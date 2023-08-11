26 yaşında dünyanın en zenginlerinden oldu… Başarısı ailesini de şaşkına çevirdi: Benden bile akıllısın!

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EN KÜÇÜK KARDEŞ HERKESİ GÖLGEDE BIRAKTI

Ancak Kardashian – Jenner ailesinin en küçük kardeşi Kylie Jenner sahip olduğu ünlü soyadını ve ününü o kadar başarılı şekilde kullandı ki adını şimdiden gösteri dünyasına altın harflerle yazdırdı. Hatta sadece gösteri dünyasının değil iş dünyasının ve ekonomi haberlerinin de gündeminde baş sıralara tırmanmasını bildi.

Kylie Jenner 26. doğum günü için sıkça yaptığı gibi yine bir tatil cenetine gitmeyi tercih etmişti... Adı son zamanlarda Hollywood'un yakışıklı yıldızı Timothee Chalamet ile anılan Kylie'nin doğum günü talitiline de onunla çıkıp çıkmadığı bilinmiyor

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Üstelik bunların hepsini sadece 25 yaşındayken yapmayı başarmıştı! Dün 26. yaş gününü kutlayan Kylie Jenner elbette yeni yaşını oldukça aktif kullandığı Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı. Kylie, 400 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla sosyal medyanın da en büyük yıldızlarından biri.

26. YAŞ GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI

Ve onu dünyanın en zengin genç insanlarından biri yapan da aslında bu sosyal medya gücü. 2015’te kurduğu kendi adını taşıyan kozmetik şirketini büyütürken hep sosyal medyadaki takipçilerinden destek alan Kylie Jenner artık adeta iş dünyasında kendine dev bir imparatorluk elde etmiş durumda.

Kylie, doğum günü kutlaması paylaşımlarının arasına yine özel jetinden çekilmiş bir fotoğraf ekledi: Ünlü ismin yaşadığı lüks hayatı böyle sergilemesi ve en yakın mesafeler için bile özel jetini kullanması sık sık eleştirilere hedef oluyor

TEK BİR DUDAK PARLATICISINDAN KOZMETİK İMPARATORLUĞUNA

İlk olarak dudak parlatıcısı üretmeye başlayan Kylie Cosmetics markası aradan geçen 8 yılda giderek büyüyen Kylie Jenner, kendi adını taşıyan ürünlerin reklamını da kişisel Instagram hesabından yapıyor. Hatta ailenin diğer ünlü üyeleri; ablaları Kim, Kourtney, Khloe ve Kendall da ona destek çıkıyor. Tüm bu Kardashian – Jenner ailesi üyelerinin toplam takipçi sayıları düşünülecek olursa bu, tek bir paylaşımla 1 milyardan fazla insana anında ulaşabilmek demek.

Kylie'nin doğum günü paylaşımlarını binlerce hayranı kutladı... Serveti giderek artan ünlü iş kadınını kutlayanların arasında elbette en az kendisi kadar ünlü ablaları da vardı

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KURDUĞU KOZMETİK ŞİRKETİ SAYESİNDE KAZANDIĞI SERVETİYLE REKORLAR KIRIYOR

Yıllardır Forbes dergisinin “30 yaş altı en zenginler” listesinde liderliğini sürdüren Kylie Jenner’ın 2023 yılındaki net varlığı 750 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Ailenin en küçük kardeşi, bu servetle ablası Kim Kardashian’ın bir hayli gerisinde. Kim Kardashian, 1,4 milyar dolarla ailenin en zengin üyesi.

Kutlama pozlarının en ilginci bu oldu: 2018'de iki ay arayla doğum yapan Khloe Kardashian ve Kylie'nin bu fotoğrafı ilk kez görülmüş oldu

Ancak Kim Kardashian hem gösteri dünyasında 1990’ların sonundan beri tanınıyor. Hem de küçük kardeş Kylie daha ablasının yarı yaşındayken onun yarısı kadar zengin olmayı çoktan başardı. Hatta abla – kardeşin bu ün ve servet konusunda gizliden bir rekabet içinde olduğu ve Kim Kardashian’ın Kylie Jenner’ın başarısını kıskandığı da sıkça dile getiriliyor.

