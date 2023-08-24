Ünlü model kaynanasından çok çekmiş: Bana kocamın eski sevgililerinin adıyla seslenirdi!

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KAYNANA - GELİN KAVGASI HER YERDE VAR...

Üstelik eşinizi ne kadar sevdiğinizin, artık çoluk çocuk sahibi olmuş olmanızın, evliliğinizin ne kadar yolunda gittiğinin de yaşananlar üzerinde pek etkisi yoktur. Hatta ne kadar güzel ve ünlü olduğunuzun da… Bunun gösteri dünyasının yıldızlarının başına gelmediğini zannediyorsanız yanıldığınızı biraz sonra öğreneceksiniz!

Matthew McConaughey ve Camila Alves 2006'dan beri büyük bir aşk yaşıyor... 2012'de evlenen çiftin üç de çocuğu var

Matthew McConaughey ve Camila Alves 2006 yılında Batı Hollywood’daki bir gece kulübünde ilk kez karşılaştıklarında ilk görüşte aşk denen o mucizeyi yaşamışlardı. Yakışıklılığı ve romantik komedilerde sergilediği kaslı vücuduyla o dönemler kadınların aklını başından alan Hollywood yıldızı Brezilyalı ünlü modeli gördüğünde adeta kendinden geçmişti.

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ÜNLÜ OYUNCU MÜSTAKBEL KARISINI İLK GÖRDÜĞÜ AN BÜYÜLENMİŞTİ

"Birden ortaya çıktı ve gözlerimin önünde o kulübün içinde gezinmeye başladı. Sanki havada süzülüyor gibiydi. 'Bu kim' demedim. 'Bu da ne?' dedim. Ve sonra kendimi tanıttım. O akşamdan beri başka hiçbir kadınla vakit geçirmek istemedim". Ünlü yıldız Matthew McConaughey, ileride eşi ve üç çocuğunun annesi olacak Camila Alves’i gördüğünde aklından bunları geçirmiş.

Ünlü oyuncu Matthew McConaughey, karısı Camila Alves’i ilk gördüğü günden beri bir başka kadına bakmayı aklına bile getirmemiş

Ancak Alves, ilk buluşmalarının kendi bakış açısından pek de büyülü olmadığını söylüyor. "Barda iki etkileşimimiz oldu," diye hatırlıyor. "İlk etkileşimde onun kim olduğunu bilmiyordum... Her tarafı insanlarla çevriliydi ve kim olduğunu gerçekten fark etmedim". O gecenin ilerleyen saatlerinde Matthew McConaughey müstakbel eşini kendisiyle birlikte eve gelmeye ikna etti. Ancak ünlü model misafir odasında uyumakta ısrar etti.

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"ONU GÖRDÜKTEN SONRA ASLA BAŞKA BİR KADINA BAKMAK İSTEMEDİM"

"İşte kendini bilen bir kadın” diye düşünmüştü McConaughey. Çift üç gece sonra ilk randevularına çıktı. Matthew McConaughey, Camila Alves’i ilk gördüğü andan sonra bir daha asla bir başka kadına bakmak istemediğini söylüyor yıllardır. Çift 2011’in son günlerinde nişanlandı, 2012 yazında da evlendi. 15 ve 9 yaşında iki oğulları, 13 yaşında da bir kızları var. Matthew McConaughey, eşi Camila Alves’in onu romantik komedilerde oynamaktan vazgeçirdiğini söylemişti. Yıldız aktörün daha ciddi roller seçmesi ve akabinde Oscar dahil birçok ödül kazanmasında da yıllardır en büyük dayanağı olan sevgili eşi vardı.

Matthew McConaughey ve 91 yaşındaki annesi Mary McCabe'in çok yakın bir ilişkisi var: Ünlü oyuncu annesini yanından ayırmıyor, Mary McCabe tatillerine bile oğlu, gelini ve torunlarıyla çıkıyor

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Ünlü çift 2006’dan beri büyük bir aşkı, 2012’den beri de mutlu bir yuvayı paylaşıyor. Ve Matthew McConaughey ile Camila Alves, Hollywood’un en örnek ilişkilerinden birine sahipler. Peki tüm bunlar yukarıda bahsettiğimiz kaynana – gelin kavgasına engel oldu mu dersiniz? Cevap hayır… Üstelik de Camila Alves ve Matthew McConaughey’in annesi Mary McCabe arasındaki ilişki benzerine filmlerde ve romanlarda rastlanacak kadar gerilimli ve çekişmeli imiş.

YILLARDIR SÜREN MUTLU EVLİLİĞE KAYNANA KAVGASI DAMGA VURMUŞ!

Matthew McConaughey’in annesi Mary McCabe’e olan düşkünlüğü Hollywood’da iyi biliniyor. Ünlü oyuncu annesini pek yanından ayırmadan yaşıyor. Ödül törenlerinden kırmızı halılara, tatillerden anne – oğul gezintilerine sürekli bir aradalar. Eski bir anaokulu öğretmeni olan Mary McCabe’in yayınlanmış bir kitabı da var. Mary hanım, Hollywood yıldızı oğluyla yakın ilişkisi sayesinde onun ailesinin de sürekli içinde denebilir.

Zorlu kaynana Mary McCabe, oğlunun en büyük destekçilerinden: Ödül törenlerinde, kırmızı halılarda ve galalarda da hep oğlunun yanında

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Ve ünlü model Camila Alves’in geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında anlattığına göre o da gelininin hayatını cehenneme çeviren o “meşhur” kaynana örneklerinden biri. Camila Alves, Matthew McConaughey'nin annesi Mary McCabe'in onu aileye tam olarak kabul etmeden önce çok zorladığını iddia etti. Ünlü model kayınvalidesinin kendisini test ettiğini ve bunu yaparken de oldukça incitici şekilde davrandığı yılları tüm açıklığıyla anlattı. Gözde oğlunun hayatına giren bu “yabancı” kadını kabullenmekte zorlanan ünlü anne, ona ilişkisinin ilk yıllarında adeta cehennem azabı yaşatmıştı.

