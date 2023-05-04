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Yanlış burun ameliyatı kariyerinin sonu olacaktı… Adı "Plastik Chopra" kaldı: Girdiğim depresyondan yıllarca çıkamadım

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#Priyanka Chopra#Unfinished#Burun Ameliyatı
Yanlış burun ameliyatı kariyerinin sonu olacaktı… Adı Plastik Chopra kaldı: Girdiğim depresyondan yıllarca çıkamadım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 12:24

Önce dünya güzeli, sonra büyük bir Bollywood oyuncusu, en sonunda da Hollywood’un büyük yıldızlarından biri oldu. Güzelliği dillere destan olsa da hayatının bir dönemi onu kapkaranlık, derin bir depresyonun pençesine düştüğü günlerle dolu.

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Hindistan asıllı İngiliz oyuncu Priyanka Chopra, 2000 yılında Miss World seçilip tacını başına taktıktan sonra başladığı kariyer yolculuğunda zirveye tırmanmayı başaran bir isim. Güzellik kraliçesi olduktan sonra hemen Bollywood’a transfer oldu ve çok kısa sürede Hint sinemasının en büyük kadın yıldızlarından biri haline geldi.

Yanlış burun ameliyatı kariyerinin sonu olacaktı… Adı Plastik Chopra kaldı: Girdiğim depresyondan yıllarca çıkamadım
Priyanka Chopra, şöhret basamaklarını 2000 yılında Miss World seçildikten sonra tırmanmaya başlamıştı

Bollywood’da çektiği filmlerin ardından Hollywood’a transfer olan güzel yıldız artık dünya sinemasının en tanınan ve sevilen yüzlerinden. 2018’de, Hint usulü ve günlerce süren görkemli bir düğünle yıldız şarkıcı Nick Jonas’la evlenen 40 yaşındaki yetenekli aktris geçen yıl bir de Malti Marie adında bir kız çocuk sahibi olarak hep hayal ettiği mutlu aileyi kurdu ve muradına erdi.

Yanlış burun ameliyatı kariyerinin sonu olacaktı… Adı Plastik Chopra kaldı: Girdiğim depresyondan yıllarca çıkamadım
Geçirdiği burun ameliyatında yapılan yanlışlar genç kadının kariyerini bitme noktasına getirmişti

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Oysa Priyanka Chopra’nın da yıldızlık yolunda yürürken yaşadığı zor zamanlar olmuş, yükselen bir yıldızken oyunculuk kariyerinin biteceği korkusuyla sürüklendiği derin buhrandan çıkması uzun zaman almıştı. 2021’de çıkardığı kendi hayatını anlatan “Unfinished” kitabında değindiği bu kâbus dolu günler, Chopra’nın geçtiğimiz gün verdiği bir röportajla yeniden gündeme geldi.

Yanlış burun ameliyatı kariyerinin sonu olacaktı… Adı Plastik Chopra kaldı: Girdiğim depresyondan yıllarca çıkamadım
Yüzünün şekli talihsiz ameliyat yüzünden değiştikten sonra Priyanka Chopra'nın adı "Plastik Chopra" kaldı

Onu dünya güzeli yapan doğal güzelliğine rağmen burun ameliyatı geçiren Priyanka Chopra’nın hayatı bu ameliyatın kusurlu olması nedeniyle büyük bir bunalıma sürüklenmişti. Oysa Priyanka Chopra’nın niyeti birçok meslektaşı gibi estetik operasyon geçirmek değil burun boşluğunda oluşan iyi huylu bir tümörü aldırmaktı. Ancak hatılı ameliyat burun kemerinin yok olmasına ve burnunun kötü bir görünüm almasına sebep oldu.

Yanlış burun ameliyatı kariyerinin sonu olacaktı… Adı Plastik Chopra kaldı: Girdiğim depresyondan yıllarca çıkamadım
Yıldız oyuncunun görünümü 2010'lara gelindiğinde yeniden değişti

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Güzel yıldız bu yüzden aldığı film tekliflerinin birer birer azalmaya başladığını ve oyunculuk kariyerinin başlamadan bitme tehlikesiyle karşılaştığını itiraf etti. Üstelik basına yansıyan ameliyat sonrası fotoğrafları sayesinde adı "Plastik Chopra" kaldı. Bu üzücü lakaptan kurtulması ise yıllar sürdü. Güzelliği bozulan, kariyeri tehlikeye giren ve herkesin dilene düşen Priyanka Chopra’nın imdadına ise birkaç yıl önce kaybettiği ve acısını hâlâ kalbinden atamadığı doktor babası Ashok Chopra koştu.

Yanlış burun ameliyatı kariyerinin sonu olacaktı… Adı Plastik Chopra kaldı: Girdiğim depresyondan yıllarca çıkamadım
Priyanka Chopra, artık büyük bir Hollywood yıldızı olarak devam ettiği kariyerinin olgunluk döneminin tadını çıkarıyor ve kırmızı halıda kendine güvenli bir şekilde gülümsüyor

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“Babam o günlerde elimi hiç bırakmadı, o olmasa girdiğim ağır depresyondan nasıl çıkardım bilmiyorum” diye konuşan Priyanka Chopra, onun sayesinde yapılan yanlış operasyonu düzelttirmek için bir kez daha bıçak altına yattı ve bu sayede girdiği karanlık yoldan da çıkmış oldu. Şimdi bir dünya yıldızı olan Chopra, kitabında da anlattığı kâbus dolu günlerden rahatça söz edebiliyor. Hatta zaman zaman o günlerden kalan fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak hayranlarıyla “Bu da kim, tanımıyorum” yazarak şakalaşıyor ve bu dürüstlüğüyle büyük takdir topluyor.

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#Priyanka Chopra#Unfinished#Burun Ameliyatı

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