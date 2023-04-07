Demir adam 58 yaşında: İşte ailem ve tüm çocuklarım!

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Yıllar boyunca hakkında bir daha Hollywood’a geri dönemez denen Robert Downey Jr., tepetaklak giden hayatını değiştirdi ve bir anda yeniden dünyanın en çok kazanan ve en sevilen birkaç aktöründen biri haline geldi.

17 yıllık karısı Susan Downey, yıldız oyuncunun tekrar ayağa kalkmasını sağlayan en büyük destekçisi

Bunda en büyük paysa artık lakabı haline gelen Marvel film serisi Iron Man’de yıllarca başrol oynamasıydı. Marvel evreni genişledikçe seriye yeni filmler eklendi ve Robert Downey Jr., birlikte kamera karşısına geçtiği tüm yıldız isimlerden daha çok parladı.

Robert Downey Jr.'ın büyük oğlu artık 30 yaşında başarılı bir müzisyen

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2019’da vizyona giren Avengers: Endgame filmi ise onun için bu büyük başarılarla dolu Marvel dönemini kapattı. Seriye artık devam etmeyeceğini söyleyen Robert Downey Jr.’ın hayranları bu karara çok tepki gösterseler de onu hâlâ en sevdikleri kahramanları olarak anmaya devam ediyorlar.

Demir adam, saçlarını küçük oğlu ve kızına kazıtıp sonucu böyle paylaştı

2005’te evlendiği ve 17 yıldır mutlu bir beraberlik sürdürdüğü eşi Susan Downey de 2008’deki ilk Iron Man filmiyle başlayan bu yükselişin en önemli mimarlarından oldu. Robert Downey Jr. 1992’de şarkıcı Deborah Falconer’la evlenmiş, çiftin oğulları Indio ise 1993’e doğmuştu. Ancak demir adamın bu en sorunlu dönemine denk gelen evlilik kısa ömürlü oldu.

Susan ve Robert Downey Jr. çiftinin 11 yaşında Elias adında bir oğlu ve 9 yaşında Avri adında bir kızları var. Hayatına çeki düzen verdikten sonra skandallardan uzak duran ve özel hayatını gizlemeye özen gösteren yıldız oyuncu çocuklarını da herkese göstermemeye dikkat ediyor.

Robert Downey Jr. doğum gününü bu pozlarla kutladı

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Bu kural ise sadece çok özel durumlarda bozuluyor. Tıpkı Robert Downey Jr.’ın birkaç gün önce kutladığı 58. doğum gününde olduğu gibi. Küçük kızı ve oğlunun saçlarını bir makineyle tıraş ettikleri eğlenceli bir videoyu ve müzisyen olan büyük oğlu Indio’yu hazırladığı tatlı bir videoyla dünyayla paylaşan Robert Downey Jr., doğum günü sabahında ailesinin onun için hazırladığı pastanın üzerindeki mumları neşeyle üfledi ve bu anları “Umarım bir gün büyümek zorunda kalmam” diyerek paylaştı.