Ünlü aktör tecavüzden ömür boyu hapis cezası aldı… Gözü yaşlı eşi suçu kabullenemiyor: Onu öldürmelerinden korkuyorum

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Birkaç yıldır devam eden ve #MeToo hareketinin rüzgarıyla birlikte ortaya çıkan taciz, tecavüz ve şiddet iddialarının gündeme geldiği son davalardan biri olan Danny Masterson davası ünlü aktöre verilen ağır ömür boyu hapis cezasıyla sonuçlandı.

DAVA YILLARDIR SÜRÜYORDU: ÜNLÜ AKÖTRE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ

Günlerdir manşetlerden düşmeyen dava ve en ez 30 yıl sürecek hapis cezası kararı sonrasında gözler ünlü aktörün oyuncu eşi Bijou Phillips’e çevrilmişti. Eski bir model olan ve Raising Hope dizisinde canlandırdığı rolle tanınan Bijou Phillips, kocasının suçlu olduğunu kabullenemiyor.

47 yaşındaki Danny Masterson'la ilgili cinsel taciz, tecavüz ve şiddet iddiaları 2003 yılına dayanıyor: Üç ayrı kadın ünlü aktöre çok ciddi suçlamalar yöneltmişti... Bu davalardan biri düştü; Masterson iki ayrı kadına tecavüz etmekten 30 yıldan az olmamak üzere hapiste kalmak koşuluyla ömür boyu hapse mahkım edildi

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SUÇLAMALAR 2003 YILINA DAYANIYOR

47 yaşındaki Danny Masterson, 2003 yılında isimleri Jen B ve N Truot olarak açıklanan iki kadına tecavüz etmekten ve şiddet uygulamaktan suçlu bulundu. Masterson, her iki suç için de ayrı ayrı 15 yıl hapis cezası aldı. Ünlü aktöre benzer şekilde cinsel taciz ve tecavüz suçlaması yönelten üçüncü bir kadının açtığı dava ise daha önceden reddedilmişti. Danny Masterson aldığı mahkumiyet kararına rağmen suçsuz olduğunda ısrarcı... Ailesi, yakın çevresi ve avukatları karar duruşmasından sonra ağız birliği ederek karara itiraz edip temyiz mahkemesine gideceklerini söylediler

KARISI YILLARDIR ONU DESTEKLİYORDU

Mahkemelere hep kocasıyla el ele gelen ve onun suçsuzluğunu savunan eşi Bijou Phillips, kararın açıklandığı duruşmadan çıktığında gözyaşları içinde fotoğraflanmıştı. Ünlü model ve oyuncunun yakın çevresi Bijou Phillips’in kocası Danny Masterson'ın hapishanede öldürüleceğinden endişeli olduğunu, tecavüz suçlamasını kabullenemediğini ve suçlamaları reddettiğini bildirdi.

Bijou Phillips’in kocasının hapishanede öldürülmesinden korktuğu iddia edildi... Öte yandan cezaevine konan Danny Masterson'ın böyle bir ihtimale ya da kendisine zarar vermesi riskine karşı 24 saat gözlem altında tutulduğu açıklandı

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43 yaşındaki Bijou Phillips’in 12 yıllık kocası ve kızının babası Danny Masterson'ın tecavüzden aldığı mahkumiyetten sonra konduğu hapishanede öldürülmesinden korktuğu iddia edildi. Bijou Phillips’in "bu durumun kendisine getirdiği stresin daha önce hiç hissetmediği düzeyde olduğunu" söylediği ortaya atıldı. Ünlü çift mahkemelere hep birlikte gitmişlerdi... Bijou Phillips kocasının masumiyetine hep inandı; aldığı cezayı ve suçlu olduğunu da kabul edemedi

KOCASININ SUÇUNU KABULLENMİYOR: ONU İÇERİDE ÖLDÜRECEKLER DİYE KORKUYORUM!

