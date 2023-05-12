Ünlü şarkıcı yönetmen aşkıyla gizlice evlenmişti… Sır düğünün ayrıntıları ortaya çıktı: İnternetten canlı yayın yapmışlar!

Haberin Devamı

Evlilikleri de bu gizlilik seçimi yüzünden geç ortaya çıktı. Hatta Rita Ora, gizlice evlendiği ortaya çıkmadan önce verdiği bir röportajda “Evlenmek benim çocukluk hayalim” demişti. Hayranları bu röportajı okuduktan kısa bir süre sonra yıldız şarkıcının muradına çoktan erdiği ortaya çıktı.

Aşklarını saklayan ünlü çift, bir anda dünyanın karşısına evlenmiş olarak çıkmışlardı

İki ünlü isim de birbirlerinden büyük bir aşkla bahsetseler de aslında bu hislerini ortalık yerde yaşamaktan ve göz önünde olmaktan pek hoşlanmıyorlar. Uzun yıllar önce gittikleri bir partide tanıştırılan çift zaten sevgili olmadan önce arkadaş olmuş; bu ilişkiyi usul usul gönül bağına çevirmişti. Hatta ikisi de, ilişkileri ortaya çıktıktan sonra yaptıkları açıklamlarda bu güzel arkadaşlığa zarar vermemek için aşklarıın yaşamakta tereddütte kaldıklarını söylemişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kendinden 23 yaş büyük karısına ilk görüşte vurulmuştu: Evlenme teklif ettiğinde daha öpüşmemiştik bile Haberi görüntüle

Üzerindeki sır perdesi bir türlü aralanmayan gizli düğünlerini Rita Ora, gerçekleştikten neredeyse bir yıl sonra ilk kez anlattı. 32 yaşındaki şarkıcıyla 47 yaşındaki yönetmen eşi, ilginin üzerimize yönelmesini istemiyoruz diyerek düğünlerini duyurmadı, ayrıntıları da sır gibi sakladı.

Rita Ora o özel günün hiçbir fotoğrafını hâlâ paylaşmadı ama geçen ocak ayının sonunda yayınladığı video klibinde bir vintage gelinlik giydi ve evlendiğini de "Evet duyduklarınız doğru, artık piyasadan çekiliyorum, çünkü evlendim" diyerek duyurdu

Glamour dergisine verdiği röportajda “Bazı kadınlar bu özel günlerinde tüm ilgiyi üzerlerinde toplamak isterler. Bense işim gereği zaten sürekli ilgi çekmesi gereken biri olarak bunu istemedim. Herkesin kendi tercihi elbette ama, benim hayatım ve kariyerim zaten bana özel kalamadığı için en azından bu anımı özel tutmak istedim” diyen Rita Ora, gizli düğününün ayrıntılarını da ilk kez anlattı.

Haberin Devamı

Sadece üç kişinin katıldığı bu küçük ve gizli törende Rita Ora’nın kız kardeşi ve Taika Waititi’nin ilk evliliğinden olan iki kız varmış. Ancak apar topar evlenmeye karar veren ve hızlıca böyle küçük bir tören tasarlayan çift ailelerinin de bu mutluluğu görmesini isteyince onlara düğünü internet üzerinden, bir Zoom toplantısı yaparcasına izletmişler.

Rita Ora ve Taika Waititi, evli olduklarını duyurduktan sonra katıldıkları Oscar töreninde sürekli böyle öpüşüp koklaşmıştı

Düğüne 2 gün içinde karar verip yaptıklarını söyleyen yıldız şarkıcı yoğun programları nedeniyle “Ya o zaman olacaktı ya da çok uzun zaman beklemek zorunda kalacaktık. Ve ben yanımızda mutlaka üvey çocuklarımın da olmasını istedim. Her şeyi bu şekilde ayarlayınca biz de hemen evlenmeye karar verdik.” diyerek alelacele gerçekleşen düğünün detaylarını verdi.

Haberin Devamı

Taika Waititi, sevgilisine romantik bir teklif yapmak yerine "Hadi, gel evlenelim" demiş

Düğün ne kadar küçük ve gizliyse evlilik teklifi de zaten böyle yapılmıştı. Rita Ora, sevgilisi Taika Waititi’nin dizlerinin üzerine çökerek romantik bir teklif yapmak yerine “Seninle evlenmek istiyorum. Hadi bunu yapalım!” dediğini de açıkladı. Rita Ora, o özel güne dair hâlâ hiçbir fotoğraf paylaşmış değil. Ancak kendi anlattığına göre törende Tom Ford tasarımı, beyaz, dantelli ve duvağı yerleri süpüren muhteşem bir gelinlik giymiş…

Babası Müslüman, annesi Katolik olan Rita Ora ve kendini Polinezyalı bir Yahudi olarak tanımlayan Taika Waititi, törenini hiçbir dini öge içermemesini istemişler. Ancak Rita Ora’ya göre düğünleri yine de oldukça “ruhaniymiş”, bu ruhaniliğin sebebi de elbette birbirlerine duydukları büyük aşkmış.

Evlenirken yanlarında sadece 3 kişi olan çift töreni Zoom üzerinden Rita Ora'nın ailesine izletmişler

Haberin Devamı

Rita Ora yine de düğün töreninde “Ellerim istemsizce havaya kalktı ve dua edercesine bu mutluluğum için şükrettim.” dediği evliliğini en yakın arkadaşlarından bile saklamış ve onlar da herkes gibi durumu basından öğrenmişler. Ancak röportajında belirttiği gibi çiçeği burnunda gelin, evliliğin üzerinden aylar geçmesine rağmen yine de yakın arkadaşları için bir düğün sonrası partisi planı yapıyor.