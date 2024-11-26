Ünlü şarkıcı sahneye gözyaşlarıyla veda etmişti… Şimdi sırada evlilik ve çocuk var!

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Hello, Someone Like You, Easy On Me, ve Rolling in the Deep hitleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas'taki ‘Weekends With Adele’ adlı gösterisiyle sahnelere veda etti. Las Vegas'ta 100'üncü konserini veren Adele, yaklaşık iki yıl süren Las Vegas gösterilerinin finalinde, gözyaşlarını tutamadı.
"SİZİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM" DİYEREK SAHNELERİ BIRAKTI
Caesars Palace'ta müzikseverlerle buluşan 36 yaşındaki İngiliz sanatçı, müzikle ilgili hiçbir planı olmadığını belirterek, “Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum. Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
Adele, bir süredir sahnelere veda etmek ve emekli olmak istediğinin işaretlerini veriyordu. En sonunda bu emeklilik planını hayata geçiren Adele hayranlarını üzdü.
Yıldız şarkıcının bir daha albüm yapıp yapmayacağını ya da sahneye çıkıp çıkmayacağını şimdilik kimse bilmiyor.
ERKEN EMEKLİLİĞİN ASLINDA "HAYIRLI" BİR SEBEBİ VAR
19 yaşında girdiği müzik piyasasında büyük başarılar elde eden, sayısız ödül kazanan ve albümleri milyonlar satan Adele’in bu erken emeklilik kararının ardında ise aslında deyim yerindeyse “hayırlı” bir sebep var…
Adele, eylül ayında, Las Vegas’taki gösterileri sona erdiğinde sahneye çıkmaya ara vereceğini duyurdu ve hayranlarına onu “inanılmaz uzun bir süre” göremeyeceklerini söyledi.
Tahmini serveti 220 milyon dolar olan Adele, seyrek şekilde albüm yapması ve sahne performanslarına da uzun süreli ara vermesiyle nam salmış bir isim.
Ancak ünlü şarkıcının verdiği bu emeklilik kararından dönmesi zor görünüyor çünkü bir çocuk daha yapma ve nişanlısı Rich Paul ile nikâh masasına oturma planları olduğunu çoktan açıklamıştı.
Eski kocası Simon Konecki’den 11 yaşında Angelo adında bir oğlu olan Adele ailesini genişletmek istiyor.
HAYALLERİNDE EVLİLİK VE YENİ BİR BEBEK VAR
Mayıs ayında Vegas'taki konserinde yaptığı konuşmada seyircilere seslenen Adele “Tüm yükümlülüklerimi ve gösterilerimi tamamladıktan sonra bir bebek sahibi olmak istiyorum” demişti.
“Bir kız istiyorum çünkü zaten bir oğlum var” diyen Adele bir yandan da evlilik hazırlığı yapıyor.
Uzun süre gündemden düşmeyen söylentilerin ardından ağustos ayında sahnede nişanlandığını açıklayan Adele seyirciler arasında “Benimle evlenir misin?” yazılı bir pankartı okumuş ve “Seninle evlenemem çünkü ben zaten evliyim!” şeklinde yanıt vermişti.
"ARTIK KENDİME KURDUĞUM YENİ HAYATI YAŞAYACAĞIM"
NBA’de çalışan 42 yaşındaki ünlü basketbol menajeri Rich Paul’la uzun süredir birlikte olan Adele’in temmuz ayında memleketi Kuzey Londra'daki Tottenham'da aldığı evlenme teklifinin ardından gizlice nişanlandığı söyleniyor.
Kariyerini noktalayan Adele geçtiğimiz günlerde hayranlarına “Sadece dinlenmeye ihtiyacım var. Son yedi yılımı kendime yeni bir hayat inşa ederek geçirdim ve şimdi onu yaşamak istiyorum” demişti.