Usta çapkın huyundan vazgeçmedi… Ünlü modelle dondurma turunda yakalandı: 25 yaşında ama evli!

Haberin Devamı

ONA HERKES “HOLLYWOOD’UN MÜZMİN BEKARI” DİYOR

Tüm bu başarısına rağmense uzun süredir “Hollywood’un müzmin bekarı” olarak anılmaktan kurtulamadı. Üstelik kendisi 50 yaşına merdiven dayamış olsa da hayatına giren kadınlarla ilgili değişmeyen tercihi çok konuşuldu hâlâ da konuşulmaya devam ediyor. Sinema dünyasının bu yakışıklı, karizmatik, başarılı ve büyük bir servet sahibi olan ismi Leonardo DiCaprio…





EN SON CAMILA MORRONE İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Leonardo DiCaprio, son dönemdeki en uzun ilişkilerinden birini 2017 yılında aşk yaşamaya başladığı ünlü model Camila Morrone ile yaşamıştı. Morrone, Leo’ya gönül verdiğinde 20 yaşındaydı; 2022’de ayrıldıklarında ise 25. İşte bu 25 yaş meselesi Leonardo DiCaprio’nun tüm gönül ilişkilerine damga vuran detaydı. Usta oyuncu Hollywood’da isim yapmaya başladığı ilk günlerden beri bu kuralı hiç bozmadı. Leonardo DiCaprio ünlü model Camila Morrone ile 5 yıl büyük bir aşk yaşadı ancak Morrone 25 yaşına gelince bu aşk birden bitti!

Haberin Devamı

GÖNÜL DEFTERİNE EN ÜNLÜ GÜZELLERİN ADINI YAZMIŞTI

Leonardo, Hollywood’un en güzel oyuncularıyla, podyumların en ünlü modelleriyle ilişkiler yaşadı ama bu ilişkiler ne kadar sürerse sürsün, usta aktör bu kadınlara ne kadar aşık görünürse görünsün hep aynı kaderi yaşadılar: Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Kelly Rohrback, Nina Agdal… ve en son olarak da Camila Morrone. Ünlü aktör kendinden yaşça bir hayli küçük ya da yakın yaşta olduğu tüm bu isimlerden uzun süreli ve geleceğe dair umut vaat eden aşklar yaşadıktan sonra hep aynı şeyi yaptı. Leo, Hollywood’un en güzel oyuncularıyla ve podyumların en ünlü modelleriyle ses getiren ilişkiler yaşadı ve tüm bu ilişkiler kadınlar bir yaşa gelince aniden bitti

Haberin Devamı

BU HUYU HERKESİN DİLİNE DÜŞTÜ: 25 YAŞINDAN BÜYÜK BİR KADINLA SEVGİLİ OLMUYOR!

Karşısındaki isim kim olursa olsun kadınlar 25 yaşına gelince hep onları terk eden taraf Leonardo DiCaprio oldu. Bu tuhaf alışkanlık ünlü aktör artık 50 yaşına yaklaşmış olsa da bir türlü değişmedi. Ünlü oyuncunun annesinin oğlunun mürüvvetini görmeyi çok istediği ancak oğlu hayatına giren tüm kadınları belli bir yaş sınırına geldiği anda terk ettiği için çok üzüldüğü de yıllardır konuşuluyor. Leonardo DiCaprio yaz aylarını kiraladığı lüks yatlarda geçiriyor ve bu tatillere her zaman birçok genç ve güzel modeller konuk oluyor

Haberin Devamı

YAT TATİLLERİNE DAVET ETTİĞİ GÜZELLERLE GÜNÜNÜ GÜN ETMİŞTİ

Ünlü aktör Camila Morrone ile yollarını ayırdıktan sonra her zaman yaptığı gibi kiraladığı lüks yatlarla dünyanın en güzel sahillerini gezmeye, yanına aldığı arkadaşlarıyla eğlenmeye başladı. Bu yat tatillerinde de Leo ve arkadaşlarına birçok genç ve güzel model eşlik etti. Tatillerden fırsat buldukça ABD’ye dönen ünlü oyuncu bu arada Gigi Hadid’le aşk yaşadığı söylentilerine konu oldu.





ADI GIGI HADİD’LE DE ANILMIŞTI: SANA GÖRE YAŞLI DEĞİL Mİ?

Bu aşk iddiası herkesi şaşırttı. Çünkü Gigi Hadid hem 28 yaşında olduğu için Leo’ya göre yaşlı (!) kaçıyordu hem de Zayn Malik’ten bir kız çocuğu doğurmuştu. Yani ünlü oyuncunun önceki sevgililerinden hiçbirine benzemiyordu. Herkes bu sefer işler değişti diye umutlandı. Ancak iki ünlü isim defalarca bir arada görüntülense de bu aşka dair somut bir kanıt bulunamadı. Onlar da hep “biz çok iyi arkadaşız” deyip konuyu kapattı. Leonardo DiCaprio'nun yeni gözdesi İtalyan model Vittoria Ceretti oldu... Ünlü model son yıllarda podyumlarda fırtına gibi esiyor

Haberin Devamı

BU KEZ DE ÜNLÜ İTALYAN MODELLE YAKALANDI

Bütün yazı ünlü yat tatillerinde eğlenerek geçirdikten sonra ABD’ye dönen Leo, bir yandan oyunculuk işlerine geri dönerken bir yandan da yeni dedikodulara sebep olacak görüntüler verdi. Ünlü İtalyan model Vittoria Ceretti’yle birlikte Santa Barbara sokaklarını turlayan 48 yaşındaki Leonardo DiCaprio sıcak havadan buzlu kahve içerek kaçmaya çalışıyordu. 25 yaşındaki ünlü model ise kahve içmek yerine dondurma yiyerek serinlemeyi tercih etti. Leonardo DiCaprio ve Vittoria Ceretti kendilerini izleyen meraklı gözlere ve paparazzilere aldırmadan gezdiler, ünlü aktör buzlu kahve içerken güzel model dondurma yiyerek serinledi