Kaynaklar Danny Masterson'ın eşinin "Bu bir kâbus, ancak ileride benim ve kızımızın yanında olmaya devam edecek” dediğini iddia ediyor. Aileye bir kaynak ABD basınına, Phillips'in kocasının başına gelebilecekler hakkında "korkutucu ve ürkütücü" düşüncelere sahip olmasına rağmen, "Danny'nin hapishanede kendisine zarar vereceğine inanmadığını" iddia etti.

Danny Masterson, tecavüz suçlamalarının ortaya çıkmasının ardından 2018'de, oynadığı The Ranch dizisinden de kovulmuştu

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Öte yandan Danny Masterson'ın perşembe günü 30 yıl ila ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasından ve hapse konulmasından hemen sonra "güvende" olduğundan ve herhangi bir ruhsal sıkıntı yaşamadığından emin olmak için 24 saat gözetim alta alındığı açıklandı.

HARİKA BİR EŞ VE ADANMIŞ BİR BABA OLARKA TANIMLANDI

Bijou ayrıca kocasının ceza almasından önce davanın hakimine bir mektup yazarak onun karakterini savundu ve Danny Masterson’ı kızlarına "adanmış" "harika bir baba" olarak nitelendirdi. Bijou mektubunda Masterson'ı "hayat kurtaran bir koca" olarak nitelendirdi ve uyuşturucu karşıtı olduğu ve "birlikte çalıştığı genç oyuncuları bu tür ayartmalardan koruduğu" iddiasıyla övdü.

Bijou Phillips ilk suçlamaların ortaya atıldığı 2017 yılından beri kocasının en büyük destekçisi olmuştu ve onunla mahkemelere el ele gitmişti: Karar duruşmasının ardından ünlü ismin gözyaşlarına boğulduğu ve gazetecilerden saklandığı görüldü

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Bijou Phillips’in hakime yazdığı mektup şu satırlarla sona erdi: "Ona tahmin edebileceğinizden çok daha fazla ihtiyacımız var. Ciddi suçlardan hüküm giydiğini biliyorum. Ama evlendiğim adam bana sadece olağanüstü bir koca ve kızımıza da sadık bir baba oldu."

Danny Masterson ve Bijou Phillips’in 9 yaşında bir kızı var: Phillips kocasının çok iyi bir eş ve baba olduğunu, birlikte çalıştığı genç oyuncuları uyuşturucudan kurtarmak için çalıştığını anlattığı bir mektupla davanın hakimini yumuşatmaya çalıştı

Bijou'nun yanı sıra, aralarında Ashton Kutcher ve Mila Kunis'in de bulunduğu Masterson'ın "That '70s Show "daki rol arkadaşlarından bazıları da cezasının hafifletilmesine yardımcı olmak amacıyla hakime kişisel mektuplar yazdı. Ashton Kutcher mektubunda "Danny benim üzerimde olumlu bir etkiden başka bir şey olmadı. O olağanüstü dürüst ve iyi niyetli bir insan” derken eşi Mila Kunis de mektubunda Masterson'ın "harika bir arkadaş", "sırdaş" ve "olağanüstü bir ağabey figürü" olduğunu iddia etti.

Başta Ashton Kutcher ve Mila Kunis olmak üzere Danny Masterson'ın tüm rol arkadaşları onun cezası hafiflesin diye davanın hakimine mektuplar yazdı... Tecavüzden hüküm giyen Masterson'a destek veren ünlü isimler de ağır eleştirilerin hedefi oldu

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Masterson'ın bu mektuplar yazılmadan önce cinsel saldırı kurbanlarına uyuşturucu vermek ve tecavüz etmekten suçlu bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, Ashton Kutcher ve Mila Kunis ve onlara katılarak Danny Masterson’ı savunan diğer aktörler Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith, Giovanni Ribisi ve Billy Baldwin'in açıklamaları internette geniş çapta eleştiriyle karşılandı.