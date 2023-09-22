Ünlü yıldız çocukken onu taciz eden “canavarı” yakalattı: Artık güneş ışığında dans et ufaklık, güvendesin!

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Ve yukarıda saydığımız çoğu artık Hollywood yıldızı olmuş ünlü oyuncuların da kariyer basamaklarını tırmanmaya başladığı ilk yapım. Dizi final yapıp televizyon tarihindeki özel yerini almışken bir anda yeniden gündeme ve manşetlere taşındı. Bunun ardında ise korkunç bir kâbusla başlayan ve uzun yıllar sonra zaferle sonlanan bir hikâye var. Efsane dizi Neighbours'la ünlenen 43 yaşındaki oyuncu Madeleine West’in uzun yıllar boyunca saklamak zorunda kaldığı acı dolu yıllar daha bu yılın başında ortaya çıkmıştı

EFSANE DİZİYLE ÜNLENMİŞTİ

Neighbours'un başrolünde yer alan yıldız oyuncularından Madeleine West’in kutladığı bu zafer son yıllarda sık sık karşımıza çıkan korkunç bir cinsel taciz deneyiminin öyküsü. Neighbours, Underbelly ve House Husbands dizilerindeki rolleriyle tanınan ünlü aktris Madeleine West, küçücük bir çocukken hayatını karartan “canavar”a karşı kazandığı hukuk zaferiyle gündeme geldi.

Madeleine West’in Avustralyalı ünlü şef Shannon Bennett'la 2005'ten 2018'e kadar süren ilişkisinden tam 6 çocuğu oldu

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43 yaşındaki ünlü oyuncu Ocak 2023’te daha 5 yaşında bir çocukken cinsel taciz ve saldırıya uğradığını itiraf etmiş, tacizcisinin kimliğini ise açıklamamıştı. Madeleine West dava hakkında net bir açıklama yapmazken, daha önce tacizcisinin peşinde olduğunu belirtmişti ve geçtiğimiz gün paylaştığı bir çocukluk fotoğrafıyla birlikte kazandığı zaferi dünyaya duyurmuştu. Madeleine West, çocukken yaşadığı cinsel tacizi itiraf edip adalet arayışına girdikten sonra başka çocukların da aynı duruma düşmemesi için bu konuyla ilgili olarak aktif çalışmalara katılmaya başladı

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ÇOCUKKEN YAŞADIĞI CİNSEL TACİZ KÂBUSUNU YILLAR SONRA AÇIKLADI

Her şeyden habersiz küçücük bir kız çocuğuyken fotoğraf makinesine bakan 5 yaşındaki halini Instagram hesabında paylaşan West fotoğrafın altına “Bugün büyük bir zafer kazandın ufaklık. Sen ve senin gibi sessizlik içinde acı çeken herkes için. Hak etmediğin bir suçlama ve utanç cezasını ömür boyu çektin.” Yazdı. Çocukluk fotoğraflarını paylaşarak hayatını mahveden canavarın yakalanmasının sevincini yaşayan Madeleine West, yaşadığı bu korkunç tecrübe yüzünden adını bile değiştirdiğini itiraf etmişti

"HAYATIMI MAHVEDEN CANAVARA KARŞI ADALET ARAYIŞIM”

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Madeleine West, yıllardır peşinde olduğu ve işlediği korkunç suç yüzünden mahkûm ettirmeye çalıştığı tacizcisi hakkında bilgi vermedi. Ancak ünlü oyuncu yaşadığı kâbusun daha 5 yaşında başladığını ve 10 yaşına gelene kadar da sürdüğünü anlatmıştı. Ona bu büyük kötülüğü yapan kişinin de yaşadığı yerde bulunduğunu, aslında her gün karşılaştığı “bildik” biri olduğunun ipucunu vermişti. West davayı “Hayatımı mahveden canavara karşı adalet arayışım” diyerek duyurmuş, bu mücadeleyi verirken kendisi de tam 6 kez anne olmuştu.





"ARTIK GÜVENDESİN ÇOCUKLUĞUM, ARTIK ÖZGÜRSÜN!"

Kazandığı hukuk zaferi ve tacizcisinin yıllar sonra bile olsa ceza almasını büyük bir sevinçle karşılayan ünlü oyuncu kendi çocukluğuna "Bu asla senin hatan değildi. Tek bir kelimenin bu kadar iyileştirici bir güç taşıyabileceğini hiç bilmezdim... "SUÇLU", suçlu suçlu suçlu suçlu. Şimdi git güneş ışığında dans et ufaklık. Güvendesin. Özgürsün.” diyerek seslendi ve bu duygu dolu paylaşımı binlerce beğeni aldı. "Bu asla senin hatan değildi. Şimdi git güneş ışığında dans et ufaklık. Güvendesin. Özgürsün.”

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YAŞADIĞI O KOKRKUNÇ YILLAR OYUNCULUĞA BAŞLAMA SEBEBİ OLDU

Oyunculuğa çok erken yaşta başlayan ve ünlenen Madeleine West’in aslında bu kariyere sahip olmasının altında bile yaşadığı bu korkunç deneyimin etkisi var. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada "Oyunculuğa başlamamın bir nedeni de başkasının derisini üzerime giymek, hayatımda gerçekte neler olduğunu, yaşadıklarımı gizlemekti" dedi.

Madeleine West’in aslında oyunculuk kariyerinin sebebi bile çocuk yaşta yaşadığı korkunç taciz olmuş

West tüm hafta süren Instagram paylaşımlarında, tacizcisini polise ihbar etmenin zorlu yolu hakkında da şifreli bir ipucu yazdı. Ve bunca yıllık suskunluğunun ve tacizcisinin peşine sessizce düşmesinin nedenini paylaştı. “Bir çocuğun acısını duyamayacak kadar yüzleşmekten korkan, harekete geçmenin sonuçlarından çok korkan bakıcılar” diyerek aslında ailesine de göndermede bulundu ünlü oyuncu. Birçok cinsel taciz kurbanı kadın gibi Madeleine West için de bu konuda harekete geçmek ve hukuk yoluna başvurmak hiç kolay olmadı

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HAREKETE GEÇMEK KOLAY OLMADI

“Bu büyük, rahatsız edici konuşmaları açmanın, damgalanmayı ortadan kaldırmanın ve adaletin mümkün olduğunu göstermenin mağdurlara, hayatta kalanlara bağlı olduğunu” belirten Madeleine West artık başka çocuklar acı çekmesin diyerek yol çıktığı çocuklara yönelik taciz ve istismar konusunda uzmanlaşmış olan Crime Stoppers International'ın danışmanlar kuruluna atandığını da duyurdu.