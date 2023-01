Ünlü yıldız çocuk yaşta oyuncu olmuştu… Annelik deneyimini açık yüreklilikle paylaştı: Kusurluyum diye kendimi başarısız hissettim

Haberin Devamı

DÜNYA ONU ÇOCUK YAŞTA TANIMIŞTI

Sunduğu 'Drew Barrymore Show' adındaki talk şov programı ve çeşitli podcast yayınlarında yaptığı açıklamalarla adından çok söz ettiren Drew Barrymore, artık magazin basınına malzeme verecek bir hayat sürmese de yine de adından çok söz ettirmeyi başarıyor. Zor geçen çocukluğundan, pırıltılı görünen yaşamında kimsenin görmediği sıkıntılardan ve tüm bunları atlatıp anne olup yuva kurduğu zamana kadar her şeyi açık yüreklilikle anlatan Barrymore, hayranlarının ona olan sevgisinin artmasını sağlamakla kalmıyor yeni hayranlar da kazanıyor.

Haberin Devamı

Geçen aylarda eşinden boşandığından beri cinsel hayatının olmadığını açıklayan yıldız oyuncu programına katılan konuklara sorular sorarken kendi de özel hayatıyla ilgili merak edilenleri yanıtlıyor. Cinsel perhizde olduğunu söylediğinde çok ses getiren Drew Barrymore, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmaya da son hız devam ediyor.

O ARTIK BİR TALK ŞOV SUNUCUSU

47 yaşındaki aktris, 'Chicks in the Office' podcast'inin yakın tarihli bir bölümünde, iki kızını büyütürken genellikle 'başarısız hissettiğini' itiraf etti. Barrymore, hâlâ kişisel ebeveynlik becerilerinde ince ayar yapıyor olsa da, bu ayın başlarında eski kocası Will Kopelman ile 'ortak ebeveynlik' yapma sürecinin gayet iyi gittiğini söylemişti. Drew Barrymore ve eşi 2016 yılında ayrılmıştı. Yıldız oyuncu daha önce de 1994'ten 1995'e kadar Jeremy Thomas ile evli kalmış ve Tom Green’le de 2001'den 2002'ye kadar bir yıllık bir evlilik yapmıştı.

Haberin Devamı

Kendini ‘kusurlu’ olarak tanımlayan Drew Barrymore, anneliğin ilk yıllarında 'başarısız' hissettiğini itiraf etti. Ve Barrymore anneliği 'iş başında öğrenmeye' zorlandı. “Her şeye sahip olan ve hijyen, beslenme programları ve sınırları olan tüm ebeveynler, Tanrı sizi korusun. Çocuklarım varken ben bunların hiçbirini bilmiyordum” diyen oyuncu şimdi 9 ve 10 yaşında olan kızları Frankie ve Olive’i büyütürken tecrübesizliğinin kurbanı olduğunu, bu yüzden de hep kendisi suçladığını anlatıyordu açık yüreklilikle.

"ANNELİĞİ YAŞAYARAK ÖĞRENDİM"

“Elimde hiçbir plan program yoktu ve kendimi çok başarısız hissettim” diyen ünlü aktris bir yandan da o günlerde ne kadar bunaldığını anlatıyordu. “Anneliği ancak kızlarımı büyütürken öğrenebileceğimi anladım” diyen Drew Barrymore, kendisi gibi hisseden çok anne olduğunu biliyor ve kadınların bu konuda kendilerini suçlu hissettirilmesi yerine bu sürecin doğal ve hatta kimi zaman da komik olduğunun vurgulanması gerektiğini belirtiyor.

Haberin Devamı

“Aslında bu komik, çocuklarım daha küçükken kendimi hiç affedemezdim ve şimdi kızlarım büyüdü, ilişkimiz çok farklı bir şeye dönüştü ve onlarla şimdiye kadarki en iyi zamanımı geçiriyorum” diyen Barrymore sonunda ebeveynlikle ilgili sınırları öğrendiğinin de altını çizdi. Ancak Barrymore yine de ebeveynlik yeteneklerine daha fazla güvenmesine rağmen, hâlâ 'kusurlu' olduğunu ve 'daha sabırlı, daha nazik ve daha mantıklı' olmaya çalıştığını söylüyor.

"ÇOCUKLARIM KÜÇÜKKEN KENDİMİ AFFEDEMEZDİM"

2022’nin kasım ayında hayatına çok uzun yıllardır kimseyi sokmadığını söyleyen Drew Barrymore, bu sözlerinden bir ay sonra da nihayet bir sevgilisi olduğunu, cinsel hayatına geri döndüğünü ve oldukça mutlu olduğunu açıklamıştı. Bu kişinin kim olduğunu ise sır gibi saklayan güzel oyuncu, sadece geçmişinde de yer alan bir adam olduğunu açık etti ve hayranlarını merakta bıraktı.

Haberin Devamı

Hemen hemen her üyesi oyuncu olan bir ailede doğan Drew Barrymore, çok küçük yaşta kameraların karşısına geçtikten sonra epey asi bir genç kıza dönüşmüş, daha 18 yaşını doldurmadan verdiği çıplak pozlar yüzünden de çok tepki toplamıştı. Hatta onu yıldız yapan E.T. filminin yönetmeni ve aynı zamanda da vaftiz babası olan Steven Spielberg, Drew bu soyunma huyundan vazgeçmediği için 20. doğum gününde ona bir yorgan hediye etmiş ve hediyesine eklediği notta ‘Kendini artık ört’ demişti.

1980’li yılları zor geçiren ve kariyeri giderek tepetaklak olmaya başlayan yıldız, 90’lı yılların yarısından sonra giderek kendini toparladı ve yeniden düzgün projelerde yer almaya ve oyuncu olarak adını Hollywood’dan sildirmeden çalışmaya devam etti. 2000’li yıllarda birçok çok izlenen filmin başrolünde yer alan oyuncu şimdilerde daha çok sunuculuk yapmaya başladı. Filmlerinin dışında kitap da yazan ve kendi adını taşıyan bir giyim markası da yaratan Drew Barrymore, olgunluk döneminin tadını çıkarmaya başladı desek herhalde yalan olmaz…