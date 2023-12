Kocasını en yakın arkadaşına kaptırmıştı: Ne olur onu bana geri ver... Ne olur merhamet et!

Haberin Devamı

Önceleri her ikisi de başkalarıyla evliydi. Ama ikisinin de eşleri onları birbirleriyle aldattı. Yani Holmes ile Robach'ın eşleri -daha doğrusu eski eşleri- onlara ihanet edip birlikte olmaya başladı. Aradan geçen zaman içinde TJ Holmes ile Amy Robach da birbirleriyle aşk yaşamaya başladı.

Geçmişi çok iyi bilmeyenler ya da hafızası iyi olmayanlar bu aşk dörtgenine şaşırmış olabilir. Ama bundan yıllar önce o dönemde büyük bir skandal yaratan buna benzer bir skandal aşk daha yaşanmıştı.

Ünlü bir şarkıcı, kendisi gibi ünlü eşini en yakın arkadaşına kaptırdı. Sonra da gitti o da en yakın arkadaşının eşiyle evlendi. Bütün bunlar da skandal olarak gösteri dünyasının tarihine geçti.

Haberin Devamı

O DÖNEME KADAR BÖYLE SKANDAL GÖRÜLMEDİ

Gelin bir bakalım o dönemde neler olduğuna... 90'lı yıllara damgasını vuran bu skandal aşk dörtgeninin kahramanlarından biri ünlü şarkıcı Shania Twain, diğeri de kendisine ihanet eden eski kocası ünlü müzik yapımcısı Robert Lange... Diğer iki ismi de birazdan sıralayacağız.

Eski çift 1993 yılında tanıştı ve yine aynı yıl sadece birkaç ay sonra evlendiler. O dönemde herkes onlardan şöyle söz ediyordu: Müzik dünyasının en nüfuzlu çifti.

Aslında evlilikleri iyi gidiyor ve hatta uzun sürecek gibi görünüyordu. 2001 yılında Eja adını verdikleri erkek evlatları dünyaya geldi.

Bunun ardından birlikteliklerinde çatlaklar başladı. Ama bir yandan da Shania Twain kariyerinin zirvesine çıktı.

Albümleri milyonlar satıyor, konserlerinin biletleri dakikada tükeniyordu. Bu kadar göz önünde yaşamak istemeyen Twain ve Lange, daha basit ve gözlerden uzak bir yaşam sürmek için İsviçre'ye taşınma kararı aldılar.

ONU EN YAKIN ARKADAŞI SANIYORDU

Aslında ünlü çift, orada hayatlarında yeni bir sayfa açıp sakin ve mutlu bir hayat süreceklerini sanıyordu. Sonuç olarak hayatları değişti ama bekledikleri gibi değil. Büyük bir skandalın kahramanı oldular.

Haberin Devamı

Orada Marie Anne Thibeaud ve müzisyen kocası Frederic Thiebaud ile tanıştılar. Aslında Marie Anne, Shania Twain'in kocası Robert Lange'in hem asistanı hem de çevirmeni olarak işe alınmıştı. Ama Shania ile Marie Anne aynı zamanda çok iyi arkadaş oldular.

Sonrasında ise Twain için çok sarsıcı bir gelişme oldu. Kocası Robert Lange, ona boşanmak istediğini söyledi.

Şok geçiren Twain birkaç gün sonra da kendisinin en iyi arkadaşı sandığı Marie Anne ile kocası Robert'ın yasak aşk yaşadıklarını söyledi. Üstelik bunu anlatan da Marie Anne'in kocası Frederic oldu.

'MERHAMET ET... KOCAMI BANA GERİ VER'

Ne yapacağını şaşırdı Shania Twain. Anılarını anlattığı From This Moment On adlı anı kitabında da yazdığına göre "O anda ölmeye hazırdı."

Haberin Devamı

Hatta kitapta itiraf ettiğine göre oturup kocasını elinden alan Marie Anne'e bir mektup yazdı. "Kocamı bana geri ver. Ben ölüyorum... Buna daha fazla dayanamıyorum. Bu beni öldürüyor... Bana merhamet et."

Shania Twain bu olayın ardından aslında nasıl bir hata yaptığını anladı. Kocası Robert ile sallantıda olan evliliği hakkında Marie Anne ile çok fazla detay paylaşmıştı.

Onu en yakın arkadaşı sanıyordu ve içini dökmek istemişti. Belli ki olacakları hesap edememişti.

Aslında öncesinde bir kez Shania Twain ile Marie Anne arasında bu konuda bir konuşma geçmişti ,. Shania, Marie Anne'e "Kocamla aranızda bir şey var mı?" diye sordu.

Bunun üzerine Marie Anne de ağlayarak "Senden bir şey sakladığımı düşündüğün için kalbim kırıldı" diye yanıt verdi.

Haberin Devamı

O DA KOCASIYLA YASAK AŞK YAŞAYAN KADININ ESKİ KOCASIYLA EVLENDİ

Shania'ya açık gerçeği gösteren ise Marie Anne'in kocası Frederic oldu. Kendi karısı ile Shania'nın kocasının yasak aşk yaşadığını anlattı. Frederic'in söyledikleri şoke ediciydi.

Karısı ile Robert Lange'in ilişkisini kanıtlayan telefon ve otel faturaları bulduğunu hatta karısının yalnız çıkacağını söylediği bir gezi için bavuluna koyduğu seksi iç çamaşırlarını gördüğünü söyledi.

Artık kuşkuya yer yoktu. Shania Twain'in kocasıyla Frederic'in karısı yasak aşk ilişki yaşıyordu. Tabii ki bunun sonucunda Shania Twain kocasından boşandı. Marie Anne ile Frederic de boşandı.

Haberin Devamı

Shanie ile Frederic her ikisi de aldatılan eşler olarak birbirlerine destek olmaya başladılar. Önce arkadaş oldular sonra bu arkadaşlık aşka dönüştü.

Hatta onların cephesinde de işler çok hızlı ilerledi. Dert ortağı olmalarının üzerinden altı ay geçmişti ki bu kez Shania ile Frederic evlendi. O dönemde takvimler 2011 yılını gösteriyordu.

Özetle Shania Twain'in kocası, onu şarkıcının çok iyi arkadaşı olan Marie Anne Thiebaud için terk etti. Shania Twain de sonradan kocasını elinden alan Marie Anne'in eski kocası Frederic ile evlendi.