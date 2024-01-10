Yıllar önce karısı sayesinde yeniden doğmuştu… 'Ona olan aşkımı dünya alem görsün!'

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KIRMIZI HALIDA AŞK TAZELEDİLER

Robert Downey Jr. dün gece Oscar’larda onur ödüllerinin dağıtıldığı Governors Awards’ın kırmızı halısında adeta şov yaptı. Her zaman neşeli tavırlarıyla bilinen ve kırmızı halıda gazetecilere en eğlenceli pozları veren usta aktör geceye Oppenheimer filmindeki rol arkadaşlarıyla katıldı. Dünya onu Demir Adam olarak tanımış olsa da Robert Downey Jr. 30 yıldan uzun kariyeri boyunca sayısız türde filmde oynadı, birçok ilginç karaktere hayat verdi ve çok sayıda da ödüle kavuştu

Robert Downey Jr.’ın yanında büyük bir aşkla bağlı olduğu eşi Susan Downey de her zamanki gibi yerini almıştı. Karısına olan aşkını hiçbir zaman dilinden düşürmeyen yıldız oyuncu 19 yıllık eşini fotoğraf çekimi sırasında öpücüklere boğmakla kalmadı. Kariyerinin başlarında uyuşturucu bağımlılığı yüzünden başı sürekli belaya giren ve hapse bile düşen Robert Downey Jr.'ın kariyeri neredeyse çöpe gitmek üzereydi... Onu bu kötü gidişten kurtaran ve adeta yeniden doğmasını sağlayansa karısı oldu

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KARISININ ÖNÜNDE BİR ANDA DİZLERİNİN ÜSTÜE ÇÖKTÜ

Bir anda dizlerinin üzerine çöken Robert Downey Jr., eşinin ellerini avucuna alıp öptü; adeta ona yeniden evlenme teklif edecekmiş gibi dizlerinin üzerinde herkes izlerken aşkını bir kez daha ilan etti. Çiftin bu aşk ve neşe dolu hallerine Robert Downey’nin rol arkadaşı Florence Pugh da katılınca ortaya oldukça eğlenceli kareler çıktı.

Yıldız oyuncu bu yılın Oscar’larında da Oppeheimer filmindeki rolüyle oldukça iddialı. Üstelik onu büyük bir dünya yıldızı yapan süper kahraman filmleri ve adının Marvel’le özdeşlemiş olmasına rağmen kariyerinde girecek daha ciddi ve önemli rolleri üstlenmeye başladı. Ünlü çiftin hem romantik hem de komik bu anlarına usta oyuncunun rol arkadaşı Florence Pugh da katıldı

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KARİYERİNİN EN PARLAK DÖNEMİ OLACAK ZAMANDA YAŞADIĞI KÂBUS DOLU YILLAR...

Oysa kariyerinin en parlak yılları başlamadan önce Robert Downey Jr. adı her zaman skandallarla, tutuklanmalarıyla, şiddet eğilimi ve uyuşturucu bağımlılığıyla anılıyordu. Gösteri dünyasının içinden gelen ailesi sayesinde oyunculuğa erken başlamıştı.

Robert Downey Jr. kırmızı halıda poz verirken bir anda dizlerinin üstüne çökerek karısının elini tuttu ve ona büyük bir sevgi gösterisinde bulundu

Erken gelen bu şöhret ise onun adeta tepetaklak yuvarlanmasına sebep oldu. Sürekli sarhoş ya da uyuşturucu madde etkisindeyken olay çıkarıyor, tutuklanıyor ve elinden rolleri birer birer kayıp gidiyordu. Onun adı da şöhreti kaldıramayıp sektörden silinip giden yeteneklerin arasına yazılacaktı.

