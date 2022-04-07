En kötüsü sevişme sahnelerinde oynamak

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'ASLA KOLAY DEĞİLDİ'

Rol aldığı Danish Girl (Danimarkalı Kız) adlı filmle 2016 yılında en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar kazanan Vikander, ismini vermeden filmlerinden birinde oynadığı sevişme sahnesi hakkında konuştu. 33 yaşındaki İsveçli oyuncu şunları söyledi: "Bedenimle barışığım ve rahatım, daha önce çıplak sahneler ya da sevişme sahneleri de çektim. Ama bu asla kolay değildi."

KORUMASIZ HİSSETMİŞ

Her ne kadar filmin adını vermese de Alicia Vikander, Harpers Bazaar dergisiyle yaptığı röportajda rol aldığı bir filmin sevişme sahnesinden söz etti. Genç oyuncu, o sahnede rahatsız olduğunu gizlemedi. Vikander, kariyerinin başında, henüz 20'li yaşlarındayken rol aldığı o sevişme sahnesinde kendini "korumasız" hissettiğini de sözlerine ekledi.

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'KEŞKE O KOORDİNATÖRLER O ZAMAN DA OLSAYDI'

Son dönemde film setlerinde bu tür sahnelerin planlanmasında görev alan koordinatörler olduğunu anlatan Vikander, o filmin çekildiği sırada ekipte bu işten sorumlu birinin bulunmadığını belirtti. Oyuncu "Kariyerimin başlangıcında da bu koordinatörler olmalıydı" diye konuştu. Alicia Vikander "Bir filmde doğaçlama yapamayacağınız sahneler bu tür yakınlık gerektiren sahnelerdir. Bir koreografi yapmak ve ona bağlı kalmak zorundasınız" diyerek sözlerini sürdürdü.

Vikander'in sözünü ettiği sevişme sahnelerini düzenleyen koordinatörler, son zamanlarda setlerde görev almaya başladı. Yakınlık koordinatörü olarak adlandırılan bu kişiler, sette özellikle de sevişme sahnelerinde oyuncuların bir yandan yönetmenin komutlarına uyarken diğer yandan da psikolojik olarak rahat hissetmelerini sağlıyor. Bu koordinatörler, birçok ünlü yıldızın, uğradığı tacizleri itiraf ettiği "metoo" hareketinin yaygınlaşmasından sonra ortaya çıktı. Bunlardan biri de Jenefer Odell. Onun anlattığına göre işler şöyle yürüyor: Belli bir yakınlık gerektiren sahnelerin çekiminde ekibin çok az bir bölümü sette kalıyor. Yakınlık koordinatörü başta oyuncular olmak üzere herkesin kendini iyi hissetmesini ve sahnelerin bir an önce en doğru biçimde çekilmesini sağlamaya çalışıyor. Hollywood'da son dönemde yakınlık koordinatörü olarak anılan ve bu tür özel sahnelerin çekiminde görev alan kişilerin setlerde bulunması bir norm haline geldi. Ama Odell kendisinin bazen sete son anda çağrıldığını da hatırlattı. Bu durumu da "Yine de son dakikada gitmek hiç orada olmamaktan daha iyidir" diye değerlendirdi.

Vikander 2017'den bu yana meslektaşı Michael Fassbender ile evli. Çiftin Mark adında 8 aylık bir oğlu bulunuyor.

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Son dönemde sinemanın ünlü yıldızları sevişme sahnelerinde yaşadıkları rahatsızlığı çekinmeden dile getiriyorlar. Bunlardan biri de deneyimli oyuncu Kate Winslet. Modern sinemanın en başarılı oyuncularından biri olarak bilinen Kate Winslet, şöhrete ilk olarak 30 yıl önce rol aldığı Heavenly Creatures adlı filmle ulaştı. Bir dönem konuşulan sevişme sahnelerinde oynamaktan da geri durmayan Winslet, geçen yıl verdiği bir röportajda uzun kariyeri boyunca zaman zaman kendisini "nesneleştirilmiş" hissettiğini anlattı. Radio Times programına konuk olan 45 yaşındaki Kate Winslet, Ammonite adlı filmde Saoirse Ronan ile birlikte sevişme sahnelerinde kamera karşısına geçmişti. O sahnelerde hiçbir şekilde "nesne" haline getirilmediğini vurgulayan Winslet "Fakat o film, benim geçmişte "nesneleştirilmiş" olduğumu hissetmemi sağladı. O zamanlar bunu bilmiyordum" diye konuştu.

'SANDVİÇ YEMEYE BENZEMİYOR'

Bazı sahneleriyle çok konuşulan Ammonite filminde ana karakterlerinden birini canlandıran Kate Winslet, yönetmeni strese sokan sevişme sahneleri hakkında konuştu o programda. Yönetmenliğini Francis Lee'nin üstlendiği film, dünyanın ilk fosil bilimcisi (paleontolojist) olarak tanınan Mary Anning'in yaşamından kesitler sunuyor. Filmde İngiliz bilim insanı Anning'i Kate Winslet canlandırdı. O filmde rol arkadaşları Rol arkadaşları ise Saoirse Ronan ile Fiona Shaw, Gemma Jones, Alec Secareanu'ydu. Kate Winslet, Ammonite adlı filmin çok konuşulan sevişme sahneleri hakkında görüşlerini de Hollywood Reporter dergisine verdiği röportajda dile getirmişti. Winslet, "Sevişme sahnesi çekmek elbette sandviç yemeğe benzemiyor" dedi ve yönetmen Frances Lee'nin bu sahnelerin çekiminden önce çok gergin olduğunu anlattı. Sonra da aynı sahnelerde kamera karşısına geçeceği rol arkadaşı Saoirse Ronan ile birlikte bu gerilimi azaltmak için bir çözüm bulduklarını söyledi. Winslet "Frances'e 'Bırak çalışalım' dedim. Sonra da işimizi yaptık" diyerek sürdürdü sözlerini. Kate Winslet, bu sahneler için Ronan ile birlikte bir koreografi oluşturduklarını ve ona göre davrandıklarını da anlattı.

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30 KİŞİ BAKARKEN O SAHNELERİ ÇEKMEK ZOR

Margot Robbie de kariyerinin önemli parçalarından biri olan The Wolf of Wall Street filminin çekimleri sırasında yaşadığı utandırıcı anlar hakkında konuşmuştu. Robbie, 2014 tarihli filmde Leonardo DiCaprio ile birlikte kamera karşısına geçtiği sevişme sahnelerinin kendisi için tuhaf ve utanç verici olduğunu söyledi. 2018 yılında Porter dergisine konuşan Margot Robbie, küçücük bir yatak odasında, kamera arkasında görevli 30 tane erkek kendisine bakarken sevişme sahnesi çekmenin hiç de kolay olmadığını ifade etti. Alicia Vikander 2017 yılından bu yana meslektaşı Michael Fassbender ile evli. Çiftin Mark adında 8 aylık bir oğlu bulunuyor.