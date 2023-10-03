Ünlü şarkıcıdan estetik itirafı: Yıllardır kocaman peruklarla sakladığı yüzünü sonunda açtı

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Gerçek adı Sia Fuler olan ama tüm dünyanın sadece Sia olarak tanıdığı ünlü şarkıcı 2014 yılında çıkardığı "Chandelier" şarkısıyla listelerde fırtınalar koparmıştı. Aslında uzun yıllardır müzik piyasasında olan 47 yaşındaki Avustralyalı yıldız Rihanna’nın çok satan hitlerinin de söz yazarı.

Konserler, albüm kapakları hatta Oscar töreni... Sia 2014'te dünya çapında şöhret olduğundan beri yüzünü göstermiyordu

Sia 2014'te ilk kez büyük bir başarı elde ettiğinde, yüzünü toplum içinde gizleme kararı aldığını açıklamıştı. O dönemde verdiği bir röportajda "Ünlü ya da tanınır olmak istemiyorum," diyen yıldız isim "İnternette nasıl göründüğüm konusunda eleştirilmek istemiyorum.” diyerek verdiği kararın nedenini de dürüstçe anlatmıştı.

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"Birkaç yıldır pop yıldızları için pop şarkıları yazıyorum ve onlarla arkadaş oldum ve hayatlarının nasıl olduğunu gördüm ve bu istediğim bir şey değil." diyen Sia yıllarca konserlerine tüm yüzünü gizleyen peruklarla çıktı. Ödül törenlerinde ve kırmızı halılarda bile böyle yer almaya devam etti.

Uzun yıllardır müzik piyasasının içinde olan Sia dünya çapında üne kavuşmadan önce böyle görünüyordu... 2014'teki büyük çıkışının ardından ise yüzünü hep dev peruklarla gizledi

Ünlü şarkıcı önceki gün güzellik sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği 2023 Daytime Beauty Awards törenine katıldı. Ve herkesi şaşkına çevirdi. Yıllarca sakladığı yüzünü açan hatta saçlarını toplayıp başını da pembe çiçeklerle süsleyen Sia dünyanın karşısına yıllar sonra yüzünü göstererek çıktı.

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Bunun sebebinin de kısa bir süre önce yüzünü gerdirmiş olması olduğunu itiraf etti. Yüzünü büyük boy peruklarla kapatmasıyla ünlenen şarkıcı sahneye yakın dostum diye tanıttığı estetik cerrah Dr. Ben Talei'ye çıktı. ünlü doktor da törende “Tıpta Üstün Başarı” ödülünü ünlü şarkıcının elinde aldı.

Sia yıllar sonra ilk kez yüzünü açarak katıldığı ödül töreninde yüzünü gerdirdiğini de itiraf etti

Ödül konuşmasında "Ben normalde yüzümü gizleyen ve yalan söylemeyen bir pop yıldızıyım" diye söze başlayan Sia “Dr. Talei sayesinde inanılmaz bir yüz gerdirme ameliyatı oldum. İnanılmaz biri ve çok iyi işler yapıyor. Üstelik sadece ünlüler ve pop yıldızları içinde de değil!” diyerek doktorunu övgüye boğdu.

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"İnternette nasıl göründüğüm konusunda eleştirilmek istemiyorum”

47 yaşındaki yıldız şarkıcı arkadaşları ona "güzel" göründüğünü söyleyerek iltifat ettiklerinde, geçirdiği operasyonu saklamadığını, onlara bunun nedenini hemen söylediğini anlattı. Ünlü belgesel yönetmeni Erik Anders Lang’la 2014’te evlenen ve 2016’da sarsıcı bir ayrılık sonrası boşanan Sia geçen mayısta erkek arkadaşı Dan Bernad’la İtalya’daki sadece bir törenle evlenmişti.

Sia yıllar boyunca her yere böyle yüzü kapalı gittiği için zaman zaman düşmemek için yanındakilerden yardım alıyordu

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Sia, 2019’da ergenlik çağında iki erkek çocuk evlat edinmişti. Yetiştirme yurtlarında kalan ve geçici ailelerin yanına yerleştirilen bu çocukları evlat edinen Sia, bu tercihinin sebebini de açıklamıştı. Ünlü şarkıcı yaşları büyüyen ve artık hiçbir ailenin evlat edinmek istemediği bu çocukları sistemin içinde kaybolup gitmeden kurtarmak istemişti.

Sia, dünya çapında ünlendikten sonra yüzü ve beden algısı konusunda psikolojik sorunlar yaşamıştı... Oysa 2006'da, daha kimselerin tanımadığı bir isimken Londra'da bir müzik festivalinde böyle sahneye çıkmıştı

Sia 2020’da, 19 yaşına giren evlatlık oğlunun bir çocuğu olduğunu ve böylece de daha anne olur olmaz bir yandan da babaanne olduğunu açıklamıştı. Yıllarca sadece yüzünü değil kendini ve özel hayatını da herkesten saklayan ve kendisiyle ilgili hep ketum davranan Sia mayıs ayında bir başka açıklamasıyla daha gündem olmuştu. Sia, daha önce teşhis konmamış olan bir otizmli olduğu ve geç yaşta otizm teşhisi aldığını itiraf etmişti.