18 yıl önceki düğün fotoğraflarını yeniden canlandırdılar: Aşkımız hâlâ çiçek açıyor!

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OPPENHEIMER'DAKİ ROLÜYLE OSCAR ADAYLIĞI ALMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Bugünlerde Oppenheimer’daki başarılı performansıyla Oscar adaylığı almasına kesin gözüyle bakılan 58 yaşındaki usta oyuncu Robert Downey Jr, uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca ciddi tarihi dramalardan absürt komedilere, sanat filmlerinden Marvel kahramanlığına kadar sayısız filmde, sayısız karakter canlandırdı.

Robert Downey Jr genç yaşında büyük bir başarı ve şöhrete kavuştu ancak en tepeye çıktığı yerde kelimenin tam anlamıyla bir anda dibe vurdu

Hollywood’un en çok kazanan, en sevilen ve sayılan oyuncularından biri olmadan önceyse tabiri caizse karanlık bir geçmişi oldu. 90’lı yıllar boyunca Robert Downey Jr'ın başı hiç beladan kurtulmadı. Defalarca uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan ceza aldı, kavgalara karıştı, alkollüyken araç kullanırken yakalandı… En sonunda bir yıldan fazla hapis yatmak zorunda bile kaldı. Bir dönemler ünlü aktörün başı beladan kurtulmadı, defalarca tutuklandı, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı yüzünden zor yıllar geçirdi ve en sonunda hapse girdi

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ONUN DURUMUNA DÜŞENLER SEKTÖRDEN SİLİNİP GİTMİŞTİ

Onun yaşadığı gibi dönemler yaşayan birçok meslektaşı sektörden silinmiş, etkisi altına girdiği bu korkunç alışkanlıklardan kurtulamamış ve tüm kariyerlerini ve onunla birlikte de maalesef hayatlarını deyim yerindeyse çöpe atmıştı. Robert Downey Jr ise geldiği noktayı iyi kavrayarak buradan dönüş olmadığı gördü. Ve rehabilitasyon görmesi gerektiğini kabullenerek her şeye yeniden başlaması gerektiğini anladı.

Susan Downey'yle tanışmak Robert Downey Jr için bir dönüm noktası oldu... Susan Downey de aslında hollywood'un yakından tanıdığı bir isim: Yıllardır sektördeki en büyük şirketlerde yapımcılık yapan Susan Downey artık eşiyle birlikte kurdukları yapım şirketinin başında

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2003’ten beri kötü alışkanlıklarını geride bırakan usta aktör adeta yeniden doğdu. 2008’den itibaren canlandırdığı Marvel kahramanı Iron Man / Tony Stark (Demir Adam) rolü ise onu dünyanın en büyük erkek oyuncularından biri yaptı. Tüm dergiler onu dünyanın en etkili insanları listelerinin zirvesine yerleştirdi, Hollywood’un en çok para kazanan oyuncusu oldu. Kendini gerçek anlamda yeniden var eden Robert Downey Jr, tüm bunları yaparken yanında ona destek olan biri vardı. Usta aktör 2000'lerin başından beri kariyerinde elde ettiği başarıların neredeyse hepsini eşi Susan'a ve onunla kurdukları mutlu yuvaya borçlu: Çiftin 11 ve 9 yaşında iki çocuğu var... Robert Downey Jr'ın, ilk evliliğinden de şimdi 30 yaşında olan Indio adında bir oğlu bulunuyor

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ÖNCEKİ TÜM İLİŞKİLERİ BAĞIMLILIK SORUNU YÜZÜNDEN BİTTİ

Önce uzun yıllar Sarah Jessica Parker’la ilişki yaşayan usta aktör 1992’de oyuncu ve şarkıcı Deborah Falconer’la evlenmişti. Bu iki önemli ilişkisi ve daha sonra yaşadığı tüm ilişkiler de bağımlılık problemleri yüzünden sonlanmıştı. Her şey yıldız oyuncunun 2003’te rol aldığı Gothika filminin setinde değişecekti. Eşi Susan Downey’yi gören Robert Downey Jr, adeta büyülenmişti. Ona defalarca çıkma teklif etti. Defalarca reddedildi. Filmin yapımcı firmasının başkan yardımcısı olan bu güçlü kadın o günlerde “O bir aktör, benimse gerçek bir işim var. Bu iş olmaz” diye düşünmüştü.





