Sen kendine ne yaptın böyle: Robert Downey Jr.’ı gören küçük dilini yuttu!

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Marvel'in Tony Stark'ı, namıdiğer ‘Iron Man’ yani ‘Demir Adam’ Robert Downey Jr., 4 Nisan 1965’te Alman asıllı bir anne ve Yahudi asıllı bir babanın oğlu olarak New York’ta doğmuştu. Babası da gösteri dünyasından olan ünlü oyuncu aslında uzun kariyerine henüz 5 yaşındayken babasının yönettiği Pound isimli underground filmde bir kuklayı canlandırarak başlamıştı. Ancak babasının işi ve yaşantısı her zaman yüzüne gülmeyecek, daha 6 yaşındayken babası yüzünden uyuşturucu ile tanışacaktı.

ÇOCUKKEN BAŞLAYAN BÜYÜK KÂBUS!

35 yaşına kadar bu korkunç illet ve bağımlılıkla mücadele eden Amerikalı oyuncu tökezleyen kariyerine sımsıkı sarıldı ve 35 yaşının üzerinden geçen 22 yıl içinde hayatına Oscar adaylığı, BAFTA ile Altın Küre ödülleri ve sayısız gişe rekoru sığdırmayı başardı.

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Rol aldığı yapımları sayarsak, adeta ölümden döndürdüğü bu kariyeri ve bunun nasıl bir başarı olduğunu anlamak daha kolay olur herhalde: Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac, Iron Man, Avengers serisi…

KARİYERİNİ TOPARLADI, ÜNÜNE ÜN KATTI

Kariyer zirvesini Marvel’ın Tony Stark/ Iron Man rolüyle gören oyuncu tıpkı canlandırdığı karakter gibi şirketler kurarak teknoloji yarıtımları yaptı ve oynadığı rolden ilham aldığını açıkladı. Downey Jr., 2008'de tek başına oynadığı ilk Demir Adam'dan (Iron Man) 2019'daki Avengers: Endgame'de karakterinin ölümüne kadar Demir Adam karakterini canlandırmıştı. Aradan geçen yıllara ve kendisine kazandırdığı büyük üne rağmen Robert Downet Jr. Serinin son filmi Endgame'de, insanlığın en büyük düşmanı Thanos’u yok edebilmek uğruna kendini feda ederek ölmüş, böylelikle de Marvel filmlerinde oynamaktan kendini emekli etmişti.

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Bu karar hayranlarını yıksa da yetenekli aktör artık Karun kadar zengin, sevdiği kadınlar evli, çocukları yanı başında mutlu bir aile babası ve keyfi de oldukça yerinde; Marvel günleri artık geride kaldı! Zaten boş durmayı sevmeyen oyuncu birçok yeni proje için hazırlanıyor ve hem dizi ekranlarına hem de beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanıyor.

PEKİ SANA NE OLDU BÖYLE?

Onu çok seven sinema izleyicileri ise yakışıklı aktörü geçtiğimiz günlerde karşılarında görünce büyük bir şok yaşadı. Aktör, Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılırken ortaya çıkan yeni görünüşüyle ​​hayranlarını şaşkına çevirdi. Alameti farikası olan koyu kumral dalgalı saçları özellikle de kadın hayranları tarafından çok beğenilen Robert Downet Jr. Kırmızı halıya kafasında tek bir tel bile olmadan çıkınca herkes neye uğradığını şaşırdı. Aktör saçlarını tamamen kazıtmıştı.

Gecede çekilen sayısız fotoğraf haber ajansları kanalıyla dünyaya dağılıp ertesi gün gazete sayfalarını süsleyince önce herkes aktörün bir hastalığının olabileceğini düşünerek korktu. 49 yaşındaki film yapımcısı güzel eşi Susan’ın yanında mutlulukla gülümseyen aktörün bu görüntüsünün sırrı ise kısa zamanda ortaya çıktı. Robert bey saçlarının akıbetini çocuklarının ellerine bırakmıştı!

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2 OĞLU 1 KIZI VAR

Deborah Falconer’le yaptığı ilk evliliğinden olan oğlu Indio Falconer Downey, artık 29 yaşında kocaman bir adam. Ancak Robert Downey Jr.’ın 2005’ten beri birlikte olduğu Susan Downey’den 2012’de doğan Exton adında 10 yaşında bir oğlu ve 2014’te doğan 8 yaşında Avri Roel adında bir kızı var.

Robert'ın yeni görünümünün arkasında tek bir geçerli sebep var. HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü. Ama çocuklarıyla eğlenmeyi çok seven aktör rolü için saçını kazıtması gerekince bunu bir ev eğlencesine çevirmeyi bilip onlara “Kel şapkası takmak istemiyorum, bu yüzden kafamı tıraş eder misiniz?” diye sesleniyor ve çocuklarının ellerine tıraş makinesini verip kafasını kazımalarına izin veriyor. Bunları nereden mi biliyoruz? Oyuncunun meşhur Instagram hesabından. Fedakar baba, çocuklarıyla yaşadığı bu mutla anı kameraya aldıktan sonra hesabından paylaşarak altına da “İşimiz için yapmak zorunda kaldığımız şeyler…ve tabii bir de çocuklarımız için yapmak zorunda kaldığımız şeyler” yazarak paylaştı. INSTAGRAM'DAN TÜM ARKADAŞLARINI SİLMİŞTİ

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Aktörün Instagram hesabı neden ünlü sorusunun cevabını merak ediyorsanız onu da söyleyelim: Ünlü aktör Marvel filmlerine veda edip emekliliğini açıkladıktan sonra yaptığı tuhaf bir hamleyle Instagram hesabı çok konuşulan bir oyuncu haline gelmişti. Zira Marvel’ı artık bıraktım dedikten sonra neredeyse 2 yıl kadar bir süre beklemiş ve 2021 yılının yaz aylarında takip ettiği bütün rol arkadaşlarını takibi bırakmış ve onlara sosyal medyadan sırt çevirmişti. Bu şaşırtıcı hamlesiyle o dönem Instagram’dan sadece 43 kişiyi takip etmeye başlayan aktör şimdilerde ise sadece 6 kişiyi bu platformdan takip etmeye değer görüyor. Downey Jr.’ın takipçi sayısı ise 57 milyona yaklaşmış durumda.