Ünlü sunucu kansere yenilmişti… Geride göz yaşlı eşi ve üç çocuğu kaldı: Bırakın yılları onsuz bir haftayı bile nasıl geçiririm bilmiyorum

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Jonnie, sunucusu olduğu diğer yapımların yanı sıra 2004'ten 2021'e kadar A Place In The Sun adlı emlak programını sundu ve kanser teşhisi nedeniyle çok sevdiği mesleğini en sonunda bırakmak zorunda kaldı.

HASTALIĞIYLA 3 YIL CESURCA SAVAŞTI

2020 yılında akciğer kanseri teşhisi alan ünlü sunucu bir süre hastalığını herkesten saklamış, en sonunda kanser vücuduna yayılınca hem işini bırakmak hem de durumunu kamuoyuna açıklamak zorunda kalmıştı.

Jonnie Irwin kanserle üç yıllık cesur bir mücadelenin ardından 2 Şubat'ta ne yazık ki hayata veda etti. Yakınlarını ve hayranlarını yasa boğan bu haber sonrasında ünlü sunucunun geride bıraktığı yaslı eşi de sessizliğe bürünmüştü.

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GERİDE BIRAKTIĞI GÖZÜ YAŞLI EŞİ İLK KEZ KONUŞTU

Eşinin kaybıyla ve geride kalan üç çocuğuyla bir başına kalan Irwin’in eşi Jessica Holmes, kocası vefat ettikten 2 hafta sonra sessizliğini bozdu ve Instagram’dan onu andığı duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Irwin’in eşi Jessica Holmes, ünlü sunucunun ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurduktan sonra sesszliğe gömülmüştü

Eşinin hayatını kaybettiğini duyurduktan iki hafta sonra sessizliğini bozan Jessica Holmes üzüntüsünün ne kadar büyük olduğunu ve geleceğini eşi Jonnie Irwin olmadan görmekte nasıl zorlandığını anlattı.

ÜÇ ÇOCUĞUYLA TEK BAŞINA KALDI: HAYAT ONSUZ NASIL GEÇECEK BİLMİYORUM

Ünlü sunucu kansere yenilip hayatını kaybederken geride eşi Jessica ve dört yaşındaki oğulları Rex ile iki yaşındaki ikizleri Rafa ve Cormac'ı bıraktı.

Acılı eşin "Bırakın 10 yılı, Jonnie'siz bir haftanın daha nasıl geçeceğini bile düşünemiyorum” sözleri herkesin yüreğini burktu

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3 çocuğuyla birlikte bir başına kalan Jessica Holmes “Hâlâ onun ölümü gerçekmiş gibi hissetmiyorum. Üzüntüm tarif edemeyeceğim kadar çok büyük. Bırakın 10 yılı, Jonnie'siz bir haftanın daha nasıl geçeceğini bile düşünemiyorum” yazdı.

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Jessica Holmes eşi Jonnie'nin ölüm haberini iki hafta önce yürek parçalayan bir anma mesajıyla duyurmuştu. Jonnie Irwin’e 2020 yılında akciğer kanseri teşhisi konmuş, ünlü sunucu işini kaybetmek istemediği için bu durumu herkesten saklamaya çalışmıştı.





İKİ YIL UMUTLA BEKLEDİ AMA...

Irwin, iki yıl sonra kanserin tüm vücuduna yayıldığını ve ölümcül hale geldiğini kamuoyuna açıklamıştı.

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“Kansere yenilmeyeceğim, kanserle yaşayacağım” diyerek zorlu bir savaş veren ve pozitif tavrıyla herkese umut aşılayan ünlü sunucunun bu zorlu mücadelesinde en büyük destekçisi de eşi Jessica olmuştu.





ÇOCUKLARININ BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖREMEDİ

50 yaşında hayata veda eden Jonnie Irwin, Jessica Holmes ile 2016’da evlenmiş, ünlü sunucu düğününün gerçekleştiği hafta sonunu “hayatımın en mutlu günleri” diyerek anlatmıştı. Çift ilk çocukları, oğulları Rex’e Aralık 2018'de, Haziran 2020'de de ikizleri Rafa ve Cormac'e kavuşmuştu.

Jonnie Irwin çocuklarının hastalığını bilmesini hiç istememiş, onlarla geçireceği tüm zamanın mutlulukla dolmasını tercih etmişti

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Jonnie Irwin, kanser olduğunu program çekimleri için gittiği İspanya’da bir anda bulanık görmeye başlayıp kullandığı arabayla ölümden dönmesi sonrasında almıştı. Ağustos 2020’de, o kötü haber geldiğinde ünlü sunucunun ikizleri daha sadece birkaç aylıktı… Jonnie Irwin üniversiteden mezun olduktan sonra emlakçılık yapmaya başlamıştı... Bir gün büyük umutlarla katıldığı seçmeleri kolayca kazanmış ve 17 yıllık başarılı sunuculuk kariyerine de böyle başlamıştı...

"ÇOCUKLARIM BİLMESİN"