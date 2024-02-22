Daha çocukken bir yıldız olmuştu... Ünlü oyuncu bazen ‘Ben bu yaşa kadar nasıl hayatta kaldım!’ diyerek şaşırıyormuş

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Erken gelen şöhreti yüzünden yıllarca madde bağımlılığıyla ve alkol problemleriyle boğuşan ve kariyeri neredeyse sona ermek üzereyken adeta “direkten dönen” Drew Barrymore, yeni yaşını geleceğe dair umutlarla dolu olarak kutladı.

ERKEN KAZANDIĞI ŞÖHRET ONU UÇURUMUN KIYISINA GETİRMİŞTİ

Drew Barrymore, 49. doğum gününü, bu yaşına kadar hayatta olduğuna şaşırmasına yol açan olan “bozuk” özel hayatının üstesinden gelmenin sevinciyle kutladı.

Drew Barrymore çocuk yaşında dünyanın tanıdığı bir yıldız olmuştu... Ancak bunun bedelini de ağır şekilde ödedi

Eski çocuk yıldız 2019'da içkiyi tamamen hayatından çıkarana dek yıllarca madde bağımlılığı sorunlarıyla mücadele etti

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“YENİ YAŞIMA YANIMDA NEYİ GÖTÜREREK GİRECEĞİM?”

Yıldız oyuncu Instagram'da bir parkta yürürken görüldüğü bir video paylaştı ve "48'in son günü. 49'a benimle birlikte ne getirmek istiyorum? Geride ne bırakmak istiyorum? İşte soru bu! Sanırım cevaplarımı aldım!" yazdı.

Steven Spielberg'in klasik bilim kurgu filmi "E.T." ile 7 yaşında şöhrete kavuşan Barrymore, madde bağımlılığı sorunları, rehabilitasyon çalışmaları, bir psikiyatri merkezinde kalması ve üç boşanma dahil olmak üzere hayatı boyunca sürekli mücadelelerle karşı karşıya kaldı.





5 YILDIR TÜM KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAKTA KIZLARIYLA MUTLU MESUT YAŞIYOR

5 yıldır hayatından tüm kötü alışkanlıkları çıkaran Drew Barrymore’un başından üç evlilik ve üç boşanma geçti. Ünlü oyuncunun son evliliğini yaptığı eski kocası Will Kopelman’dan 11 yaşında Olive ve 9 yaşında Frankie adında iki kızı var.

Bir süredir ekranlara filmler ya da dizlerle değil çok izlenen ve kendi adını taşıyan talk şovla gelen Drew Barrymore, programında hem birbirinden ünlü konukları ağırlıyor hem de özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yapıyor. Ünlü oyuncu "Bazen hayatta olduğuma inanamıyorum" diyor

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“HAYATIM BOYUNCA SIRTIMDA ‘KÖTÜ KIZ’ OLMANIN YÜKÜNÜ TAŞIDIM”

“Hayatım boyunca sırtımda bir 'kötü kız' hikayesi taşıdım. Kötü şeyleri hak ettiğimi düşündüm. Şimdi iki kız çocuğu yetiştiriyorum. Artık bunu kendime yapamam” diyen Barrymore artık “Her şeyimi kaybettim. Geri aldım. Tekrar kaybettim. Geri aldım. Bu yüzden hiçbir şeyin kalıcı olduğunu düşünmüyorum" diyerek yaşadığını söylüyor.

"Hiçbir şeyi hafife almamam gerektiğini biliyorum. Profesyonel olarak ne kadar zor zamanlar geçirmiş olursam olayım, her şeyi yeniden yazabileceğime inandım. Sonra özel hayatımda başarısız ve kırılmış bir insan oldum. Bazen hayatta olduğuma inanamıyorum."

“Buraya gelmek tüm hayatımı aldı ama zihnimdeki hapishaneden çıktığım için çok mutluyum."

Ünlü oyuncu için iki kızı hayatını değitirmek ve yeni bir yön vermek istemesinde en etkili faktör oldu

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13 YAŞINDA REHABİLİTASYON MERKEZİNE YATIRILDI

Barrymore, E.T. filmindeki çığır açan rolünü aldıktan sonra bir çocuk yıldız oldu, ancak erken yaşlardan itibaren madde bağımlılığı sorunlarıyla boğuştu. Ani şöhreti nedeniyle Barrymore'un sorunlu çocukluğu ve sert partilerle geçen ilk gençlik yılları medyanın spot ışıkları altında geçti.

Barrymore 13 yaşındayken annesi Jaid Barrymore onu rehabilitasyon merkezine yatırdı. Yıldız oyuncu daha sonra 18 ayını bir psikiyatri kurumunda geçirdi. Barrymore 15 yaşındayken kendisini annesi Jaid'den ve babası John Barrymore'dan tamamen koparmıştı.





ANNESİYLE İLİŞKİSİ HEP SORUNLU OLDU

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Babası da kendisi gibi bir oyuncu olan yıldız isim özellikle annesiyle sorunlu bir ilişkiye sahip. Drew Barrymore yakın zaman önce “Annesi ölen arkadaşlarıma özeniyorum. Onlar annelerini özleyebildikleri için şanslı” diyerek tepki çekmişti.

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Barrymore sunduğu programın bir bölümünde de annesinin gençlik dönemlerinde onun erkek arkadaşlarıyla flört ettiğini itiraf ederek herkesi şoke etmişti. Drew Barrymore daha küçücük bir çocukken annesiyle Hollywood partilerine gidiyordu... En sonunda 13 yaşında rehabilitasyon kliniğine yatmak zorunda kaldı

SON BOŞANMASINDAN SONRA CİNSEL HAYATININ BİLE BİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

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Başından üç evlilik geçen ünlü oyuncu son boşanmasından sonra hayatına kimseyi sokmadığını hatta cinsel hayatının bile kalmadığını da söyledi. Madde bağımlılığıyla yıllarca mücadele eden Barrymore içkiyle ilgili sorunlarının boşanma acısıyla daha da kötüleştiğini söylemişti.

Drew Barrymore her şeye rağmen yaşadığı hayattan hiç pişman olmadı. "Çılgın gençliğimi seviyorum. Şu anda bekar olmamın bir nedeni de çok eğlenmiş olmam. İçki içmeyi özlemememin bir nedeni de çok içmiş olmam" diyen ünlü oyuncu artık yaşadığı sakin hayatın tüm bu çılgınlıklardan sonra onu mutsuz etmediğini söylüyor: “Hayatım eğlenceliydi. Özür dilemiyorum. Bu konuda kendime kızgın değilim."