Öyle bir elbise giydi ki herkes dönüp bir daha baktı! Onu öven ablasını yerin dibine soktu: Kardeşinin tırnağı olamazsın

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EN KÜÇÜK KARDEŞTİ, ALDI YÜRÜDÜ

Bahsettiğimiz bu ünlü kişi Kardashian – Jenner ailesinin en küçük kardeşi Kylie Jenner’dan başkası değil. Ablalarıyla birlikte önce televizyon yıldızı sonra da sosyal medya ünlüsü olan Kylie, birkaç yıl önce kurduğu kozmetik şirketini adeta bir imparatorluğa çevirdi.

Senelerce üst üste dünyanın 30 yaş altı en zengin kadını seçilen Kylie Jenner, kendisinden çok uzun yıllar önce ünlenen ablalarını da geride bırakmayı başardı. Giydikleriyle, makyaj ürünlerini kendi üzerinde kullanmasıyla, tarzıyla ve sergilediği lüks yaşantısıyla Kylie Jenner internet çağının en büyük fenomenlerinden biri oldu. Kylie Jenner Paris Moda Haftası'nda adeta şov yapıyor

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DEFİLEYE GİDİYOR, HERKES MODELLERİ BIRAKIP ONU İZLİYOR

Bir süredir Paris Moda Haftası için defileden defileye koşan Kylie Jenner ünlü modellerin ve büyük yıldızların akınına uğrayan etkinliğin de en çok ilgi çeken ismi oldu. Hele yıldız isim dün katıldığı defileye öyle bir halde geldi ki herkes ona dönüp dönüp bir daha baktı.

Küçük kardeşin çok konuşulan görüntüsü herkese geçen yılki Met Gala'da kim Kardashian'ın yaptığı şovu hatırlattı

26 yaşındaki Jenner, dün Schiaparelli'nin Paris Moda Haftası defilesine, kıvrımlarını saran ve iddialı göğüs dekoltesinin altında bir de anahtar deliği bulunan ışıltılı bir elbiseyle çıktı. Bir anda tüm bakışları üzerine toplayan Jenner herkese defileyi bile unutturdu.





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ÖYLE BİR ELBİSE GİYDİ Kİ GÖREN HERKESİ BÜYÜLEDİ

Kız kardeşi Kendall'ın podyumda yürümesini izlemek için defileye katılan Kylie Cosmetics’in milyarder kurucusu, simsiyah saçlarına göz alıcı bir fön çektirdi ve altın rengi küpeler ve nude topuklu ayakkabılarla aksesuarlarını süsledi. Kylie dfilede yaptığı gövde gösterisinin birçok fotoğrafını ve videosunu da elbette Instagram hesabına ekledi…

Kylie Jenner'ın derin dekolteli ve ışıltısı elbisesi ablasının Marilyn Monroe görünümüyle kıyaslandı

Kylie’nin “Gösteri zamanı!” diyerek paylaştığı görüntülere hayranları binlerce yorum yağdırdı. Genç yıldızın giydiği kıyafet ve tarzı hemen akıllara ablası Kim Kardashian'ın 2022 Met Gala kırmızı halısındaki tartışmalı Marilyn Monroe elbisesini getirdi. Zaten ün ve servet konusunda büyük bir rekabet içinde olan abla – kardeşi herkes birbirleriyle kıyasladı.

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HERKESİN AKLINA KIM KARDASHIAN'IN O GÖRÜNTÜSÜ GELDİ

Kim Kardashian, Monroe'nun 45. doğum gününde John F. Kennedy'ye "Happy Birthday, Mr. President" şarkısını söylerken giydiği ve bir efsane haline gelen elbiseyi giyebilmek için sadece üç haftada 8 kilo vermişti. Kim Kardashian gerçekten de kırmızı halıya bu elbiseyle çıktığında daha önce hiç olmadığı kadar zayıf görünüyordu.

Kim Kardashian riskli bir seçim yapıp üzerine uymayan bu elbiseyi giyince zaten yerden yere vurulmuştu... Olayın üzerinden bir buçuk sene geçmesine rağmen ünlü yıldız bir kez daha sınıfta kalmış oldu

Saçlarını da Marilyn Monroe’ya benzemek için sapsarı yapan Kardashian tüm çabalarına rağmen hiç beğenilmedi. Hatta o gecenin ardından Marilyn Monroe hayranları efsane yıldızın adını lekelemiş gibi gördükleri yıldıza bir linç kampanyası başlattı. Arkasından daha büyük bir felaket geldi. Herkes Kylie Jenner'a övgüler yağdırırken ablasını yerden yere vurdu: Herkes "Keşke Marilyn'in elbisesini Kylie giyseydi" demeye başladı

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MARILYN MONROE'NUN EFSANE ELBİSESİNİ PATLATMIŞTI!

42 yaşındaki Kardashian "dünyanın en pahalı elbisesi" olarak adlandırılan göz kamaştırıcı giysiye zarar verdiği iddiası yüzünden de yerden yere vuruldu. Ne kadar zayıflasa da elbisenin üzerine olmadığı, buna rağmen giymek için zorladığı söylenen Kim Kardashian’ın bir müzede saklanan 5 milyon dolarlık elbisenin dikişlerini patlattığı söylendi.

Efsane haline gelen elbise dünyanın en pahalı elbisesi olarak biliniyor ve değeri de 5 milyon dolar: Kim Kardashian bu elbiseyi patlatmadığını iddia etse de olay üzerine yapıştı ve Kardashian büyük bir linç kampanyasının hedefi oldu

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Bu iddialar hem Kardashian hem de elbisenin bulunduğu müze tarafından yalanlansa da ünlü isim bu konuda suçlu olarak damgalandı. Ve o elbiseyle çekilen fotoğrafları 1 yıldan fazladır paylaşılmaya devam etti. Küçük kardeşi Kylie de ablasına nazire yapar gibi bu elbisenin çok benzeri bir görünümle gövde gösterisi yapınca ortalık tam anlamıyla karıştı. "Kim ne yaparsa yapsın Kylie'nin tırnağı bile olamaz"

SOSYAL MEDYA KARIŞTI: SEN KARDEŞİNİN TIRNAĞI OLAMAZSIN

Sosyal medyaya akın eden hayranları iki kardeşin benzer giysilerle verdikleri pozları yan yana koyup karşılaştırma yaptılar ve Kim Kardashian bir kez daha küçük kardeşinin gölgesinde kalarak ağır eleştirilere uğradı.

“Kylie, Met Gala’da o Marilyn Monroe elbisesini giyen kişi olmalıydı" gibi masum şekilde başlayan sayısız yorum en sonunda birçok kişinin “Kim küçük kardeşi Kylie’nin tırnağı bile olamaz” diye acımasızca eleştiriler yazmasıyla devam etti: "Kim istese biraz daha estetik yaptırsın fark etmez, Marilyn’e benzeyemez ama Kylie tek hamleyle onun olabileceğinden çok daha fazla Marilyn'e benzedi”.

kim Kardashian'ın gizlice küçük kardeşi Kylie!yle bir rekabet halinde olduğu ve onun başarısını kıskandığı iddia ediliyor