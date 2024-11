Ünlü şarkıcı sahneye gözyaşlarıyla veda etmişti… Şimdi sırada evlilik ve çocuk var!

Haberin Devamı

Hello, Someone Like You, Easy On Me, ve Rolling in the Deep hitleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas'taki ‘Weekends With Adele’ adlı gösterisiyle sahnelere veda etti. Las Vegas'ta 100'üncü konserini veren Adele, yaklaşık iki yıl süren Las Vegas gösterilerinin finalinde, gözyaşlarını tutamadı.

Adele'in tam bir görsel şölene dönüşen Las Vegas'taki son konseri hayranlarını üzdü

"SİZİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM" DİYEREK SAHNELERİ BIRAKTI

Caesars Palace'ta müzikseverlerle buluşan 36 yaşındaki İngiliz sanatçı, müzikle ilgili hiçbir planı olmadığını belirterek, “Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum. Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Adele, bir süredir sahnelere veda etmek ve emekli olmak istediğinin işaretlerini veriyordu. En sonunda bu emeklilik planını hayata geçiren Adele hayranlarını üzdü.

Artık sahnelere veda ettiğini ve emeklilik kararı aldığını duyuran yıldız şarkıcı kararını açıklarken gözyaşlarına boğuldu

Yıldız şarkıcının bir daha albüm yapıp yapmayacağını ya da sahneye çıkıp çıkmayacağını şimdilik kimse bilmiyor.

Artık sahneye çıkmayacağını açıklayan Adele geride sayısız başarı ve ödülle dolu bir kariyer bıraktı

ERKEN EMEKLİLİĞİN ASLINDA "HAYIRLI" BİR SEBEBİ VAR

19 yaşında girdiği müzik piyasasında büyük başarılar elde eden, sayısız ödül kazanan ve albümleri milyonlar satan Adele’in bu erken emeklilik kararının ardında ise aslında deyim yerindeyse “hayırlı” bir sebep var…

Daha 36 yaşında olan ünlü şarkıcının bu erken emeklilik kararının ardında aslında mutlu bir sebep var

Haberin Devamı

Adele, eylül ayında, Las Vegas’taki gösterileri sona erdiğinde sahneye çıkmaya ara vereceğini duyurdu ve hayranlarına onu “inanılmaz uzun bir süre” göremeyeceklerini söyledi.

Tahmini serveti 220 milyon dolar olan Adele, seyrek şekilde albüm yapması ve sahne performanslarına da uzun süreli ara vermesiyle nam salmış bir isim.

Uzun süredir ünlü basketbol menajeri Rich Paul'la birlikte olan Adele artık evlenmek ve bir de çocuk yapmak istiyor

Ancak ünlü şarkıcının verdiği bu emeklilik kararından dönmesi zor görünüyor çünkü bir çocuk daha yapma ve nişanlısı Rich Paul ile nikâh masasına oturma planları olduğunu çoktan açıklamıştı.

Haberin Devamı

Eski kocası Simon Konecki’den 11 yaşında Angelo adında bir oğlu olan Adele ailesini genişletmek istiyor.

Gözden Kaçmasın Gizlice evlendi ama boşanma ihtimalini unutmadı… Ünlü şarkıcının kocasına sözleşme imzalattığı ortaya çıktı Haberi görüntüle

HAYALLERİNDE EVLİLİK VE YENİ BİR BEBEK VAR

Mayıs ayında Vegas'taki konserinde yaptığı konuşmada seyircilere seslenen Adele “Tüm yükümlülüklerimi ve gösterilerimi tamamladıktan sonra bir bebek sahibi olmak istiyorum” demişti.

“Bir kız istiyorum çünkü zaten bir oğlum var” diyen Adele bir yandan da evlilik hazırlığı yapıyor.

Çiftin yaz aylarında nişanlandığı ortaya çıkmıştı

Uzun süre gündemden düşmeyen söylentilerin ardından ağustos ayında sahnede nişanlandığını açıklayan Adele seyirciler arasında “Benimle evlenir misin?” yazılı bir pankartı okumuş ve “Seninle evlenemem çünkü ben zaten evliyim!” şeklinde yanıt vermişti.

Haberin Devamı

"ARTIK KENDİME KURDUĞUM YENİ HAYATI YAŞAYACAĞIM"

NBA’de çalışan 42 yaşındaki ünlü basketbol menajeri Rich Paul’la uzun süredir birlikte olan Adele’in temmuz ayında memleketi Kuzey Londra'daki Tottenham'da aldığı evlenme teklifinin ardından gizlice nişanlandığı söyleniyor.

11 yaşında bir oğlu olan Adele bir de kız çocuk annesi olmak istediğini itiraf etmişti

Kariyerini noktalayan Adele geçtiğimiz günlerde hayranlarına “Sadece dinlenmeye ihtiyacım var. Son yedi yılımı kendime yeni bir hayat inşa ederek geçirdim ve şimdi onu yaşamak istiyorum” demişti.