgilisiyle tatilde: KitabÄ± elinden bÄ±raktÄ±

OYUNCULUÄžA TUTKUSU KÄ°TAP OKUMAKTAN GELÄ°YOR
Oyuncu olmayÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta kafasÄ±na koyan Caylee Cowan, bu yÃ¼zden eÄŸitim hayatÄ± boyunca Ã§ok sÄ±k okul deÄŸiÅŸtirdi. Sonunda da Arizona Actors Academy'yi kabul edildi. EÄŸitimi sÄ±rasÄ±nda bir genÃ§lik tiyatrosunda da sahneye Ã§Ä±ktÄ±. Hollywood'un kÄ±demlilerinden Casey Affleck ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla dikkat Ã§eken Caylee Cowan, bir rÃ¶portajÄ±nda oyunculuÄŸa olan tutkusunun kitap okuma sevgisinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

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YarÄ± yaÅŸÄ±ndaki sevgilisiyle tatilde: KitabÄ± elinden bÄ±raktÄ±

AMA OKUMA Ã–ÄžRENÄ°RKEN Ã‡OK GÃœÃ‡LÃœK Ã‡EKMÄ°Åž
AslÄ±nda okumayÄ± Ã§ok zor Ã¶ÄŸrendiÄŸini de saklamadÄ± o rÃ¶portajda. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±fa kadar okumayÄ± Ã¶ÄŸrenemediÄŸini, bu konuda zorluklar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Cowan "Ama annem bana okuma bilmenin ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu bana aÅŸÄ±ladÄ±. Herhangi bir ÅŸey olmak istiyorsam okumam gerektiÄŸini hep anlattÄ±" diye konuÅŸtu.

Caylee Cowan'Ä±n plajda okuduÄŸu, ancak sevgilisi yanÄ±na uzanÄ±p romantik sözler fÄ±sÄ±ldayÄ±nca elinden bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Circe adlÄ± kitap ülkemizde Ben Kirke adÄ±yla yayÄ±nlandÄ±. Madeleine Miller'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± kitap, Odysseus, Ä°karos, Minotauros, Prometheus ve Zeus gibi mitolojik karakterlerin binlerce yÄ±ldÄ±r anlatÄ±lagelen hikâyesini farklÄ± bir bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±ndan sunuyor.

BEN KÄ°RKE ADIYLA ÜLKEMÄ°ZDE DE YAYINLANDI

Caylee Cowan'Ä±n plajda okuduÄŸu, ancak sevgilisi yanÄ±na uzanÄ±p romantik sözler fÄ±sÄ±ldayÄ±nca elinden bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Circe adlÄ± kitap ülkemizde Ben Kirke adÄ±yla yayÄ±nlandÄ±. Madeleine Miller'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± kitap, Odysseus, Ä°karos, Minotauros, Prometheus ve Zeus gibi mitolojik karakterlerin binlerce yÄ±ldÄ±r anlatÄ±lagelen hikâyesini farklÄ± bir bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±ndan sunuyor.

BEN KÄ°RKE ADIYLA ÜLKEMÄ°ZDE DE YAYINLANDI

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