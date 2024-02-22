Ünlü sunucu kansere yenilmişti… Geride göz yaşlı eşi ve üç çocuğu kaldı: Bırakın yılları onsuz bir haftayı bile nasıl geçiririm bilmiyorum

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Jonnie, sunucusu olduğu diğer yapımların yanı sıra 2004'ten 2021'e kadar A Place In The Sun adlı emlak programını sundu ve kanser teşhisi nedeniyle çok sevdiği mesleğini en sonunda bırakmak zorunda kaldı.
HASTALIĞIYLA 3 YIL CESURCA SAVAŞTI
2020 yılında akciğer kanseri teşhisi alan ünlü sunucu bir süre hastalığını herkesten saklamış, en sonunda kanser vücuduna yayılınca hem işini bırakmak hem de durumunu kamuoyuna açıklamak zorunda kalmıştı.
Jonnie Irwin kanserle üç yıllık cesur bir mücadelenin ardından 2 Şubat'ta ne yazık ki hayata veda etti. Yakınlarını ve hayranlarını yasa boğan bu haber sonrasında ünlü sunucunun geride bıraktığı yaslı eşi de sessizliğe bürünmüştü.
GERİDE BIRAKTIĞI GÖZÜ YAŞLI EŞİ İLK KEZ KONUŞTU
Eşinin kaybıyla ve geride kalan üç çocuğuyla bir başına kalan Irwin’in eşi Jessica Holmes, kocası vefat ettikten 2 hafta sonra sessizliğini bozdu ve Instagram’dan onu andığı duygu dolu bir paylaşım yaptı.
Eşinin hayatını kaybettiğini duyurduktan iki hafta sonra sessizliğini bozan Jessica Holmes üzüntüsünün ne kadar büyük olduğunu ve geleceğini eşi Jonnie Irwin olmadan görmekte nasıl zorlandığını anlattı.
ÜÇ ÇOCUĞUYLA TEK BAŞINA KALDI: HAYAT ONSUZ NASIL GEÇECEK BİLMİYORUM
Ünlü sunucu kansere yenilip hayatını kaybederken geride eşi Jessica ve dört yaşındaki oğulları Rex ile iki yaşındaki ikizleri Rafa ve Cormac'ı bıraktı.
3 çocuğuyla birlikte bir başına kalan Jessica Holmes “Hâlâ onun ölümü gerçekmiş gibi hissetmiyorum. Üzüntüm tarif edemeyeceğim kadar çok büyük. Bırakın 10 yılı, Jonnie'siz bir haftanın daha nasıl geçeceğini bile düşünemiyorum” yazdı.
Jessica Holmes eşi Jonnie'nin ölüm haberini iki hafta önce yürek parçalayan bir anma mesajıyla duyurmuştu. Jonnie Irwin’e 2020 yılında akciğer kanseri teşhisi konmuş, ünlü sunucu işini kaybetmek istemediği için bu durumu herkesten saklamaya çalışmıştı.
İKİ YIL UMUTLA BEKLEDİ AMA...
Irwin, iki yıl sonra kanserin tüm vücuduna yayıldığını ve ölümcül hale geldiğini kamuoyuna açıklamıştı.
“Kansere yenilmeyeceğim, kanserle yaşayacağım” diyerek zorlu bir savaş veren ve pozitif tavrıyla herkese umut aşılayan ünlü sunucunun bu zorlu mücadelesinde en büyük destekçisi de eşi Jessica olmuştu.
ÇOCUKLARININ BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖREMEDİ
50 yaşında hayata veda eden Jonnie Irwin, Jessica Holmes ile 2016’da evlenmiş, ünlü sunucu düğününün gerçekleştiği hafta sonunu “hayatımın en mutlu günleri” diyerek anlatmıştı. Çift ilk çocukları, oğulları Rex’e Aralık 2018'de, Haziran 2020'de de ikizleri Rafa ve Cormac'e kavuşmuştu.
Jonnie Irwin, kanser olduğunu program çekimleri için gittiği İspanya’da bir anda bulanık görmeye başlayıp kullandığı arabayla ölümden dönmesi sonrasında almıştı. Ağustos 2020’de, o kötü haber geldiğinde ünlü sunucunun ikizleri daha sadece birkaç aylıktı…
"ÇOCUKLARIM BİLMESİN"
Ünlü sunucu hastalığını çocuklarından da saklamıştı. Sürekli olarak onlarla geçireceği doğum günleri, yılbaşları gibi özel günler için hayata tutunmaya çalıştığını söylüyordu. Jonnie Irwin çocuklarının hiçbir şeyden haberdar olmamasının, ailenin birlikte daha mutlu anılar yaratabileceği anlamına geleceğini umuyordu. Çocuklarının büyüyüp birer yetişkin olacağını göremeyecek olmak ünlü sunucunun en büyük üzüntüsüydü. Irwin hayatını kaybetmeden önce, büyüdüklerinde izleyebilsinler diye üç oğluna videolar hazırladığını anlatmıştı. Ünlü sunucu önceden plan yapmış ve kendisinin orada olamayacağını bildiği için üç oğluna da 18. doğum günleri için özel birer hediye almayı da ihmal etmedi...