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FİLM SETİNDE 20 YIL ÖNCE BAŞLAYAN AŞK

Susan Downey, Robert Downey Jr’ın ısrarına, karizmasına ve yakışıklılığına karşı koyamamış, bir süre sonra onunla görüşmeyi kabul etmişti. Ancak yine de birlikte çalıştıkları film bitince yollarının da ayrılacağını düşünmüştü. O günlerin üzerinden 20 yıl geçti. Robert Downey Jr ve Susan Downey, dün evliliklerinin 18. yılını kutladı. Birbirlerine hâlâ deliler gibi aşık olan mutlu çiftin bu evlilikten 11 yaşında bir oğulları ve 9 yaşında bir de kızları var. Bir zamanların uslanmaz, asi çocuğu Robert Downey Jr artık ailesini her şeyin önüne koyan, çocukları için yaşayan ve hayatını her şeyiyle düzene oturtmuş başarılı bir yıldız. Robert Downey Jr Sevgililer Günü için bu fotoğrafı seçmiş ve altına da eşine hitaben "Benim birçok saçmalığımı sevgiyle hoş gören bu kadına sonsuz sevgimi sunuyorum...” yazmıştı

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ONU KURTARAN VE HAYATINI DEĞİŞTİREN KİŞİ KARISI OLDU

Ve tüm bu sahip olduklarını da herkes ondan umudunu kesmişken hayatına giren ve 20 yıldır onunla birlikte yaşayan ve çalışan eşine borçlu. En azından kendisi böyle söylüyor. Sevgililer Günü'nde paylaştığı bir fotoğraflarının altına "Benim birçok saçmalığımı sevgiyle hoş gören bu kadına sonsuz sevgimi sunuyorum...” yazan Robert Downey Jr eşinin hayatını nasıl değiştirdiğini, onu içine saplandığı bataktan nasıl çıkardığını her fırsatta anlatıyor. Ve ona olan minnetini hiç saklamıyor. Robert Downey Jr 18. evlilik yıldönümleri için de bu güzel düğün fotoğrafını seçmişti

18. EVLİLİK YILDÖNÜMÜNE ROMANTİK KUTLAMA

Evliliklerinin 18. yılını kutlayan Robert Downey Jr, eşi Susan’la birlikte yıllar önceki o özel anın fotoğrafını yeniden canlandırdı. Düğün pozlarının aynısını yeniden veren çift aradan geçen yıllara rağmen ne gençliklerini ne de onları genç tutan aşklarını kaybetmemişlerdi. Susan Downey kutlama fotoğrafında eline ayçiçekleri almış, Robert Downey Jr da ona sevgiyle eğilmiş, kulağına yeniden aşk sözcükleri fısıldamıştı. Daha paylaşılmasının üzerinden 24 saat bile geçmeyen fotoğraf şimdiden 3 milyona yakın beğeni aldı. Usta aktör paylaştığı fotoğrafların altına sevgi sözcükleri yazmayı da ihmal etmedi.

“18 yıl… Ve aşkımız hâlâ çiçek açıyor.”

Ünlü çift düğün pozlarını yıllar sonra yeniden canlandırdı

Robert Downey Jr’ın hayatının değişmesi, kariyerinin yeniden canlanması ve bugün geldiği noktaya varabilmesi büyük ölçüde eşi Susan Downey’yle olan ilişkisine ve onunla kurdukları mutlu yuvaya bağlı. Ancak Susan Downey yine de tüm övgüyü kendi üzerine almak ve kocasının iradesini hafife almaktan hoşlanmıyor. Ünlü yapımcı The Hollywood Reporter'a verdiği bir röportajda Downey Jr'ın iyileşmesinden kendine pay çıkarmayı reddetti. Ve usta aktörün iyileşmesinde ve bugünkü noktaya gelmesinde aslında nasıl bir çaba olduğunun altını çizdi.





"ONU BEN KURTARMADIM, O KENDİ KURTULDU, BEN SADECE DESTEK VERDİM"

"Bağımlı biriyle daha önce karşılaşmış olan varsa, bunun o kişiden başka biriyle ilgisi olmadığını bilir. Onlar bu durumdan kurtulmak için hazır olmalılar. Bunu kendileri başarıyorlar. Sizin yapabileceğiniz tek şey ise onlar için alternatif bir dünya yaratmanın küçük bir parçası olabilmek. Sadece onlara yanlarında olduğunuzu gösterebilmek. Asıl kurtuluşsa kendi ellerinde. Kocam da tam olarak bunu başardı. Bense ona sadece destek oldum.”