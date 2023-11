Ünlü sunucuya doktorlar birkaç hafta ömür biçmişti... Eşi ve çocuklarıyla doğum günü tatiline çıkıyor

Haberin Devamı

İngiltere'de TV1 kanalında yayınlanan A Place in the Sun ve BBC'de ekrana gelen Escape to the Country adlı programlarla ünlenen sevilen sunucu Jonnie Irwin Kasım 2022’de herkesi şoke eden açıklamayı yapmış; 2020’den beri kanserle mücadele ettiğini itiraf etmişti.

HASTALIĞINI İKİ YIL BOYUNCA SAKLADI

Akciğer kanserine yakalanan Jonnie Irwin’e doktorlar 6 ay ömrü kaldığını söyledi. Irwin aldığı bu korkunç habere rağmen hastalığını iki yıl boyunca gizlediğini itiraf etti. "Bunu kirli bir sır saklıyorum" diyen ünlü sunucu üç küçük çocuğu olduğu için işsiz kalmak istememiş; gücü yettiğince kanserle savaşmaya çalışmıştı.

Jonnie Irwin'e kenser teşhisi sunduğu program için İtalya'da bulunduğu sırada bir anda görüşünün bozulması sonrası gittiği konrtolde konmuştu... 2020'de konan bu teşhisten sonra ünlü sunucuya 6 ay ömür biçildi ancak o hala eşi ve çocukları için savaşmaya devam ediyor

Haberin Devamı

2016’da Jessica Holmes’la evlenen ünlü sunucu 2018’de Rex adında bir erkek çocuğu, 2020’de de Rafa ve Cormac adında ikizlerin babası olmuştu. Jonnie Irwin için ailesi ve çocukları hem hastalığını saklayıp çalışmaya devam etmesinin hem de hastalığını yenme mücadelesinin sebebi haline geldi.

KANSER BEYNİNE SIÇRADI: HER ŞEYİN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM

The Sun'a konuşan üç çocuk babası sunucu “Bakımevinde yatarken, artık bittiğimi düşündüm. Ölümün eşiğindeydim.” diyordu. Kanser Irwin’in akciğerlerinden beynine sıçramış, doktorların başta 6 ay dediği süre sadece haftalara düşmüştü. Ünlü sunucu tedavisini sürdürdü, tedavinin yetmediği anlarda da hayata ve ailesine olan bağlılığı ve azmini devreye soktu.

Jonnie Irwin'in kanserle mucize gibi mücadelesinde elbette en büyük yardımcısı ve desteği eşi Jessica Holmes oldu... Irwin, hastalığı hafızasını etkilese de acı haberi eşine vermek zorunda kaldığı o korkunç anları hiç unutamadığını söylüyor

Haberin Devamı

Jonnie Irwin inanılmaz mücadelesiyle tıp uzmanlarının asla göremeyeceğine inandığı bir dönüm noktası olan, haziran ayında ikizlerinin üçüncü yaş gününü görmeyi de başardı. Rafa ve Cormac'ın doğum gününden iki hafta önce Jonnie çok kilo kaybetmiş ve yürüyemeyecek kadar zayıf hale gelmişti.

İKİZLERİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ GÖREBİLMEK İÇİN...

"En zayıf noktamda ‘İşte bu, bu sonun başlangıcı’ diye düşündüm. Yemek yiyemiyordum, sırtımda inanılmaz bir ağrı vardı ve bir deri bir kemik kalmıştım," diye anlatıyor o günleri. Ancak Jonnie pes etmeyi reddetti ve hastaneden ailesinin yanına döndükten sonra hastalığın onu alt etmesini engellemek için kendini yataktan çıkarmaya, protein karışımları içmeye ve oksijen çadırında saatler geçirmeye başladı.

Haberin Devamı





SUNUCULUĞA GERİ DÖNMEYİ BAŞARDI

Kemoterapi de dahil olmak üzere bu çabasının da yardımıyla şimdi gücünü topladı ve 53 kilo olmayı başardı. Irwin “Kanserin beni tanımlayan şey olmasına izin vermeyeceğim” diyor ve hafta başında hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak ekranlara geri döndü ve yeniden sunuculuk yapmaya başladı. Mücadelesiyle herkese umut olan ünlü sunucunun önünde şimdi bir başka macera daha duruyor.

Jonnie Irwin, doktorların kendisine önce 6 ay sonra da sadece birkaç hafta ömür biçmiş olmasına rağmen kanserle savaşmaya devam ediyor... Ve bir yandan işine geri dönmeyi başardı bir yandan da hayatının dönüm noktası olacak özel günlerde ailesinin yanında olabildi

Haberin Devamı

YENİ YAŞINA İSPANYA'DA GİRECEK

Jonnie Irwin, belki de bu hastalıktan hiç kurtulamayacağını bilse de bu dünyada kalan zamanını en güzel şekilde ve elbette eşi ve 3 oğluyla geçirmeye kararlı. Irwin yaklaşan 50. Doğum gününü kutlamak için İspanya’ya uçmaya hazırlanıyor. Jonnie, kendisine ilk kez hastalık teşhisi konulduğunda altı ay ömür biçildiğinden bu yana tüm ihtimallere meydan okuyor.

HEP POZİTİF KALDI, EŞİ ONA EN BÜYÜK DESTEĞİ VEREN KİŞİ OLDU

Yıldız isim bu zorlu yolculuk boyunca pozitifliğini korudu ve hayranlarına durumuyla ilgili düzenli güncellemeler verdi. Sonunda eşi Jess ve üç çocuğuyla vakit geçirmek üzere bakımevinden taburcu edildiğinde, üzücü gerçeği fark etmişti: Ona, bir ömür gibi gelen, bu üç yıl boyunca büyük bir vefakarlıkla bakan eşi onun öleceğini çoktan kabullenmiş ve ikizlerin doğum gününü göremeyeceğine inandığı için yıkılmıştı.

Haberin Devamı

Hastalığını yenmek için büyük bir mücadele verse de Jonnie Irwin, eşini ve çocuklarını geride bırakma fikrinden dolayı çok büyük bir üzüntü yaşadığını saklamıyor

Jonnie Irwin de bu gerçeğin farkında. “Çocuklarım babalarını tanımadan büyüyecekler. Bunu bilmek kalbimi çok kırıyor.” diyen ünlü sunucu yine de onlarla geçireceği anların planlarını yapmadan duramıyor. “Plan yapmak istiyorum. Ailemle güzel anlar yaşamak ve bu anıları biriktirmek istiyorum” diyor.

Gözden Kaçmasın Konseri bittiği gibi sevgilisinin kollarına koştu: İlk aşk öpücüğünün fotoğrafı Haberi görüntüle

PLAN YAPIYOR AMA GERÇEĞİN DE FARKINDA

Bu İspanya tatili de Jonnie Irwin’in yaptığı planlardan biri olarak hayata geçmeye hazırlanıyor. Yine de ünlü sunucu uzun vadeli planlar yapamayacağını maalesef kabullenmiş durumda… "Geride ne kadar zamanım kaldığını bilme şansın yok. Ben olumlu düşünmeye ve öyle kalmaya uğraşıyorum.” diyor. Irwin’in yaklaşımı “kanserden ölmek değil kanserle mücadele etmek” ve ona karşı koymak.

Ünlü isim “Yapmak istediğim şeylerle ilgili notlar alıyorum.” diyor. Öte yandan kendine hep “İleri dönük plan yapma. Çünkü bu planları gerçekleştirecek kadar iyi olmayabilirsin” demeyi de ihmal etmiyor.