Ayrılırken kendini arabasının önüne atmıştı… Yeni sevgilisini eskisiyle tanıştırdı

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2011’den 2020’ye kadar 9 yıllık mutlu bir birliktelikleri olan Jason Sudeikis ve Olivia Wilde 2013’te nişanlandılar. Bu ilişki evlilikle sonuçlanmasa 2014’te bir oğulları, 2016’da da bir kızları oldu. Herkes Sudeikis ve Wilde’ın evlenmeyen ancak birlikte bir aile kuran ve uzun yıllar birlikte olan çiftlerden olacağına inanmıştı.

MUTLU AŞKI İHANET BİTİRMİŞTİ

Ancak Olivia Wilde’ın daha çocuklarının babası Jason Sudeikis’den ayrılmadan gönlünü ünlü şarkıcı Harry Styles’a kaptırması her şeyi değiştirdi.

Evlenmedikleri için ortada büyük bir mal ve servet paylaşımı olmadı ancak çiftin iki çocukları için girdikleri kavga çok ses getirdi.

Hollywood'un ünlü çiftinin arasına ihanet girmişti... Jason Sudeikis ve Olivia Wilde’ın ayrılığı aylarca konuşuldu

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GENÇ SEVGİLİ İÇİN TERK EDİLMEYİ KENDİNE YEDİREMEDİ

Jason Sudeikis, çok aşık olmasına rağmen Olivia Wilde’ın onu bırakıp kendinden yaşça epeyce genç Harry Styles için kendisini terk etmesine çok sinirlendi.

Olivia Wilde'ın Jason Sudeikis'den ayrılmadan sevgili olduğu Harry Styles'la aşkı da kısa ömürlü oldu

İntikam almak için de velayet davasıyla ilgili mahkeme emrini Olivia Wilde’a sahnedeyken, kariyerinin ilk yönetmenlik denemesi olan filmle ilgili bir toplantının ortasında yolladı.

Sahnede eline tutuşturulan resmi belgelerle kalakalan Olivia Wilde’ın şaşkın ve öfkeli hali günlerce manşetlerden inmedi.

Jason Sudeikis, çok kızgın olduğu Olivia Wilde'dan intikamını ona mahkeme emirlerini yaptığı konuşmanın ortasında göndererek almıştı

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Eski nişanlılar bu fırtınalı günler geçtikten sonra kendi yollarına gitti, Olivia Wilde’ın Harry Styles’la olan kısa ama tutkulu aşkı da çabucak sönüp gitti.

"ÖTEKİ" ADAM GİTTİ, KAVGALARI BİTTİ

Jason Sudeikis o günlerde intikam almak istediği Wilde’ı affetti, eski aşıklar iki çocukları uğruna yeniden dostane bir ilişki kurdu ve aralarını düzeltti.

Olivia Wilde o günlerden sonra hayatına kimseyi sokmadı, çocuklarından başkasıyla görüntülenmedi. Jason Sudeikis de ses getiren ve ona birçok ödül kazandıran dizisi Ted Lasso için harıl harıl çalışmaya devam etti.

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Eski kötü günleri atlatan ünlü çift geçtiğimiz gün çocuklarıyla birlikte parkta görüntülendi. Ancak bu kez yanlarında biri daha vardı…

Jason Sudeikis'in yeni sevgilisi olduğu söylenen Morgan Murphy ve Olivia Wilde bir arada...

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YENİ SEVGİLİSİNİ ESKİ AŞKIYLA TANIŞTIRDI

Jason Sudeikis, hakkında aşk dedikoduları olan ve yeni sevgilisi olduğu söylenen ünlü komedyen Morgan Murphy'yi çocuklarıyla birlikte Los Angeles'taki bir parka eski sevgilisi Olivia Wilde ile tanışmaya getirdi.

40 yaşındaki Olivia Wilde ve 43 yaşındaki Emmy adayı Morgan Murphy parkta sarılıp birbirlerini yanaklarından öperken fotoğraflandı. Çiftin iki çocukları da bu buluşmada anne ve babalarının yanındaydı.

Zor günleri geride bırakan Jason Sudeikis, Morgan Murphy ve eski nişanlısı Olivia Wilde'ı bir araya getirdi

10 yılan yakın süren aşklarından ve iki çocuklarının ardından ayrılan ünlü çift 18 ay süren yasal mücadelelerini Eylül 2023'te çözüme kavuşturdular ve Jason, Olivia'ya aylık 27.500 dolar nafaka ödemeyi ve çocuk bakım masraflarının %25'ini karşılamayı kabul etti.

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Eski çiftin dokuz yıllık ilişkisi, Olivia'nın ilk yönetmenlik denemesi olan Don't Worry Darling'in Palm Springs setinde (Eylül 2020 ile Ocak 2021 arasında bir tarihte) filmde rol alan Harry Styles ile çıkmaya başlamasından kısa bir süre sonra Kasım 2020'de sona erdi.

İki kadının sarılıp öpüştükleri pozlar çok ses getirdi

ÇOK KONUŞULAN AYRILIK ACISI ARTIK GERİDE KALMIŞ

O günlerde çiftin iki çocuklarına bakan dadıları basına açıklama yapmış, Jason Sudeikis’in, Olivia Wilde evi terk edip sevgilisi Harry Styles’ın evine giderken onu arabasının önüne kendini attığını hatta arabanın önüne yatıp Wilde’ın evi terk etmemesi için uğraştığını anlatmıştı.

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Sevilen sitcom Abbott Elementary'de yapımcı ve yazar olarak çalışan Morgan Murphy ve Jason Sudeikis’in ilişkisinin detayları henüz bilinmiyor.

Jason Sudeikis ve Morgan Murphy'nin tanışılığı uzun yıllar öncesine dayanıyor

Ancak görüntülere bakılırsa Morgan Murphy Jason Sudeikis ve Olivia Wilde’in 10 yaşındaki oğlu Otis ve 8 yaşındaki kızı Daisy'nin yanında çok rahat davranıyor. Yani bu buluşma muhtemelen ilk değil…

Üstelik Morgan Murphy, Instagram hesabından sık sık Jason Sudeikis’le çekilmiş samimi fotoğraflarını paylaşıyor.

Ve bu fotoğraflara göre ikili birbirlerini Saturday Night Live'da çalıştıkları 2009’dan beri tanıyor.