Ünlü şarkıcının hayatı değişti... Artık nerede bir ayna bulsam soyunup karşısına geçiyorum'

Haberin Devamı

Onlar için "tehlike" 30'lu yaşlarda başlıyor. Kilo almamaları, 20'li yaşlarındaki gibi taze bir cilde sahip olmaları... Kısacası her zaman genç ve güzel görünmeleri gerekiyor.

Ama bir yandan da zaman geçip gidiyor... Yıllarla birlikte insan da ister istemez değişiyor. Kırışıklıklar beliriyor, kimi zaman insan biraz kilo alıyor.

Kısaca söylemek gerekirse gösteri dünyasının kadın yıldızları bu daimi gençlik ve güzellik baskısı altında eziliyor.

Bu durum da onları sık sık estetik kliniklerin kapısını çalmaya yönlendiriyor. Bazıları bu yüzden doğal görüntüleriyle geri dönüşsüz olarak vedalaşıyor. Bu durumun getirdiği ruhsal sorunlar da bir yana üstelik.

Haberin Devamı

YAŞI İLERLEDİKÇE BEDENİYLE BARIŞTI

Ama bazıları yaşları ilerledikçe geçip giden zamanla değişen bedenleriyle de barışmayı öğreniyor.

İşte bunlardan biri bu konuda samimi açıklamalarla bulundu. Üstelik bu ünlü fiziksel görünümü konusunda kendine güveni olmadığı için 20'li yaşlarında plajda bile bikini giyemediğini anlatmıştı daha önce.

Sözünü ettiğimiz bu ünlü müzik dünyasının eskimeyen yıldızlarından Shania Twain.

Bugün 58 yaşında olan Twain, verdiği röportajda yıllar geçtikçe kendi fiziksel görüntüsüyle barışık hale geldiğini söyledi. Artık yaşlanmaktan korkmadığını da sözlerine ekledi.

'NEREDE BİR AYNA BULSAM SOYUNUP KARŞISINA GEÇİYORUM'

The Sun gazetesine konuşan Twain, "Karar verdim... Artık evde ya da otelde her nerede bir ayna bulursam, soyunup karşısına geziyorum. Işıkları yakıyorum ve aynaya bakıyorum" diye konuştu.

Twain bu konuda açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Birçok insan hatta genç olanlar bile aynada kendilerini çıplak görmek istemiyorlar. Bence bu utanç verici bir durum."

Shania Twain, bu şekilde aynaya baktığında bedeninde göreceği herhangi bir sarkmadan ya da kırışıklıktan korkmadığını da söyledi.

Haberin Devamı

"Her ay ya da her gün aynaya baktığımda bir yerimde yeni bir sarkma ve yeni bir selülit görüyorum. Bu şekilde kendimi inceleyerek onların yerinde durup durmadığını bilmek istiyorum" diye konuştu ünlü şarkıcı.

'DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMIYORUM'

Bedenindeki değişimlerden kaçmak, onları görünmez hale getirmek yerine onlarla yüzleşmeyi tercih ettiğini söyledi. Zamanla bedeninde oluşan değişiklikleri yok etmesinin mümkün olmadığını söyleyen Twain "Zaten bu durumu değiştirmeyi de düşünmüyorum" diye konuştu.

Şimdi yani 60 yaşına merdiven dayadığı dönemde fiziksel görünümüyle barıştığını ve kendini olduğu gibi kabul ettiğini söylese de Shania Twain her zaman böyle değildi.

Haberin Devamı

Geçen yıl verdiği bir röportajda 20'li yaşlarındayken plajda bile bikini giymekten çekindiğini söylemişti ünlü şarkıcı.

'KENDİ BEDEMİNE İŞKENCE ETTİM'

"Çok genç yaşımda kendi vücudumdan utanıyordum. Bikini ya da mayoyla plaja bile gitmiyordum" diye konuşmuştu. Twain, neredeyse 10 yaşından bu yana kendi bedenine işkence ettiğini söyleyerek yorumlamıştı bu durumu.

Twain, bu konudaki döngüyü de 2022 yılında yeni albümünün tanıtımı için çektirdiği pozlarıyla kırdı. Hayatı boyunca en çok korktuğu şeyi yaptı ve yarı çıplak pozlar verdi.

Twain, beş yıllık bir suskunluğun ardından çıkardığı Queen of Me adlı albümünün tanıtıkı için çekilen pozlarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Haberin Devamı

Çok konuşulan bu pozların ardından katıldığı bir TV programında da bunu neden yaptığını anlattı. Shania Twain, konuk olduğu TalkShopLive adlı programda e 50'li yaşlarında böyle pozlar vermeye kendisini yönlendiren nedenler hakkında konuştu.

Kanadalı şarkıcı "Benim gerçeğim şu ki, yaşlanıyorum. Bu gerçeği daha genç olduğum yıllarda fark etmeyi dilerdim" dedi. Twain, yaşı ilerledikçe artık görüntüsü konusunda daha az endişe ettiğini ve diğer insanların kendisine yönelik eleştirilerinden daha az etkilendiğini sözlerine ekledi.





Haberin Devamı

Shania Twain , geçmiş hayatıyla ilgili en çok itirafta bulunan ünlülerden biri. Onun üvey babasının tacizine uğradığını anlatması da uzun süre gündemde kalmıştı.

Ünlü şarkıcı The Guardian'a yaptığı açıklamada üvey babasının kendisini 10 yaşından itibaren taciz etmeye başladığını anlatmıştı. Bu konuda "Bununla ilgili ayrıntılara girmeyeceğim. Ama yine de bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum, çünkü insanların bu tür şeylerden sağ çıkabileceğinizi anlamalarının önemli olduğunu düşünüyorum.” demişti.