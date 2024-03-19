Ünlü yıldız evlilik yıldönümünü kutladı: Kucağımda bebeğimle bana kollarını açınca hayatım değişti

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Britney Spears'ın 32 yaşındaki küçük kız kardeşi, ünlü oyuncu ve şarkıcı Jamie Lynn Spears 42 yaşındaki kocası Jamie Watson ile evliliğinin 10. yılını “Birinin saçmalıklarına tahammül etmek için uzun bir süre” diyerek kutladı.

“10 YIL BENİM SAÇMALIKLARIMA TAHAMMÜL ETTİ”

32 yaşındaki aktris “10 yıllık evlilik gurur duyulacak bir şey...... Hatta birinin saçmalıklarına tahammül etmek için uzun bir süre. Yaşasın biz” yazdı ve bu mesajını eşiyle çekilmiş bir dizi tatlı fotoğrafla süslendi.

Fotoğraflardan birinde Jamie Lynn, evlenmeden önce yaşadığı ilişkiden doğan 15 yaşındaki kızı Maddie, çiftin nikah yeminlerini tekrarladıkları romantik anlarda onlara eşlik ediyordu. Jamie Lynn için genç kızlık döneminde başlayan kâbus kocasıyla tanıştıktan sonra sona erdi

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ANNE OLUNCA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Tıpkı ablası Britney gibi bir çocuk yıldız olan ancak 16 yaşında hamile kalıp doğum yaptıktan sonra gösteri dünyasından çekilmek zorunda kalan Jamie Lynn’in paylaştığı fotoğraflar arasında kariyeriyle ilgili gelişmeler de vardı.

Genç kızken rol aldığı Zoey 101 dizisinin devamı olan Zoey 102'nin çıkışını duyuran bir reklam panosunun önünde çekilmiş bir sevinç pozunu paylaşan ünlü oyuncu oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine uzun bir ara vermiş olsa da sık sık reality şovlarda rol aldı ve adının unutulmamasını sağladı.

Jamie Lynn Spears ablası Britney'nin adımlarını takip eden genç bir yıldızdı... Britney Spears'ın babasının vesayeti altına girmesiyle birlikte iki kız kardeşin arası da açıldı ve yıllarca görüşmediler

MUTLU EVLİLİKTE 10 YIL GERİDE KALDI

Evliliklerinde 10 yılı geride bırakan Jamie Lynn Spears ve Jamie Watson 2013’te nişanlandıklarını açıklamadan önce birkaç sene sevgili olmuştu. Çifti ortak arkadaşları tanıştırıp bir araya getirdi.

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Bir süre flört eden ve sonra birbirleri için yaratıldıklarını anlayan Spears ve Watson nişanlandıktan bir yıl sonra, 2014’te nikah masasına oturdular. Jamie Lynn Spears ve eşi Jamie Watson, ünlü oyuncu kızlarına hamileyken evlilik yeminlerini yenilemişti... Bu romantik anlarda onlara eşlik eden ise Jamie Lynn'in 16 yaşındayken doğurduğu kızıydı

“18 YAŞINDA BEKAR BİR ANNEYKEN BANA KUCAK AÇTI”

Jamie Lynn Spears birkaç yıl önceki yıldönümü paylaşımında da “sonsuza dek birlikte olacağı erkeğe” neden aşık olduğuna dair içten bir mesaj yayınlamıştı.

"18 yaşında bekar bir anneydim, bu adam hayatıma girdiğinde beni daha önce hiç gülmediğim kadar güldürdü ve hiç değişmeyen tutarlılığı bana hayatımda ilk kez istikrar sağladı" diyen Jamie Lynn kocası hayatına girince huzur hissettiğini söylemiş ve “Sanırım aşık olmak böyle bir şey olmalı, sadece huzurlu hissetmek” demişti.

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Ünlü çift 10. evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

EĞER GENÇ KIZKEN HAMİLE KALMASAYDI BAMBAŞKA BİR KARİYERİ OLABİLİRDİ

Ablası Britney Spears’ın ardından gençlik dizilerinde rol almaya başlayarak ünlenen, sonra onun gibi şarkıcılığa da soyunan Jamie Lynn Spears aslında belki de ablası gibi yıldızlık yolunda yürürken 16 yaşında hamile kalmıştı.

O dönemde büyük bir skandala yol açan bu haber yüzünden yıllarca hakkında söylenmeyen kalmayan Jamie Lynn Spears 2008’de kızı Maddie’yi doğurdu. Kızının babası, 18 yaşındaki sevgilisi Casey Aldridge’le birlikte kızlarını büyütmek için birlikte yaşamaya başlayan çift kısa süre sonra ayrıldılar.

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HERKES BEBEĞİNİ ALDIRMASINI SÖYLEMİŞTİ

Jamie Lynn Spears daha bir genç kızken hamile olduğunun duyulması o dönemde magazin dünyasını ayağa kaldırmış; durum büyük bir skandala dönüşmüştü.

Yaşadığı acıları yıllar sonra anlatan Jamie Lynn, o günlerde herkesin kendisine hayatının mahvolduğunu ve bebeği aldırması gerektiğini söylediğini gözyaşlarıyla itiraf etmişti. Jamie Watson, bir başkasından hem de daha 16 yaşındayken çocuğu olan Jamie Lynn Spears'a anlayışlı bir eş oldu ve ona mutlu ve huzurlu bir yuva vererek adeta sürüklendiği kâbustan çıkarıp aldı

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ARTIK İKİ KIZI OLAN MUTLU BİR ANNE

Jamie Lynn Spears, kızı daha 3-4 yaşlarında küçük bir bebekken karşısına çıkan şimdiki eşinin desteğiyle kızını büyüttü. O günlerde büyük tartışmalara yol açan bebek artık 15 yaşında bir genç kız oldu.

Jamie Lynn Spears ve Jamie Watson’ın evliliklerinden de bir kızları oldu. Çiftin Ivey Joan adını verdiği kızları da birkaç hafta sonra 5. yaş gününü kutlayacak…