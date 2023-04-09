Sosyal medyada ‘Barbie’ çılgınlığı! Bir anda herkesin profil fotoğrafında belirdi: Margot Robbie filminden servet kazanacak!

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Son günlerin en hızlı yayılan internet akımı sadece birkaç gün içinde büyük bir viral kampanyaya dönüştü. Herkes Barbie filmi için hazırlanan görsele kendi fotoğraflarını yerleştirmeye başladı, hatta bunları sosyal medya platformlarında profil fotoğrafı haline getirdi.

Her şey güzel yıldız Margot Robbie'nin bu posterinin paylaşılmasıyla başladı

İNTERNET ÇILDIRDI, BARBIE POSTERLERİ VİRAL OLDU

Peki bu son internet çılgınlığına sebep olan nedir derseniz biz de size herkesin önümüzdeki aylarda vizyona girmeye hazırlanan Barbie filmini konuştuğu cevabını verebiliriz. 1959 yılında kurulan Mattel adlı oyuncak şirketinin piyasaya sürdüğü oyuncak bebek Barbie, temmuz ayında gösterime girecek. Dünyanın en popüler oyuncak bebeği ve bu bebek etrafında yaratılan evren daha önce birkaç kez animasyon filmlerine konu olmuştu.

Barbie filmi tam bir yıldızlar geçidi olacak; Hollywoood'un en ünlü yüzleri farklı kimlikteki Barbie ve Ken bebeklerini canlandırıyor

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Ancak Warner Bros’la bebekleri üreten Mattel şirketinin ortak projesi olan bu film Barbie’yi ilk defa kanlı canlı karakterlerle seyirciyle buluşturacak. Bugüne kadar sayısız farklı şekilde karşımıza çıkan Barbie’ler başta ideal kadını tasvir eden, yuvarlak vücut hatlı, sarışın, makyajlı ve Amerikalı küçük kızların özeneceği birer kadın prototipi olarak tasarlandı. Değişen zaman süreç içinde Barbie’leri de değiştirecekti.

DÜNYANIN EN ÜNLÜ BEBEĞİ 'CANLANDI'

Tek tipleşmeyi teşvik ettiği ve kız çocuklarına yanlış değerleri özendirdiği için suçlanan bu bebekler kabuk değiştirerek her ırktan ve tipten farklı karakterler yaratarak kötü imajını kurtarmayı denedi. Barbie bebekler bu süreçte astronot, aşçı, hemşire, öğretmen, mühendis gibi farklı mesleklere sahip oldu, buna uygun giyindirildi ve kapsayıcılık sloganıyla satılmaya başlandı.

Sosyal medyadaki Barbie çılgınlığına ünlüler de katıldı: Herkes kendi fotoğrafını Barbie posterinin içine yerleştirip profil resmi yapmaya devam ediyor

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İşte bu tarihin en büyük efsanelerinden biri haline gelen, milyonlarca kız çocuğunun birlikte büyüdüğü ve yetişkinler için bile hâlâ unutulmaz bir anı olan bu bebekler nihayet canlandı ve perdeyi süslemeye hazırlanıyor. Oldukça büyük ve pahalı bir prodüksiyonla sinemaya taşınan yapımın başrolünde ise gerçekten bir oyuncak bebek kadar güzel olan ve hatları kalemle çizilmiş gibi görünen “gerçek hayat Barbie’si” olarak tanıdığımız Margot Robbie var.

#Barbie etiketiyle yapılan paylaşımların sayısı an itibarıyla 12 milyonu geçmiş durumda... Evcil hayvanının fotoğrafını bile Barbie afişine dönüştüren sosyal medya kullanıcıları var

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FİLMİN KADROSU YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ

Zaten filmle ilgili görsellerin bir anda viral hale gelip herkes tarafından kopyalanmasında da onun yer aldığı filmin tanıtım posterlerinin büyük bir payı var. Filmde yer alan tek yıldız Margot Robbie de değil. Barbie’nin meşhur erkek arkadaşı Ken Ryan Gosling tarafından canlandırılıyor. Kadronun ger kalanı da tam bir yıldızlar geçidi.

Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Du Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor. Insecure'den Issa Rae Başkan Barbie, Sex Education yıldızı Emma Mackey ise Nobel ödüllü fizikçi Barbie'yi canlandırıyor. Yıldız komedyen Will Ferrell, Barbie bebekleri yaratan Mattel şirketinin sahibini canlandırırken efsane oyuncu Helen Mirren da filmin anlatıcısı rolünde.

Bir denizkızı bebek olarak karşımıza çıkacak ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın film için çok ses getirecek bir şarkı yaptığı da ortaya çıktı

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"ŞEKERCİ DÜKKANI GİBİ, İNSANIN İÇİ BAYILIYOR"

Filmin projesi 2017’de ortaya çıkmıştı ama hem yönetmeni hem de kadrosu sürekli değişti, araya koronavirüs pandemisinin girmesiyle çekimleri sürekli ertelendi ve nihayet ancak 2022’de çekimlerine başlanabildi. Filmin tanıtım fragmanı bu Barbie çılgınlığının fitilini ateşleyen ilk şey olmuştu. BBC muhabiri Steven McIntosh fragmanı “Şekerci dükkanında insana gelen iç baygınlığı hissiyle sosyal medyada çok büyük bir mizah patlaması yarattı.” diyerek tarif ediyor.

Barbie filminden geçen yıl paylaşılan bu ilk fotoğraflarda margot Robbie ve Ryan Gosling böyle paten kayıyorlardı

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MARGOT ROBBIE'NİN SON FİLMLERİ HÜSRAN OLMUŞTU, KADERİ BARBIE İLE DEĞİŞEBİLİR

Her yerinden pastel renkler fışkıran, etrafında yarattığı dünyayı pembeye boyayan filmin sadece fragmanı bile sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir mutluluk kaynağı olarak adlandırıldı. Gösterime girer girmez gişe rekorları kırması beklenen film başrol oyuncusu Margot Robbie’nin de kaderini değiştirecek film olabilir.

Yer aldığı son iki film Amsterdam ve Babylon büyük haya kırıklığı yaratan ve gişede çakılan Margot Robbie için Barbie filmi bambaşka bir anlam daha taşıyor. Filmin sadece başrolünde oynamakla kalmayıp aynı zamanda yapımcılığını da üstlenen Margot Robbie, Barbie gişede başarı yakalarsa büyük bir servet kazanacak. İmza attığı her oyunculuk anlaşması için zaten milyonlarca dolar alan güzel yıldızın filmin başarısına bağlı olarak yapımcı unvanıyla da milyonlar kazanması bekleniyor.

Gerçekten de bir oyuncak bebek kadar güzel olan yıldız oyuncu Margot Robbie başrolünde oynamakla yetinmeyip yatırımcısı da olduğu filmden çok büyük bir servet kazanmayı bekliyor

FİLMİN KONUSU NE?

Yıldızlarla dolu kadrosu ve insanın içinin kıpır kıpır eden görüntüleriyle şimdiden herkesin hakkında konuşmaya başladığı film, Barbie, erkek arkadaşı Ken ve diğer oyuncak bebeklerin yaşadığı evreni gerçek hayata taşıyor. Filmde Barbie evreninde yaşayan ve Margot Robbie tarafından canlandırılan bir oyuncak bebeğin bu dünya için yeterince ‘mükemmel’ olmadığına karar veriliyor ve bu bebek Barbie evreninden kovularak bizim yaşadığımız gerçek dünyaya gönderiliyor ve büyük macera da böyle başlıyor…