Met Gala'da kırmızı halının yıldızı olmuştu... Margot Robbie'nin makyajsız halini görenler büyülendi: Bu kadar da güzel olunmaz ki!

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Memleketi Avustralya’da yayınlanan pembe dizi Neighbours’da ekranda göründüğünde yıl 2008’di. O da birçokları gibi Hollywood rüyasını yaşamak için yollara düştü ve bu hayali yarım kalmasın diye çok çalıştı. Sadece 15 yıl içinde, artık Hollywood için bile erken sayılabilecek bir yaşta kariyer basamaklarını koşarak çıktı ve zirveye yerleşti.

Bu yıl Karl Lagerfeld onuruna düzenlenen Met Gala'ya Margot Robbie de Chanel giyerek gitti: Karl Lagerfeld uzun yıllar markanın kreatif direktörlüğünü yapmıştı

Margot Robbie, bugün sadece Hollywood’un en çok kazanan aktrislerinden biri değil aynı zamanda sayısız ödüle uzanmış, Altın Küre ve Oscar gibi birçok ödüle aday da gösterilmiş saygın bir isim haline geldi. 32 yaşındaki yıldız, canlandırdığı rollerle yeteneğini kanıtlamış olsa da adından en çok kusursuz güzelliği, zarafeti, şıklığı ve sempatikliğiyle bahsettiriyor.

Kırmızı halıdaki seçimleriyle hiç yanıltmayan Margot Robbie, Met Gala'nın da en şık isimlerinden biri olmayı başardı

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Zaten yeteneğinden ve mesleği için verdiği emekten de dem vurulduğu sürece onun da bu övgülerden pek şikâyeti yokmuş gibi görünüyor. California’da yaşayan oyuncu, Met Gala’ya katılmak için geldiği New York’tan dün ayrıldı ve evine geri döndü.

Ama giderken de her zaman çok sevdiğini söylediği New York şehrinde yaşayan hayranlarının kalplerindeki sevgiyi bir kez daha perçinlemeyi başardı. Met Gala’da baştan ayağa Chanel imzalı görünümüyle büyük beğeni toplayan Margot Robbie kaldığı otelden ayrılıp onu havaalanına götürecek aracına binerken bambaşka bir görüntüye büründü ama yine de göreni çarpacak kadar etkileyiciydi.

Margot Robbie, New York'ta kaldığı otelden ayrılırken oldukça neşeliydi

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Margot Robbie, oversize bir blazer ceket, bol kesim bir kot pantolon, ayağında botları ve ceketinin içine giydiği sporcu atletiyle bir kez daha sadece kırmızı halının değil, gündelik şıklığın da en başarılı temsilcilerinden biri olduğunu kanıtladı. Ama o anlarda Margot Robbie’nin şıklığından çok bir başka durum dikkat çekti.

Yıldız oyuncu onunla fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı ve en doğal gülümsemesiyle poz vererek kalpleri fethetti

Met Gala’da tüm yıldızlar gibi yüzünde profesyoneller tarafından uygulanmış başarılı bir makyajla karşımıza çıkan Margot Robbie, otelinden ayrılırken peşinde sürüyle gazeteci olduğunu ve fotoğraflarının çekileceğini bilmesine rağmen karşımıza makyajsız yüzüyle ve en doğal haliyle çıktı. Onu görenlerse Robbie’nin doğal güzelliğinin çarpıcılığı karşında adeta hayrete düştü.

Başrolünde oynadığı Barbie filmi heyecanla beklenen Margot Robbie gerçek hayatta da oyuncak bebek kadar kusursuz bir güzelliğe sahip

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Yüzüne sadece parlaklık vermesi için bir pudra sürdüğü görülen yıldız oyuncu aracına binerken etrafına toplanan ve onunla fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kıramadı ve inci gibi dişlerini gösterdiği kocaman gülümsemesiyle herkesle selfie çektirip takdir topladı. Margot Robbie’nin bu iç ısıtan anlarda gazeteciler tarafından çekilen fotoğraflarına yansıyan muhteşem doğal güzelliğiyse deyim yerindeyse herkesi büyüledi.