Haberin Devamı

DONDURMA VE KAHVE TURUNDA SAMİMİ SOHBET

Uzun uzun tur atan, etraflarına pek aldırmayan, fotoğraflarının çekilmesine rağmen hiç tedirgin olmamış gibi görünen ikili oldukça samimi bir sohbete dalmıştı. Hatta Leonardo DiCaprio, tam bir centilmen gibi çevre dükkanlardan birinden peçete istemiş, yediği dondurma ellerine ve ağzına bulaşan Vittoria Ceretti’ye temizlenmesi için yardımcı olmuştu. Vittoria Ceretti'nin ünü her geçen gün artıyor: Ünlü model bir dönem internette adı en çok aratılan isim olmuştu

YAŞI YAŞINA UYGUN AMA…

2012’de ünlü Elite Model Look mankenlik yarışmasına katılarak keşfedilen 25 yaşındaki Ceretti, kendi döneminin “Yeni süper modelleri” arasında anılıyor. Dünyanın en büyük modaevleri için podyuma çıkan ve sayısız moda dergisinin kapağını süsleyen Vittoria Ceretti, internette adı en çok aranan model olarak da ünlenmişti. Her şey bir yana güzel yıldız henüz Leo’nun yaşlı bulmayacağı yaşta! Ancak ortada epey büyük bir sorun var…

Leo ve Vittoria gezi boyunca hararetli bir sohbete daldı: Bunun bir iş buluşması mı yoksa flört denemesi mi olduğu henüz muamma

ÜNLÜ MODEL 3 SENE ÖNCE ÜNLÜ DJ İLE EVLENMİŞTİ

Her zamanki gibi kamuflajlı beyzbol şapkası, siyah güneş gözlüğü ve mavi yüz maskesiyle kimliğini çok belli etmemeye çalışan 48 yaşındaki DiCaprio’nun yanında oldukça rahat tavırlarla yer alan ünlü model 2020 yazında ünlü İtalyan DJ Matteo Milleri ile evlenmişti. Vittoria Ceretti’nin bol takipçili sosyal medya hesabında eşinin izine pek rastlanmıyor. Çift bir resmi açıklama yapmamış ve henüz bir boşanma davası açılmamış olsa da Vittoria Ceretti, Leo’yla görüntülenmeden kısa bir süre önce eşiyle ayrıldıklarını ima eden bir TikTok paylaşımı yapmıştı. DiCaprio’nun fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmadığı görüldü ancak ünlü çapkın her zaman yaptığı gibi yüzünü şapkası, güneş gözlüğü ve maskesiyle saklamayı ihmal etmemişti

CANNES’DA MI YAKINLAŞTILAR?

Ceretti ve DiCaprio'nun muhtemelen geçen mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde tanışmış olduğu düşünülüyor. İkili DiCaprio’nun son filmi Killers of the Flower Moon Cannes da prömiyer yaptığında birlikte görülmüştü. Ünlü manken kocasıyla ayrıldıklarını o tarihte henüz açıklamamıştı. Ancak Vittoria Ceretti ve DJ Matteo Milleri’nin bir aradaki son fotoğrafının geçen yılın aralık ayından kalma olduğunu da hatırlatmış olalım… Vittoria Ceretti ve DJ Matteo Milleri 3 yıl önce evlenmişti... Çiftin kısa süre önce ayrıldığı konuşuluyor

YALNIZ MI DOLAŞTILAR YOKSA ARKADAŞ GRUBUYLA MI?

Ceretti ve DiCaprio'yu birlikte görenlerin bir kısmı iki ünlü ismin aslında yalnız olmadığı söylerken bu buluşmaya yakından şahit olanlarsa ikilinin yalnız olduğu, etraflarındaki insanların da hayranları olduğu konusunda ısrarcı. Bu buluşmanın bir flört randevusu mu yoksa bir iş buluşması mı olduğu da henüz gizemini koruyor. Öte yandan çapkın oyuncu ve ünlü modeli birlikte yakından görenler aralarında bir şey olduğu konusunda kararı çoktan vermişler bile. İklinin arasındaki samimiyeti görenler aralarında bir aşk doğduğuna çoktan ikna olmuşlar...

“ONLARI GÖRSEYDİNİZ ARALARINDA BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLARDINIZ”

Görgü şahitleri Leo ve ünlü modelin çok sıkı fıkı olduğunu ve aralarında hissedilen bir enerji olduğunu söylüyor. Hatta orada bulunan bir tanık “Birbirleriyle konuşma şekilleri… Eğer onları duysaydınız aralarında bir şey olduğunu anlardınız” diyerek bu buluşmanın sıradan bir buluşma olmadığını ima etti. Vittoria Ceretti ve adı kısa süre önce Leonardo DiCaprio'yla aşk söylentilerine karışan Gigi Hadid yakın arkadaş…

GIGI VE VITTORIA YAKIN ARKADAŞ

Müzmin bekar ve usta çapkın DiCaprio’nun, yaşı tam istediği gibi olan, üstelik de belli ki boşanma arifesinde olan güzel modele gönlünü kaptırıp kaptırmadığı ileriki günlerde açığa çıkacak gibi duruyor. Bu arada ilginç bir notu da eklemiş olalım: Yıllardır podyumlarda birlikte yürüyen ve reklam kampanyalarında bir arada kamera karşısına geçen Vittoria Ceretti ve Leo’yla adı kısa süre önce aşk söylentilerine karışan Gigi Hadid epey yakın arkadaş…