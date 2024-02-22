Ünlü şef ‘Çocuklarım servetime güvenmesin’ demişti… İlk gözağrısına kıyamadı: Oğluna dillere destan bir düğün yapacak

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Ancak çocuklarını ne kadar sevseler de onları ayrıcalıklı büyütmemeye çalışan ünlüler de var. Hatta bunlardan bir kısmı öldüklerinde sahip oldukları mal mülkü çocuklarına bırakmamayı planlayacak kadar bu konuda katı fikirlere sahipler.

Bu ünlülerden biri de uzun yıllardır büyük bir ekran yıldızı olan ünlü şef Guy Fieri. 20 yıla yakındır Food Network kanalının en büyük ekran yüzlerinden ve dünyanın en ünlü ve en çok kazanan şeflerinden olan Fieri de mirası konusunda çocuklarına çok sert kurallar koymuş.

Guy Fieri'nin çocukları elbette babalarının ünü ve serveti sayesinde rahat bir hayat yaşıyor... Ancak ünlü şef buna güvenip deyim yerindeyse "şımarmalarına" izin vermemeye kararlı

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Ünlü şefin biri 27 biri de 17 yaşında iki oğlu var... Fieri genç yaşında kanserden ölen kız kardeşinin oğlunu da kendisi büyüttü ve onu oğullarından ayırmıyor, yani bu miras anlaşmasına 22 yaşındaki yeğeni Jules da dahil

BÜYÜK OĞLU EVLİLİĞE HAZIRLANIYOR

Guy Fieri’nin büyük oğlu Hunter geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı. 27 yaşındaki Hunter, kız arkadaşı Tara Bernstein'a Şükran Günü'nde ailesinin Kuzey Kaliforniya'daki çiftliğinde evlenme teklif etti ve şimdi genç çift aynı yerde "Evet" demeyi planlıyor.

Guy Fieri kendi oğullarıyla birlikte genç yaşta kaybettiği kız kardeşinin oğlunu da büyüttü... Yani vakti gelince yeğeni de ünlü şefin mirasındanpay alacak: Tabii zorlu koşulları yerine getirirse!

Ancak bu düğün aile evinde yapılacak sade bir düğün olmayacak! Guy Fieri düğün planlarını bizzat kendi yapıyor ve şimdiden “Oğlumun düğününe yıldız yağacak” diyor.

Ünlü şef "Çiftlikte büyük bir göletimiz var ve göletin ortasında üzerinde büyük bir söğüt ağacı olan bir ada var. Gelinim Tara köprüden yürüyerek geçecek ve her şey çok güzel olacak” diyerek heyecanla yaptığı planlardan bahsediyor.

Ünlü şefin ilk çocuğu olan Hunter Fieri kız arkadaşına ailesinin çiftliğinde evlenme teklif etmişti... İlk göz ağrısı olan büyük oğlu için kesenin ağzını açmaya karar veren Guy Fieri "Oğlumun düğününe yıldız yağacak" demeye şimdiden başladı

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SERVETİ KONUSUNDA KARARLI BİR BABA AMA DÜĞÜN İÇİN KESENİNİ AĞZINI AÇACAK

Guy Fieri, ünlü şef arkadaşlarının oğlunun düğününde servis edilecek yemekleri ve tatlıları yapmak için şimdiden sıraya girdiğini ve sadece onların değil birçok başka ünlünün de oğlunun büyük günü için çiftliklerine akın edeceğini söyleyerek şimdiden böbürlenmeye başlamış bile.

Yıldız şef, oğlunun düğünü için kesenin ağzını ancak iki çocuğu ve kendi çocuğu gibi büyüttüğü yeğenine mirasını bırakmak konusunda o kadar hevesli olduğu söylenmez. Daha doğrusu Fieri bu üç genç adama servetinden faydalanabilmeleri için zorlu şartlar sunmuştu.

Guy Fieri'nin çocukları parlak öğrencilik hayatlarıyla babalarının yüzünü kara çıkarmayacağa benziyor

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Guy Fieri oğullarına büyük servetini miras bırakması için en az iki diploma almaları şartı koymuş. Oğullarının iyi birer üniversiteden mezun olduktan sonra bir de master yapmasını ve ileri derecede eğitim almalarını istiyor.

Ekranların en ünlü şeflerinden olan Guy Fieri'nin kendi adını taşıyan restoranları da var... Uzun kariyeri ve yıllardır durmadan çalışması sayesinde ünlü şefin serveti 70 milyon doları aşmış durumda

ÜNLÜ ŞEF BABASININ ONA SÖYLEDİKLERİNİ OĞULLARINA AKTARDI

Ünlü şef aynı tarifeyi babasının da kendisine uyguladığını, oğullarının çok çalışıp eve iki diploma getirmedikleri sürece büyük servetinden pay alamayacağını söylüyor. “Bu koşulu yerine getiremezlerse ben öldüğümde beş kuruşsuz kalırlar” diyen ünlü şef çocuklarının rahata alışmasını değil çalışıp kendi paralarını kazanabilecek güçte olmasını arzu ediyor.

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"Onlara babamın bana söylediği şeyin aynısını söyledim" diyen Fieri’nin babası da kendisine ondan miras beklememesini, beş parasız öleceğini ve oğlu olarak Guy Fieri’nin cenaze masraflarını bile ödemesi gerekeceğini söyleyerek büyütmüştü.

Guy Fieri'nin oğlulları babalarının kurduğu kendi adını taşıyan vakfın hayır etkinliklerinde de onunla birlikte çalışıyor

OĞLU DA BU DURUMDAN ŞİKÂYETÇİ DEĞİL: BABAM SAYESİNDE GÜÇLENDİM

Guy Fieri’nin artık kendi yuvasını kurmaya hazırlanan oğlu Hunter da bu durumdan şikâyetçi değil. Babasının onları böyle sert şekilde yetiştirmesinden oldukça memnun olduğunu söyleyen Hunter Fieri “Babam sayesinde hayattaki her şeyi öğrendim ve zorluklarla başa çıkabilecek bir insana dönüştüm” diyor.