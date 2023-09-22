Daha annesinin karnında ünlendi ama yüzünü gören kimse yok: Sarı saçlı rüya çocuk artık üç yaşında!

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Gigi Hadid geçen haftalarda hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu. 28 yaşındaki süper model 30 yaşındaki ünlü şarkıcı Zayn Malik’ten doğan kızı Khai ve annelik serüveniyle ilgili çok samimi sözleriyle gündeme gelmişti.
DOĞUMUNU HERKES BÜYÜK BİR MERAKLA BEKLEMİŞTİ
Yıllarca bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerinden bir kızları olan Gigi Hadid ve Zeyn Malik için hayranları artık ufukta evlilik var diye düşünürken yaşananlarsa hâlâ unutulmadı. Daha annesinin karnındayken ünlenen, doğumu dört gözle beklenen Khai hem annesi hem de babası için en büyük mutluluk kaynağı oldu.
Ancak aynı zamanda onların evliliğe doğru ilerleyen ilişkilerinin bitimine de bir bakımdan ve elbette hiç farkında olmasa da o sebep olmuş oldu. Gigi Hadid’in eski bir model olan ve kızlarının hayatında büyük bir rol oynayan annesi Yolanda Hadid ve Zayn Malik arasında yaşanan feci kavga Gigi ve Zayn’ın ayrılığına yol açtı.
ANNEYLE YAŞANAN O KORKUNÇ KAVGA HER ŞEYİN SONU OLDU
Yolanda Hadid’in kızı Gigi’nin Zayn Malik’le yaşadığı ilişkiyi pek de onaylamadığı zaten yıllarca konuşulmuş, aile içindeki huzursuzluk magazin sitelerine konu olmuştu. Kontrolcü yapısıyla bilinen Yolanda Hadid’in özel hayatlarının içinde yer almasından Zayn da rahatsızdı. Küçük Khai’nin doğumu durumu alevlendirdi.
Ve kızı iş için yurt dışındayken evine gidip torununu görmek isteyen Yolanda Hadid ve Zayn Malik fiziksel şiddetle sonuçlanan bir kavgaya tutuştular. Zayn, Yolanda Hadid’in habersiz şekilde evine gelmesinden rahatsız olmuş, torununu görmek isteyen Yolanda Hadid ise buna anlam verememişti.
KÜÇÜK KHAI İSTEMEDEN ANNE - BABASINI AYIRMIŞ OLDU
Öfke kontrolüyle ilgili sorunlar yaşayan Zayn Malik belki de ileride evlenmeyi hayal ettiği Gigi’nin annesi Yolanda’yı itip tartakladı. Ve yaşananlar en sonunda mahkemeye taşınıp Zayn Malik’in kamu hizmeti yapması ve öfke kontrolü terapisi almasından ibaret bir cezayla sonuçlandı.
Bu aylarca manşetlerden inmeyen kavga yüzünden Gigi Hadid ve Zayn Malik yollarını ayırdı. Ve küçük Khai annesiyle birlikte yaşamaya ve onun kanatlarının altında büyümeye devam etti. İşte bu ünlü ve etrafında yol açtığı karmaşadan haberi olmayan tatlı bebek geçtiğimiz güç üçüncü yaşını doldurdu. Gigi Hadid de, uğruna tüm kariyerini çöpe atmaya dahi hazır olduğu kızının yaş gününü Instagram’dan paylaştığı bir dizi fotoğrafla kutladı.
ÜNLÜ BEBEK ARTIK 3 YAŞINDA!
Gigi Hadid de son zamanlarda birçok ünlünün yaptığı gibi çocuğunun yüzünü asla fotoğraflarda paylaşmıyor. Ve onun kendisinin çektiği fotoğraflar dışında paparazziler tarafından görüntülenmesine de hiç izin vermiyor. Ünlü model kızıyla geçirdiği güzel anların anılarını paylaşırken de Khainin yüzünü mutlaka gizliyor.