Öte yandan ailede zorlu kayınvalide Mary McCabe'le çekişen tek kişi gelini değil. Matthew McConaughey, birkaç yıl önce annesiyle neredeyse 8 yıl boyunca konuşmadığını ve aralarının uzun süre bozuk kaldığını itiraf etmişti. Özellikle Hollywood’da isim yaptığı ilk yıllarda annesinin özel konuşmalarını hemen gidip basına aktardığını anlatan ünlü oyuncu bu yüzden çok zorlanmış ve annesiyle küsmüştü. Annesine bu konuda sınırlar koymak isteyen Matthew McConaughey, öz annesiyle tam 8 yıl hiç konuşmayarak onun özel hayatına belli bir mesafede kalmasını ve basınla asla bu konularda konuşmaması gerektiğini kavramasını sağlamıştı.

Matthew McConaughey kendisi de annesiyle büyük sorunlar yaşamış ve onunla tam 8 yıl küs kalmıştı

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ÜNLÜ KAYNANA GELİNİNE CEHENNEM AZABI ÇEKTİRMİŞ

Camila Alves, Matthew McConaughey'nin annesinin sinirlerini bozmak için kendisiyle bozuk bir İspanyolca konuştuğunu ve İngilizce aksanıyla dalga geçtiğini itiraf etti. Kayınvalidesi Camila Alves’in sürekli üstüne geliyor, belli ki onunla kavga etmeye çalışıyordu. Onu elinden geldiği her şekilde aşağılıyordu. Bu hakaret dolu tavırların belki de en kötüsü McCabe'in gelini Camila Alves’e seslenirken Matthew McConaughey'nin eski sevgililerinin adını kullanmasıydı.

Camila Alves'in artık kayınvalidesiyle oldukça iyi giden bir ilişkisi var ancak ünlü model Matthew McConaughey'nin hayatına ilk girdiği yıllarda bu konuda büyük sıkıntılar yaşamış

"Bana Matthew'nun tüm eski kız arkadaşlarının isimleriyle hitap ederdi” diyordu ünlü model geçmişi hatırlarken. Camila Alves, kalbini kıran ve büyük ihtimalle evliliğindeki huzuru da kaçıran bu kavgaya bir son vermek istemişti. Ve kaderin cilvesi, bu zorlu kaynana – gelin çekişmesi bir İstanbul gezisi sayesinde sona erdi! Ünlü model İstanbul’a yapacağı bir iş gezisi için yanına kayınvalidesini de aldı. Artık bu duruma bir son vermek istemiş ve onunla bu uzun yolculuğa çıkmaya karar vermişti.

BÜYÜK KAVGA BİR İSTANBUL YOLCULUĞUNDA SON BULMUŞ

Alves "Bütün yol boyunca, İstanbul'a olan bütün uçak yolculuğu boyunca, bana sürekli kocamla ilgili bu tuhaf hikâyeleri anlatıyor ve bütün bu saçma şeyleri kafama sokuyordu" dedi. Ve ipleri eline almaya karar verdi. "Ben de onun bana yaptığını tersine çevirdim ve epey “baharatlı” Brezilyalı, Latin tarafımı göstermeye karar verdim" diyordu ünlü model. Ve kayınvalidesine onun kendisine davrandığı gibi davranmaya başladığı anda olayın bir anda kendiliğinden çözüldüğünü itiraf etmişti.

Camila Alves, kayınvalidesiyle arasının ancak ona kendine davrandığı gibi ters davranınca düzeldiğini itiraf etti

Camila Alves, kayınvalidesine ters şekilde karşılık verir vermez Mary McCabe'in ona baktığını ve “Tamam, şimdi varsın” dediğini anlattı. Bu mucize gibi olay ikilinin İstanbul gezisinin üçüncü gününde yaşanmıştı. Anlaşılan Matthew McConaughey'nin annesi gelininin sinirlerinin ne kadar sağlam olduğunu gerçekten görmek istemiş; ünlü model tüm bu zorlama, çekişme ve hakarete varan davranışlara boyun eğmemeye karar verdiği an ona notunu vermişti. Ünlü kaynana gelininin sağlam karakterini ve oğluna olan bağlılığını ona bir süre eziyet çektirerek sınavdan geçirmiş ve Camila Alves tam puan alınca onu artık gerçekten ailenin bir parçası olarak görmeye başlamıştı. Oscar'lı yıldız Matthew McConaughey ve ünlü model Camila Alves Hollywood'un en gözde çiftlerinden... Özel hayatlarını göz önünde yaşamaktan hoşlanmayan çift magazin sayfalarına da nadir konu oluyorlar

ARTIK İYİ BİR İLİŞKİLERİ VAR AMA...

Camila Alves, o günden bu yana ikilinin harika bir ilişkisi olduğunu, ancak zaman zaman işlerin “zorlaşabildiğini” açıkladı. Ünlü model "O günden beri, o geceden beri, en muhteşem ilişkiye sahibiz ve ona çok saygı duyuyorum. O da bana çok saygı duyuyor” dedi kayınvalidesi için. Ancak gelin – kaynana yine de ara sıra geçmiş günlerdeki gibi çekişmeler yaşamaya devam ediyorlar. Ancak Camilla Alves’e göre bu çekişmeler artık şakalar ve kahkahalarla son buluyor.