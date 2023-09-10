Ünlü aktör tecavüzden ömür boyu hapis cezası aldı… Gözü yaşlı eşi suçu kabullenemiyor: Onu öldürmelerinden korkuyorum

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Birkaç yıldır devam eden ve #MeToo hareketinin rüzgarıyla birlikte ortaya çıkan taciz, tecavüz ve şiddet iddialarının gündeme geldiği son davalardan biri olan Danny Masterson davası ünlü aktöre verilen ağır ömür boyu hapis cezasıyla sonuçlandı.
DAVA YILLARDIR SÜRÜYORDU: ÜNLÜ AKÖTRE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ
Günlerdir manşetlerden düşmeyen dava ve en ez 30 yıl sürecek hapis cezası kararı sonrasında gözler ünlü aktörün oyuncu eşi Bijou Phillips’e çevrilmişti. Eski bir model olan ve Raising Hope dizisinde canlandırdığı rolle tanınan Bijou Phillips, kocasının suçlu olduğunu kabullenemiyor.
SUÇLAMALAR 2003 YILINA DAYANIYOR
47 yaşındaki Danny Masterson, 2003 yılında isimleri Jen B ve N Truot olarak açıklanan iki kadına tecavüz etmekten ve şiddet uygulamaktan suçlu bulundu. Masterson, her iki suç için de ayrı ayrı 15 yıl hapis cezası aldı. Ünlü aktöre benzer şekilde cinsel taciz ve tecavüz suçlaması yönelten üçüncü bir kadının açtığı dava ise daha önceden reddedilmişti.
KARISI YILLARDIR ONU DESTEKLİYORDU
Mahkemelere hep kocasıyla el ele gelen ve onun suçsuzluğunu savunan eşi Bijou Phillips, kararın açıklandığı duruşmadan çıktığında gözyaşları içinde fotoğraflanmıştı. Ünlü model ve oyuncunun yakın çevresi Bijou Phillips’in kocası Danny Masterson'ın hapishanede öldürüleceğinden endişeli olduğunu, tecavüz suçlamasını kabullenemediğini ve suçlamaları reddettiğini bildirdi.
43 yaşındaki Bijou Phillips’in 12 yıllık kocası ve kızının babası Danny Masterson'ın tecavüzden aldığı mahkumiyetten sonra konduğu hapishanede öldürülmesinden korktuğu iddia edildi. Bijou Phillips’in "bu durumun kendisine getirdiği stresin daha önce hiç hissetmediği düzeyde olduğunu" söylediği ortaya atıldı.
KOCASININ SUÇUNU KABULLENMİYOR: ONU İÇERİDE ÖLDÜRECEKLER DİYE KORKUYORUM!
Kaynaklar Danny Masterson'ın eşinin "Bu bir kâbus, ancak ileride benim ve kızımızın yanında olmaya devam edecek” dediğini iddia ediyor. Aileye bir kaynak ABD basınına, Phillips'in kocasının başına gelebilecekler hakkında "korkutucu ve ürkütücü" düşüncelere sahip olmasına rağmen, "Danny'nin hapishanede kendisine zarar vereceğine inanmadığını" iddia etti.
Öte yandan Danny Masterson'ın perşembe günü 30 yıl ila ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasından ve hapse konulmasından hemen sonra "güvende" olduğundan ve herhangi bir ruhsal sıkıntı yaşamadığından emin olmak için 24 saat gözetim alta alındığı açıklandı.
HARİKA BİR EŞ VE ADANMIŞ BİR BABA OLARKA TANIMLANDI
Bijou ayrıca kocasının ceza almasından önce davanın hakimine bir mektup yazarak onun karakterini savundu ve Danny Masterson’ı kızlarına "adanmış" "harika bir baba" olarak nitelendirdi. Bijou mektubunda Masterson'ı "hayat kurtaran bir koca" olarak nitelendirdi ve uyuşturucu karşıtı olduğu ve "birlikte çalıştığı genç oyuncuları bu tür ayartmalardan koruduğu" iddiasıyla övdü.
Bijou Phillips’in hakime yazdığı mektup şu satırlarla sona erdi: "Ona tahmin edebileceğinizden çok daha fazla ihtiyacımız var. Ciddi suçlardan hüküm giydiğini biliyorum. Ama evlendiğim adam bana sadece olağanüstü bir koca ve kızımıza da sadık bir baba oldu."
Bijou'nun yanı sıra, aralarında Ashton Kutcher ve Mila Kunis'in de bulunduğu Masterson'ın "That '70s Show "daki rol arkadaşlarından bazıları da cezasının hafifletilmesine yardımcı olmak amacıyla hakime kişisel mektuplar yazdı. Ashton Kutcher mektubunda "Danny benim üzerimde olumlu bir etkiden başka bir şey olmadı. O olağanüstü dürüst ve iyi niyetli bir insan” derken eşi Mila Kunis de mektubunda Masterson'ın "harika bir arkadaş", "sırdaş" ve "olağanüstü bir ağabey figürü" olduğunu iddia etti.
Masterson'ın bu mektuplar yazılmadan önce cinsel saldırı kurbanlarına uyuşturucu vermek ve tecavüz etmekten suçlu bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, Ashton Kutcher ve Mila Kunis ve onlara katılarak Danny Masterson’ı savunan diğer aktörler Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith, Giovanni Ribisi ve Billy Baldwin'in açıklamaları internette geniş çapta eleştiriyle karşılandı.