Hatta ilk torununun heyecanıyla yanlışlıkla Khai’nin yüzünün göründüğü bir fotoğraf paylaşan Yolanda Hadid’e de en sert uyarı kızı Gigi’den gelmiş, ünlü model annesinin paylaştığı fotoğrafı kimseler görmeden alelacele sildirmişti. Hayranları ne kadar merak etse de Khai’nin annesi Gigi’ye mi yoksa babası Zayn’a mı benzediğini bile henüz kimse bilmiyor.
SADECE ANNESİNİN SARI SAÇLARINI ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Gigi Hadid’in nadiren fotoğraflarını paylaştığı ve 3. yaş gününü kutladığı tatlı kızı Khai’yle ilgili tek bilgi onun annesinin sarı saçlarına sahip olduğu. Ünlü model kızının doğum günü kutlaması mesajlarıyla birlikte paylaştığı fotoğraflarda da geleneği bozmadı ve onu büyük bir özenle gizlerken sadece artık iyice uzayan sarı saçlarını gösterdi.
Gigi Hadid paylaştığı fotoğrafların altına "Bu hafta ÜÇ YAŞIMIZI kutluyoruz ve onun annesi olmaktan, hayatı onun gözünden görmekten büyük onur duyuyorum !!!!" notunu düştü. Kızının ayaklarına oje sürdüğü bir fotoğraf daha koyan Gigi Hadid Khai’ye "En tatlı, en zeki, en kıvrak zekalı kankamın doğum günü kutlu olsun !!!!!!!! RÜYA ÇOCUK / hayatımın aşkı." diye seslenirken fotoğrafı "Bu benim Milano Moda Haftası'na girerken yaptırdığım pedikürüm" diyerek paylaştı.
"RÜYA ÇOCUK BİZE EN BÜYÜK HEDİYE"
Gigi'nin annesi Yolanda Hadid paylaşıma "En büyük hediye" yorumunu yaparken Gigi’nin arkadaşı, ünlü oyuncu Kate Hudson da onu "Ah anne! Şimdiden 3 yaşına girdiğine inanamıyorum" diyerek kutladı. Gigi Hadid’in Khai için düzenlediği doğum günü partisine Blake Lively de katıldı. Khai’nin babası Zayn Malik’in ise partide olup olmadığını kimse bilmiyor.
Gigi Hadid, bir süre önce işlerini Khai’ye göre ayarladığını, küçük kızı babasıyla birlikte olduğu zamanlarda çalıştığını açıklamıştı. Ünlü modelin yakın çevresi de Gigi’nin Leonardo DiCaprio ile aşk dedikodularına değinmiş ve bu ilişkinin aslında pek de mümkün olmadığını çarpıcı şekilde ortaya koymuşlardı.
YENİ AŞKLARA "DUR" DEDİ
Gigi Hadid bu konuda "Sanırım eğer bir ebeveyn olmuşsanız daha akılcı davranmanız gerekir. Çünkü şimdi gerçekten de eskiden sahip olduğum zamanın yarısına sahibim. Kızım babasına gittiği zaman çalışabiliyorum. Çünkü sahip olduğum zaman bu kadar. Ve seçtiğim işler bu kadar zamanda yapılmalı, sonucu da tatmin edici olmalı.” açıklamasını yaptı.
Leonardo DiCaprio ise hem yoğun bir iş programına sahip hem de gece hayatını çok seviyor. Artık her şeyini kızı için yapan Gigi Hadid de iş programını bile kızına göre belirlerken çok gezen bir sevgiliye ayak uyduramayacağını düşündü. Bu yüzden de yol yakınken DiCaprio ile ilişkisini fazla uzatmadan bitirdi. Hatta ünlü modelin özellikle de Leonardo gibilerden uzak durduğu iddia edildi.
LEO'YLA AŞK YAŞAMAMASI VE ARKADAŞ KALMASI DA KIZI UĞRUNA
Aslında birbirlerinden hoşlanmalarına rağmen Gigi Hadid kızının doğumundan sonra romantik ilişkilerine fren koydu. Güzel model artık sevgilisi olacak kişinin kendisi gibi daha evcimen olmasını ve kızıyla onun da vakit geçirebilmesini istiyor. Hatta Gigi Hadid'e yakın bir kaynak ünlü modelin "Çocuğuyla tanıştıramayacağı biriyle sevgili olmak istemediğini" de iddia etti.