Ünlü şarkıcının büyük acısı… Tüm aşk şarkılarını ona yazmıştı… Eve geldiğinde sevdiği kadının cansız bedeniyle karşılaştı

Brit ödüllü ünlü İngiliz şarkıcı James Morrison’ın acılarla dolu, zorluklarla geçen ömrüne tarifi mümkün olmayan bir başka trajedi eklendi. 39 yaşındaki başarılı müzisyenin 17 yaşından beri birlikte olduğu, iki çocuğunun annesi 45 yaşındaki Gill Catchpole hayatını kaybetti.

İki çocuk annesi kadın James Morrison ve iki kızlarıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Korkunç olayın ardından ortaya çıkan polis raporları Catchpole’un hayatına kendi elleriyle son verdiğini ortaya çıkardı.

Üst üste babasını, erkek kardeşini ve yeğenini kaybeden ünlü şarkıcı sevdiği kadının ölümüyle tamamen yıkılmış durumda

Gill Catchpole’un bir arkadaşı ona ulaşmaya çalışmış, telefonlarına cevap alamayınca ünlü şarkıcıyı aramıştı. Evine gelen James Morrison, sevdiği kadının cansız bedeniyle karşılaşıp yıkıldı.

Polis Gill Catchpole’un ölümüyle ilgili şüpheli bir durum bulunmadığını belirterek ölümün intihar kaynaklı olduğunu bildirdi.

James Morrison’ın ünlü bir şarkıcı olmasına rağmen Gill Catchpole sessiz sakin, sade bir hayatı seçmiş ve iki kızlarıyla birlikte yaşadıkları mahallede bir kafe işletiyordu. Talihsiz kadının 2022’de böbrek nakli olduğu biliniyordu.

James Morrison ömürünün neredeyse yarısını geçirdiği Gill Catchpole ile 17 yaşında tanışmış ve o zamandan beri onu büyük bir aşkla sevmişti

Catchpole, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden işine dönerken ne kadar heyecanlı ve umutlu olduğunu anlatıyordu. Sevdiği kadının ölümü Brit Ödüllü sanatçı James'in babası, erkek kardeşi ve yeğeninin ölümlerinin ardından yaşadığı dördüncü trajedi oldu.

James Morrison Gill Catchpole ile, henüz 17 yaşındayken Catchpole o zamanki erkek arkadaşıyla birlikte James Morrison’ın annesinin evinden bir oda kiraladıkları zaman tanışmıştı.

Gill Catchpole 2022'de böbrek nakli olmuş, iyileşip yeniden işinin başına dönmek için heyecanla beklediğini Facebook hesabından paylaşmıştı

Onu görür görmez aşık olan ünlü şarkıcı Gill Catchpole’a gitarıyla çaldığı şarkılarla serenat yapıyordu. İlerleyen yıllarda ünlü bir şarkıcı olduğunda da James Morrison en güzel aşk şarkılarını gönlünü kaptırdığı bu kadın için yazacaktı…

Gill Catchpole kısa bir süre sonra erkek arkadaşından ayrıldı. Ve James Morrison’la büyük bir aşk yaşamaya başladılar.

Çift o günlerden beri birlikteydi. 15 yaşında bir kızları olan çift 5 yaşındaki kızlarının doğumunda büyük bir tehlike yaşadılar. Küçük küçük kızları 13 hafta erken doğmuş ve ölümden dönmüştü.

Gill Catchpole, James Morrison'un ününe rağmen spot ışıklarından uzakta bir yaşamı seçti... Talihsiz kadın yaşadıkları mahallede bir kafe işletip bir yandan da iki kızlarını büyütüyordu

2019'da The Sun'a konuşan James Morrison, You're Stronger Than You Know albümünün, en küçük kızları 13 hafta erken doğduktan sonra Gill Catchpole’un onu yaşatmak için verdiği mücadeleye ve sergilediği güce adandığını açıklamıştı.

James Morrison yoksulluk ve hastalıklarla dolu mutsuz bir çocukluk geçirmişti. Ünlü şarkıcı henüz birkaç haftalıkken boğmacaya yakalanmış ve hayatta kalması halinde beyninin ciddi şekilde hasar göreceğine inanan doktorlar tarafından ona %30 yaşama şansı verilmişti.

James Morrison Gill Catchpole'un ölümünden bir gün önce Instagram'dan bu paylaşımı yapmış, yeni şarkısının hazırlıklarına başladığını duyurmuştu

Ünlü şarkıcının anne ve babası o dört yaşındayken boşanmış ve spor yerine müzikle uğraştığı için dışlandığı zorbalığa maruz kaldığı yıllar boyunca büyük üzüntüler yaşamıştı.

Her zaman müzik sayesinde ayakta kalan Morrison 2006’da çıkardığı ilk albümüyle büyük bir başarı elde ettikten sonra müzik piyasasına girdi.

James Morrison zorlu geçen çocukluk ve gençlik yıllarının ardından adeta kendini yoktan var edip ünlü bir şarkıcı olmuş, bunu başarırken de en büyük destekçisi Gill Catchpole olmuştu

Zorlu geçen yılların ardından gelen başarısının ve müzik kariyerinin ardında her zaman yolun başından beri yanı başında olan ve ona en büyük desteği veren kişiyse hep Gill Catchpole oldu…