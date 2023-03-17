Kanser olduğunu açıklayan ünlü sunucu her geçen gün ölüme yaklaşıyor: Karım ve çocuklarım için videolar hazırlıyorum

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“Şimdi daha da zayıfım, bedenim kırılgan ve hafızam korkunç… ama hala buradayım.” Bu sözler ünlü İngiliz sunucu Jonnie Irwin’e ait. 49 yaşındaki sunucu, Ağustos 2020'de aldığı akciğer kanseri teşhisiyle yıkıldı. Üstelik kanser vücudunda yayılmış ve beynine ulaşmıştı. Doktorlar Irwin’e yaşamak için sadece altı ayı kaldığını söylediler.

Jonnie Irwin, bu korkunç haberi önce herkesten sakladı ancak hastalık iyice ilerleyip sayılı günlerinin sonuna yaklaştığını hissettiğinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yaşadığı zorlu süreci hayranlarıyla paylaştı. Doktorların yaşaması için sadece aylar verdiği ünlü isim sevgili karısı ve üç küçük çocuğundan ayrılmamak için büyük bir savaş vermeye iki yıldır devam ediyor.

Jonnie Irwin yıllarca sevilen televizyon programı A Place In The Sun'ın sunuculuğunu yapmıştı

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Zaman zaman hastalığı ve sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmeler yapan Irwin, yaşadıkları ortaya çıktığından beri basının da ilgi odağında ve sık sık röportajlar veriyor. Son olarak The Sun gazetesine konuşan sevilen isim hem hastalığıyla ilgili son durumu hem de hissettiklerini samimi bir şekilde dile getirdi.

Jonnie ve Jessica Irwin'in üç oğlu var

Bedeninin giderek kırılgan hale geldiğini ve güçten düştüğünü söyleyen Irwin artık hafıza sorunları da yaşamaya başlamış. Aslında kasım ayında doğan ve 50. yaşına girmesine 6 aydan fazla zaman olan Irwin, eşi ve çocuklarıyla birlikte doğum gününü bu haftanın başında kutladığını açıkladı. Her şeye rağmen aile boyu neşeli bir gün geçirmeye çalışan Irwin’ler bir kez daha taşıdıkları ağır yükün altında ezildi…

Talihsiz sunucu verdiği son röportajda giderek daha da zayıfladığını açıkladı

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Üç yaşındaki oğlu Rex ve iki yaşındaki ikizleri Rafa ve Cormac’la güzel bir gün geçirmek isteyen Jonnie Irwin, oğluyla futbol oynamak ve bu özel günde onu mutlu etmek istemişti. Kaleye geçen ve oğlu Rex’in ona attığı topu yakalamaya çalışan fedakâr baba topa bile uzanamamıştı ve büyük bir çaresizlik hissetti. Gençliğinde uzun yıllar başarılı bir sporculuk hayatı da olan Irwin yaşadıklarını “Ben çok sportifim ve aniden sanki… sanki futbolu ilk kez oynuyor gibi oldum. Bir büyükbaba gibi hissettim. Ve bu beni çok kırdı” diyerek anlattı.

Geride bırakacağı 40 yaşındaki eşi Jessica için taşıdığı hisleri de açıkça paylaşan talihsiz adam birkaç önce yaptığı açıklamada eşinin kendisinin ölümünden sonra yeni bir hayat kurması gerektiğinin farkında olduğunu söylemişti. “Jess’in ben gittikten sonra hayatının sonuna kadar yalnız kalmayacağını ve biriyle evleneceğini biliyorum. Zaten olması gereken de bu. Yine de bunu bilerek yaşamak bana çok acı veriyor” demişti.

Her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaşan Irwin'in artık tek amacı ailesiyle olabildiğince çok vakit geçirmek

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Kısa bir süre önce bağırsak kanseri olan ve hastalığının en son ve en kötü aşamasında olan bir kadının her gün kendi ölümünün ardından ailesine ve sevdiklerine bırakmak için videolar çektiğini öğrenen Jonnie, bunu kendisi de yapmaya karar vermiş. Kalan sınırlı zamanında eşi ve üç çocuğuyla mümkün olduğunca çok anı yaratmak için çabaladığını söyleyen ünlü sunucu bir yandan da onlara bırakmak için, dördüne birden seslendiği özel videolar hazırladığını söyledi.

“Ben gittikten sonra bile karıma ve üç çocuğuma geleceklerini kurabilmek için yardımcı olmak istiyorum” diye konuşan Irwin "Vefat ettikten sonra bile eşim ve çocuklarımla konuşabileceğimi düşünmek harika. Bu teşhis benden çok şey aldı ama en azından bana her şeye hazırlanma fırsatını verdi.” dedi. Kendisiyle benzer durumda olan birçok kişinin ‘ölmeden önce yapılacaklar listesi’ hazırladığını ve kalan zamanlarında bu listeyi eritmek için çabaladığını belirten Jonnie Irwin kendisinin yapmak istediği tek şeyin ise ailesiyle birlikte olabildiğince vakit geçirmek olduğunu söyledi.

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