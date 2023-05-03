Victoria Beckham'dan David Beckham’ın doğum günü için ilginç kutlama: Hayranları teşekkür etti!

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Dünyanın hem en yetenekli hem de en yakışıklı futbolcularından biri sayılan David Beckham ve Spice Girls’le başladığı müzik yolculuğunun ardından beğenilen bir modacı ve tam bir stil ikonu haline gelen Victoria Beckham 1999 yılından beri mutlu mesut evliliklerini sürdürüyor.

Victoria Beckham eşinin doğum gününü kutlarken çocuklarıyla çekilmiş bu tatlı fotoğrafları paylaştı

David Beckham’ın 48, Victoria Beckham’ınsa 49 yaşında olduğunu düşünürsek bu 24 yıllık evlilik iki yıldız için tam olarak ömürlerinin yarısı demek! Bu mutlu yuvalarını 24 yaşındaki Brooklyn, 20 yaşındaki Romeo, 18 yaşındaki Cruz ve tek kızları 11 yaşındaki Harper’la süsleyen Beckham çifti aile boyu mutluluklarıyla adeta düşman çatlatmaya devam ediyor.

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Üstelik Beckham çifti 24 yıldır bitmeyen aşklarını, bu aşkın meyvesi boy boy çocuklarını ve ailecek mutluluklarını sosyal medyadan sık sık paylaşıp hayranlarını mutlu etmeyi de hiç ihmal etmiyor. Söz konusu özel günler olduğundaysa bu paylaşımların seviyesi deyim yerindeyse “arşa” yükseliyor.

Beckham, yaş gününde üç ayrı pastanın üzerindeki mumları üfleyip bol bol dilek tuttu

David Beckham’ın 48. yaş gününü kutladığı 2 Mayıs da aynen böyle bir sosyal medya bombardımanı halinde gelen kutlama paylaşımlarıyla doldu taştı. Eşinin yeni yaşı kutlaması için hazırlanan üç ayrı doğum günü pastasının mumlarının üflendiği anları paylaşan Victoria Beckham’ın paylaşımları bununla da kalmadı.

Daha önce de David Backham’ın “ilginç” pozlarını aşk ilanı yaptığı paylaşımlarında kullanan Victoria Beckham bu kez de eşinin doğum günü kutlaması için çarpıcı bir seçim yaptı. Bu arada Victoria Beckham’ın geçmiş günlerde David Beckham’ın ayağına sarılıp “Seni işte bu kadar seviyorum!” diye bir paylaşım yaptığını da hatırlatmış olalım…

Victoria Beckham'ın eşinin ayağına sarılıp "İşte seni bu kadar çok seviyorum" dediği bu fotoğraf hâlâ dillerde

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48. yaşa özel poza gelince: Victoria Beckham bu özel gün için kocası David Beckham’ın üzerinde sadece iç çamaşırı varken havuzdan çıktığı pozunu paylaşınca Instagram’daki tansiyon deyim yerindeyse bir anda yükseldi. David Beckham hayranları yıldız futbolcunun fotoğrafını alkışlarken Victoria Beckham’ın kadın takipçileri ise daha farklı bir tepki verdi.

Havuzdan çıkmasına rağmen kafasında bere olan ve gülümseyerek bacak arasını elleriyle kapatan David Beckham fotoğrafına paylaşılır paylaşılmaz binlerce yorum yapıldı. Victoria Beckham’ın kadın takipçileri adet çıldırdı. Zaten Victoria da fotoğrafı paylaşırken “Haydi hep beraber kutlayalım. Rica ederim, ne demek” yazıp paylaşımına kahkaha atan emoji’ler koydu.

Kadın hayranları bu poz için Victoria Beckham'a özel olarak teşekkür etti

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Kadınlar Victoria Beckham’a “Sen çok şanslı bir kadınsın ama umarım kocan da ne kadar şanslı bir adam olduğunun farkındadır” yazarken en çok beğenilen ve sosyal medyada sayısız insan tarafından paylaşılan esprili bir yorum diğerlerinin hepsinden çok dikkat çekti: Bu fotoğrafı paylaştığın için tüm dünya kadınları olarak sana teşekkür ediyoruz, Victoria. Minnettarız!