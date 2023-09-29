Öyle bir elbise giydi ki herkes dönüp bir daha baktı! Onu öven ablasını yerin dibine soktu: Kardeşinin tırnağı olamazsın

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EN KÜÇÜK KARDEŞTİ, ALDI YÜRÜDÜ
Bahsettiğimiz bu ünlü kişi Kardashian – Jenner ailesinin en küçük kardeşi Kylie Jenner’dan başkası değil. Ablalarıyla birlikte önce televizyon yıldızı sonra da sosyal medya ünlüsü olan Kylie, birkaç yıl önce kurduğu kozmetik şirketini adeta bir imparatorluğa çevirdi.
Senelerce üst üste dünyanın 30 yaş altı en zengin kadını seçilen Kylie Jenner, kendisinden çok uzun yıllar önce ünlenen ablalarını da geride bırakmayı başardı. Giydikleriyle, makyaj ürünlerini kendi üzerinde kullanmasıyla, tarzıyla ve sergilediği lüks yaşantısıyla Kylie Jenner internet çağının en büyük fenomenlerinden biri oldu.
DEFİLEYE GİDİYOR, HERKES MODELLERİ BIRAKIP ONU İZLİYOR
Bir süredir Paris Moda Haftası için defileden defileye koşan Kylie Jenner ünlü modellerin ve büyük yıldızların akınına uğrayan etkinliğin de en çok ilgi çeken ismi oldu. Hele yıldız isim dün katıldığı defileye öyle bir halde geldi ki herkes ona dönüp dönüp bir daha baktı.
26 yaşındaki Jenner, dün Schiaparelli'nin Paris Moda Haftası defilesine, kıvrımlarını saran ve iddialı göğüs dekoltesinin altında bir de anahtar deliği bulunan ışıltılı bir elbiseyle çıktı. Bir anda tüm bakışları üzerine toplayan Jenner herkese defileyi bile unutturdu.
ÖYLE BİR ELBİSE GİYDİ Kİ GÖREN HERKESİ BÜYÜLEDİ
Kız kardeşi Kendall'ın podyumda yürümesini izlemek için defileye katılan Kylie Cosmetics’in milyarder kurucusu, simsiyah saçlarına göz alıcı bir fön çektirdi ve altın rengi küpeler ve nude topuklu ayakkabılarla aksesuarlarını süsledi. Kylie dfilede yaptığı gövde gösterisinin birçok fotoğrafını ve videosunu da elbette Instagram hesabına ekledi…
Kylie’nin “Gösteri zamanı!” diyerek paylaştığı görüntülere hayranları binlerce yorum yağdırdı. Genç yıldızın giydiği kıyafet ve tarzı hemen akıllara ablası Kim Kardashian'ın 2022 Met Gala kırmızı halısındaki tartışmalı Marilyn Monroe elbisesini getirdi. Zaten ün ve servet konusunda büyük bir rekabet içinde olan abla – kardeşi herkes birbirleriyle kıyasladı.
HERKESİN AKLINA KIM KARDASHIAN'IN O GÖRÜNTÜSÜ GELDİ
Kim Kardashian, Monroe'nun 45. doğum gününde John F. Kennedy'ye "Happy Birthday, Mr. President" şarkısını söylerken giydiği ve bir efsane haline gelen elbiseyi giyebilmek için sadece üç haftada 8 kilo vermişti. Kim Kardashian gerçekten de kırmızı halıya bu elbiseyle çıktığında daha önce hiç olmadığı kadar zayıf görünüyordu.
Saçlarını da Marilyn Monroe’ya benzemek için sapsarı yapan Kardashian tüm çabalarına rağmen hiç beğenilmedi. Hatta o gecenin ardından Marilyn Monroe hayranları efsane yıldızın adını lekelemiş gibi gördükleri yıldıza bir linç kampanyası başlattı. Arkasından daha büyük bir felaket geldi.
MARILYN MONROE'NUN EFSANE ELBİSESİNİ PATLATMIŞTI!
42 yaşındaki Kardashian "dünyanın en pahalı elbisesi" olarak adlandırılan göz kamaştırıcı giysiye zarar verdiği iddiası yüzünden de yerden yere vuruldu. Ne kadar zayıflasa da elbisenin üzerine olmadığı, buna rağmen giymek için zorladığı söylenen Kim Kardashian’ın bir müzede saklanan 5 milyon dolarlık elbisenin dikişlerini patlattığı söylendi.
Bu iddialar hem Kardashian hem de elbisenin bulunduğu müze tarafından yalanlansa da ünlü isim bu konuda suçlu olarak damgalandı. Ve o elbiseyle çekilen fotoğrafları 1 yıldan fazladır paylaşılmaya devam etti. Küçük kardeşi Kylie de ablasına nazire yapar gibi bu elbisenin çok benzeri bir görünümle gövde gösterisi yapınca ortalık tam anlamıyla karıştı.
SOSYAL MEDYA KARIŞTI: SEN KARDEŞİNİN TIRNAĞI OLAMAZSIN
Sosyal medyaya akın eden hayranları iki kardeşin benzer giysilerle verdikleri pozları yan yana koyup karşılaştırma yaptılar ve Kim Kardashian bir kez daha küçük kardeşinin gölgesinde kalarak ağır eleştirilere uğradı.
“Kylie, Met Gala’da o Marilyn Monroe elbisesini giyen kişi olmalıydı" gibi masum şekilde başlayan sayısız yorum en sonunda birçok kişinin “Kim küçük kardeşi Kylie’nin tırnağı bile olamaz” diye acımasızca eleştiriler yazmasıyla devam etti: "Kim istese biraz daha estetik yaptırsın fark etmez, Marilyn’e benzeyemez ama Kylie tek hamleyle onun olabileceğinden çok daha fazla Marilyn'e benzedi”.
Her ne kadar Kardashian kardeşler ekran önünde bambaşka bir görüntü verseler de hepsi ünlü ve zengin olan bu 5 kadın arasında gizli bir rekabet ve kıskançlık var. Hatta bu durumun büyük kavgalara ve ağza alınmayacak sözlere neden olduğu da biliniyor. Kim ve Kourtney Kardashian sürekli birbirlerinin arkasından konuşurken aslında en büyük rekabet aslında Kim ve Kylie Jenner arasında yaşanıyor. Neredeyse yarı yaşındaki en küçük kardeşinin ailenin artık en çok konuşulan ve neredeyse zengin üyesi olması yakın çevrelerine göre Kim’i çileden çıkarıyor. Bu son elbiseli gövde gösterisi de bu kıskançlığı alevlendirecek gibi görünüyor. Ailenin en kendi halinde üyesi Kendall Jenner ise tüm bu tartışmaların uzağında kendi hayatını yaşamaya devam ediyor.