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21 YIL ÖNCE HAYATININ KADININI GÖRÜNCE KADERİNİ BAŞTAN YAZDI

Onu bu kötü gidişten kurtaran ise 2003’te karşısına çıkan ve 2005’te evlendiği karısı Susan oldu. O zamanki adı Susan Levin olan ünlü yapımcı, gelecekteki kocası Downey’le Gothika filminin setinde tanışmıştı. Bu arada Susan Downey’nin uzun yıllardır Hollywood’un en büyük yapım şirketlerinde başkanlık görevleri üstlenmiş çok başarılı bir yapımcı ve yönetici olduğunu hatırlatalım…

Robert ve Susan sessiz sedasız bir aşka yelken açmıştı. Susan Downey o günlerde bunun kalıcı bir ilişkiye dönüşmeyeceğini düşünüyor, biraz da Robert Downey Jr.’ın kötü şöhreti yüzünden “O bir aktör, benimse gerçek bir işim var” diyerek ilişkilerine gelecek şansı vermiyordu. Susan Downey, Robert Downey'nin kariyerinin bu noktaya gelmesinde en önemli paya sahip kişi...

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19 YILLIK EVLİLİĞİ ONUN İÇİN KURTULUŞ OLDU

Robert Downey Jr. ise hayatının aşkını bulduğundan emindi. Ve 30. yaş gününde Susan Levin’e evlenme teklif edecekti. Çift 2005’te evlendi. Robert Downey Jr., karısına olan ölümsüz aşkını kolundaki “Susie” dövmesinde taşımaya başladı.

2024’te 19. yılını dolduracak olan bu evlilik Robert Downey Jr. için hem hayatını hem de kariyerini kurtaran hamle oldu. Robert Downey Jr. 1992’de şarkıcı Deborah Falconer’la evlenmiş, çiftin oğulları Indio ise 1993’e doğmuştu. Ancak demir adamın bu en sorunlu dönemine denk gelen evlilik kısa ömürlü oldu. Ünlü çift iki gece önce de Altın Küre töreninde bir aradaydı

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KARISIYLA BİRLİKTE ADETA YENİDEN DOĞDU

Robert Downey Jr., karısı susan hayatına girdiği 2003'ten bu yana uyuşturucu kullanmıyor. Zaten her türlü kötü alışkanlığından kurtulup yeniden doğmuş gibi olmasını sağlayanın da eşi olduğunu her fırsatta anlatıyor.

Susan Downey Robert Downey Jr. ile film setinde tanıştığında onunla bir gün evleneceğini düşünmemişti... 21 yıl sonra ise Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri sayılmaya devam ediyorlar

Hayatının sıkıntılı dönemlerini geride bırakan usta aktör adeta yeniden doğdu. 2008’den itibaren canlandırdığı Marvel kahramanı Iron Man / Tony Stark (Demir Adam) rolü ise onu dünyanın en büyük erkek oyuncularından biri yaptı. Tüm dergiler onu dünyanın en etkili insanları listelerinin zirvesine yerleştirdi, Hollywood’un en çok para kazanan oyuncusu oldu. Kendini gerçek anlamda yeniden var eden Robert Downey Jr., tüm bunları yaparken ona destek olan kişi ise hep eşi Susan oldu… Robert Downey Jr. özel hayatını ve özellikle de çocuklarını sosyal medyadan paylaşmamayı seviyor, bu kuralı sadece özel günler için bozuyor

AİLESİ ARTIK ONUN HER ŞEYİ

Çiftin 12 yaşında bir oğulları ve 10 yaşında bir de kızları var. Bir zamanların asi ve uslanmaz haşarı yeteneği Robert Downey Jr, 20 yıl içinde adeta kurtarıcısı olan karısı Susan ve iki çocuğuna tapan bir aile babasına dönüştü. Şimdilerde bir yandan ses getiren filmlerde rol almaya devam eden usta aktör Susan Downey’le birlikte kurdukları yapım şirketini yönetiyor.

Usta akötrün Deborah Falconer’la evliliğinden doğan oğlu Indio artık 31 yaşında