En küçük kardeşinin başarısını kıskandığı dillere düşen Kim Kardashian da Kylie'nin küçüklük fotoğrafını paylaşarak "dünyanın en güzel çilleri küçük kardeşimde" yazdı

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BU BAŞARININ ARDINDA ANNE KRIS JENNER VAR!

Kardashian ailesi ve Jenner kardeşlerin bu büyük başarısının ardında da anneleri Kris Jenner’ın olduğu gerçeği artık herkesin malumu olmuş durumda. Sektöre girdikleri ilk günlerden beri kızlarının menajerliğini yapan Kris Jenner’a yıllardır İngilizce anne ve menajer kelimelerinin birleşiminden oluşturulan “Momager” sözüyle hitap ediliyor.

Kylie Jenner tıpkı bu paylaşımda oldıuğu gibi piyasaya sürdüğü yeni ürünlerini kendisi tanıtıyor... Böylece hem bedavadan reklam yapıyor hem de takipçi sayısı artırıyor

Ailede anne Kris Jenner’ın iş dünyası, satış ve pazarlama konusundaki yeteneğini en çok taşıyan iki kardeş de Kim Kardashian ve Kylie Jenner gibi görünüyor. Artık “televizyon ünlüsü” değil “iş insanı ve girişimci” olarak anılan Kylie’nin doğum günü kutlamaları için yazılan tebrik mesajlarında da bu durum açıkça ortada.

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ABLALARINDAN ESKİ FOTOĞRAFLARLA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Kylie’nin Instagram’dan paylaştığı doğum günü fotoğraflarına binlerce hayranının yanında elbette ünlü kız kardeşleri de sevgi dolu mesajlar yazdı. Kendall Jenner, küçük kardeşi Kylie’yi daha yeni doğmuşken kucağında tuttuğu bir fotoğrafı paylaşıp “İyi ki doğdun küçük kardeşim” yazdı. Kardashian soyadlı kardeşlerin en küçüğü olan Khloe de en küçük kız kardeşinin mutlu gününü unutmadı.

Kylie tüm bu başarıların yanına anneliği de ekledi: yıldız isim biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuk annesi

HİÇ GÖRÜLMEMİŞ HAMİLELİK FOTOĞRAFI

Önce Kylie’nin bir fotoğrafını paylaşan Khloe “Annelerin annesi!” diye seslendiği kardeşini sevgi, huzur, sabır ve zarafet abidesi olarak tarif etti. Khloe Kardashian bu özel gün için daha önce kimsenin görmediği bir paylaşım daha yaptı. İki kız kardeş, birbirine yakın zamanlarda hamile kalmış ve ikisini de birer kızı olmuştu. Kylie’nin kızı Stormi 1 Şubat 2018’de, Khloe Kardashian’ın kızı True ise 12 Nisan 2018’de doğmuştu. Hamileliklerini birlikte geçiren abla kardeşin birbirlerinin karınlarına sevgiyle dokundukları fotoğraf da Kylie Jenner’ın doğum günü şerefine ilk kez gün yüzüne çıktı.

Kardashian - Jenner kadınlarının ünlerini en çok borçlu oldukları kişi menajerliklerini de yapan anneleri Kris Jenner... O da aslında bu işte kendi parmağı olmasına rağmen Kylie'nin yakaladığı başarıya şaşıranlar arasında: Ünlü isim kızına doğum günü paylaşımında "En gencimiz olsan da benden akıllı çıktın" yazdı

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EN BÜYÜK ÖVGÜYÜ ANNESİNDEN ALDI: BENDEN BİLE AKILLISIN

Kutlama mesajlarının en dikkat çekicisi ise anne Kris Jenner’dan geldi. Kızının ilk doğum gününde, pastasıyla birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kris Jenner ona övgü dolu sözlerle dolu bir mesaj yazdı. Kızına “hayattaki en büyük nimetlerimdensin” diye seslenen Kris Jenner, onun genç yaşta yakaladığı büyük başarıyı da es geçmedi: “Sen en gencimizsin. Ama bazen beni şaşırtıyorsun. Yaptığın şeylere bakınca akıllıkta ve bilgelikte benden önde olduğunu görüyor ve hâlâ buna şaşırmaya devam ediyorum.”